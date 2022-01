Von Stephanie Kern

Region Mosbach. Für die Kinder ist das Verhalten in der Corona-Pandemie schon lange Routine: Dreimal in der Woche werden sie auf das Coronavirus getestet, entweder in Schule oder Kindergarten, oder zu Hause. Schulkinder tragen Maske, halten Abstand, desinfizieren sich im Vorbeigehen die Hände – die AHA-Regeln sind für sie Alltag. Auch für die Schulen ist die Umsetzung der Corona-Regelungen inzwischen Routine – aber die Schulen merken, dass sich die Neuinfektionen bei den Schülerinnen und Schülern mehren. Und damit der organisatorische Arbeitsaufwand.

"Bis zur großen Pause machen wir meist nichts anderes als Corona-Organisation", sagt Andrea Stojan. Sie ist die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Obrigheim. "Im Moment ist es noch relativ ruhig, aber man merkt, dass es anzieht." Mehrarbeit machen vor allem die Absonderungsbescheinigungen. Die werden nicht mehr automatisch vom Gesundheitsamt versendet, positiv Getestete müssen sie selbst bei der Gemeindeverwaltung beantragen. Für Schüler müssen diese dann bei der Schule vorgelegt werden. Das bedeute auch Mehraufwand für die Schule – die schon mit dem Testen der Schüler einen gehörigen Aufwand hat. Ein Ausbruchsgeschehen gab es an der Gemeinschaftsschule noch nicht, noch war keine Quarantäne notwendig. In Kohorte, also streng getrennt von den anderen Klassen, ist aktuell eine Klasse. All das sei "nicht dramatisch", sagt Stojan. Das große Ziel müsse sein, dass die Schulen offenbleiben.

Das Kultusministerium veröffentlicht immer wieder Zahlen über die Corona-Lage an den Schulen, am Freitag waren 390 Klassen oder Gruppen (und eine Kursstufe) aufgrund von Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus bzw. des Verdachts auf den Fall einer Infektion vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen. Zur Relation: In Baden-Württemberg gibt es insgesamt ungefähr 67.500 Klassen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind aktuell 14 Klassen in Quarantäne.

An der Lohrtalschule in Mosbach ist es aktuell eine Quarantäneklasse. "Wir sind entspannt", sagt Schulleiter Carsten Uhrig. "Aber natürlich stoßen wir an Grenzen." Die regelmäßigen Tests, die Umsetzung der sich ändernden Corona-Verordnung – und die Aufgabe, diese den Schülern und Eltern zu erklären: Aufgaben, die nun im Schulalltag Platz einnehmen. Diesen Platz räumt Uhrig den Regularien auch gerne ein, wenn die Kinder dafür weiter in Präsenz unterrichtet werden können. "Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir wieder mehrtägige Veranstaltungen mit den Kindern unternehmen können", sagt Uhrig. Die Skifreizeit wurde nun zum wiederholten Male abgesagt. "Dabei wären wir mit einem privaten Busunternehmen dort hingefahren, hätten eine Hütte alleine bewohnt und täglich getestet." Aber erlaubt ist es leider trotzdem nicht. "Mein Wunsch ist, dass Kinder endlich wieder Kinder sein dürfen. Wir Erwachsene können dabei helfen, deshalb würde ich mir wünschen, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen", betont Uhrig. "Es wird Zeit, dass wir Erwachsenen tun, was wir können, um den Kindern etwas zurückzugeben." Der Umgang der Kinder mit der Pandemie sei professionell. "Zum Teil ist mir das zu professionell." Was die Organisation der Abläufe betreffe, könne man es aktuell noch leisten – wobei die Zahl der infizierten Schüler steige.

Damit die Mosbacher Schulen (und Kindergärten) ausreichend Tests zur Verfügung haben, legen sich die Mitarbeiter der Abteilung "Bildung und Generationen" der Stadtverwaltung mächtig ins Zeug. Leiter Dieter Kautzmann erklärt: "Die Tests von den Schulen kommen vom Land, die für die Kindergärten bestellen wir selbst." Die Mitarbeiter im Rathaus teilen die Tests dann den Schulen zu und verteilen sie. "Erschwerend kommt hinzu, dass wir die Landeslieferungen nicht auf einmal, sondern als Teillieferungen erhalten." Die Tests für die Kindergärten bestellt die Stadtverwaltung. "Das ist nicht ganz so einfach: Wir müssen schauen, dass die Tests für Kindergartenkinder geeignet sind und auch die Kosten im Blick behalten", sagt Kautzmann. Für die Test-Bestellungen bis Anfang März habe man bereits 70.000 Euro ausgegeben. Das Land Baden-Württemberg will diese Kosten zwar übernehmen, Förderrichtlinien dafür gibt es aber noch nicht.

Der Alltag unter Corona-Bedingungen ist Routine, nicht nur für die Schüler. Im Vorbeigehen, wie das die Schüler mit der Handdesinfektion machen, läuft es zwar nicht immer. Großer Stress ist aber (noch) nicht zu spüren.