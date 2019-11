Region Mosbach. (stm) Bahnpendler aufgepasst: Am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, werden zwischen Eberbach und Neckargemünd Schienen ausgetauscht. Da für diese Arbeiten nur ein Gleis gesperrt wird, kann die S 1 weitgehend ohne Änderungen verkehren; nur die Bahnen mit Abfahrt in Osterburken um 20.36 Uhr und um 22.38 Uhr enden in Eberbach und haben dort Anschluss an den Ersatzverkehr.

Die S 2 entfällt jedoch ab etwa 9 Uhr in dem besagten Abschnitt, sie wird durch Busse ersetzt. Zwischen Eberbach und Mosbach verkehrt die S 2, sie fährt jedoch etwa sechs Minuten später in Eberbach ab und kommt dementsprechend später in Mosbach an. In der Gegenrichtung fährt die S 2 bis Eberbach nach üblichem Fahrplan. Nahezu unverändert verkehrt der Regionalexpress Heilbronn-Mannheim. Allen Reisenden aus dem Bereich Neckar-Odenwald-Kreis wird empfohlen, an diesen Tagen für die Fahrten von und nach Heidelberg/Mannheim die S 1 oder den Regionalexpress zu benutzen. Zu weiteren Einschränkungen kommt es in den Nachtstunden vom 28. November bis 4. Dezember, betroffen sind dann Züge nach etwa 23.30 Uhr.

Info: Nähere Infos finden Interessierte unter www.deutschebahn.com/bauinfos und www.mosbach.de.