Während der Betrieb der Commerzbank-Zweigstelle am Käfertörle zum 18. Oktober eingestellt wird, planen die anderen, in Mosbach und der Region ansässigen und aktiven Geldinstitute aktuell keine Filial-Schließungen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. In den Medien sind die Banken dieser Tage ziemlich präsent: Egal ob in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen oder im Netz – überall kann man lesen, hören und sehen, dass der gemeine Bankkunde seine monetären Angelegenheiten inzwischen am liebsten via Homebanking erledigt. Und damit den Weg zur Bankfiliale eher seltener antritt. Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Konsequenzen, das Netz der Zweigstellen wird dünner. Auch in der Region, wenngleich die vor Ort verwurzelten Banken und Sparkassen in Sachen Abbau noch vergleichsweise zurückhaltend sind. Nachdem nun die Commerzbank die Schließung ihrer – 1979 als Dresdner Bank eröffneten – Filiale am Käfertörle angekündigt hat, haben wir bei den beiden großen Banken mit Hauptsitz in Mosbach nachgefragt, wie dort mittelfristig in Sachen Kundenbetreuung (in Präsenz) geplant wird.

Filiale nur noch eine Option

"Die Filiale ist nicht mehr die einzige Möglichkeit", befindet man bei der Commerzbank in Bezug auf eine gute Kundenbetreuung. Das persönliche Gespräch bilde dabei immer die Grundlage, allerdings sei das eben auch in telefonischer oder digitaler Form adäquat möglich. Die Kunden aus Mosbach und Umgebung werde man ab 18. Oktober "neu betreuen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Türen der Filiale in der Kesslergasse schließt man demnach bereits am Donnerstag, 14. Oktober, kurz nach 16 Uhr für immer. Denn die Öffnungszeiten der Commerzbank-Filiale waren bereits sehr eingeschränkt. So waren in Mosbach lediglich am Mittwochvormittag und am Donnerstag Präsenztermine möglich, Montag, Dienstag und Freitag hat bzw. hatte eine weitere Zweigstelle in Sinsheim geöffnet, die allerdings auch zum 2. November schließt.

Künftig laufen die Beratungen also telefonisch oder online. "Wir werden alles dafür tun, dass sich unsere Kunden gut betreut fühlen", erklärt Sascha Nock, Marktbereichsleiter der Commerzbank Mosbach. In der Region Sinsheim/Mosbach betreuen sechs Mitarbeiter rund 7000 Privatkunden. Die Bargeldversorgung in Mosbach sei gewährleistet, auch wenn die Selbstbedienungszone ab 18. Oktober nicht mehr zur Verfügung stehe. Commerzbank-Kunden können kostenlos die Automaten der Cash-Group (Deutsche Bank, HypoVereinsbank und Postbank) nutzen, so Nock weiter.

Unterschiedliche Frequenz

"Für unsere von den Filialschließungen betroffenen Mitarbeiter wird es verschiedene Optionen geben, z.B. der Wechsel in eine andere Filiale oder die Übernahme einer Aufgabe in unseren künftigen Beratungscentern oder die Nutzung unseres Freiwilligenprogramms", erklärt Commerzbank-Pressesprecherin Ulrike Eisenacher.

Während sich die Commerzbank zurückzieht, wollen die weiteren Geldinstitute in Mosbach weiter Präsenz zeigen. "Aktuell gibt es keine Überlegungen, Filialen zu schließen", entgegnet Marco Garcia, Vorstand der Volksbank Mosbach, auf eine entsprechende RNZ-Anfrage.

Das eigene Zweigstellennetz stünde gleichwohl jedes Jahr auf dem Prüfstand, im Frühjahr 2021 sei man aber übereingekommen, an der derzeit bestehende Filialstruktur keine Änderungen vorzunehmen. Dass die Kundenfrequenz an den Bedienschaltern der insgesamt elf Filialen (zudem gibt es fünf reine SB-Terminals) rückläufig ist, bestätigt auch Garcia. Dieser Rückgang sei aber durchaus unterschiedlich ausgeprägt, von Filiale zu Filiale anders. Ausnahme ist die jüngst aufwendig modernisierte Hauptstelle in der Mosbacher Fußgängerzone. Dort verzeichnete man zuletzt sogar einen leichten Anstieg an Kundenbesuchen.

Wie die mittelfristigen Planungen aussehen, das dürfte auch eine neue Frequenzanalyse beeinflussen. Die sei bereits in Vorbereitung, wie Marco Garcia wissen lässt. Am Ende seien es aber natürlich auch die Kunden selbst, "die mit den Füßen abstimmen". Sie geben letztlich den Ausschlag, ob eine Filiale nachgefragt, frequentiert und tragbar ist – oder eben nicht. Ein Modell für die Zukunft könnte die Hybridnutzung sein, wie sie in Lohrbach schon Gegenwart ist: Dort teilen Volksbank Mosbach und Sparkasse Neckartal-Odenwald die örtlichen Kundenräume.

Klare Bekenntnisse

Die Sparkasse selbst hatte im September 2020 ihre Geschäftsstellenstruktur "an neue Rahmenbedingungen angepasst und dabei auch die Anzahl der Geschäftsstellen am veränderten Kundenverhalten ausgerichtet". Auf die aktuelle Nachfrage nach aktuellen Planungen heißt es: "Aus heutiger Sicht sind keine weiteren Schließungen von Geschäftsstellen vorgesehen". Den "deutlichen Wandel im Kundenverhalten" nehme man natürlich seit geraumer Zeit wahr, passe das Angebot dementsprechend an. "Die mit Abstand am meisten besuchte Geschäftsstelle ist inzwischen die Internetfiliale", erklärt Susanne Poser aus dem Vorstandsstab der Sparkasse. Präsenz zeigt man dennoch auch weiterhin: Neben den vier Haupt- und 17 Geschäftsstellen betreibt man 17 SB-Geschäftsstellen und 47 Geldautomaten in der Region.

Klare Bekenntnisse zum Vor-Ort-Geschäft in Mosbach gibt es auch von der Sparda-Bank und der BBBank. "Bei uns gibt es keine Überlegungen dazu, die Filiale in Mosbach rund um unseren Filialleiter Roland Bauer zu schließen", versichert Tina Epple aus der Presseabteilung der Sparda-Bank Baden-Württemberg. "Die BBBank-Filiale in Mosbach bleibt. Wir sind seit 60 Jahren vor Ort in Mosbach für unsere Kunden da und das wird sich auch nicht ändern", stellt parallel auch Lena Amendt, Pressesprecherin der BBBank, klar.