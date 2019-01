Winterwunderland hat RNZ-Fotograf Thomas Kottal seine Aufnahme betitelt, die er mithilfe einer Foto-Drohne im bzw. über dem verschneiten Wald zwischen Lohrbach und Weisbach gemacht hat. So schön weiß und idyllisch wie hier präsentiert sich der Winter aber nicht überall.

Region Mosbach. (schat) Erstaunliche Unterschiede offenbart die Landschaft in der Region derzeit: Grün, braun oder allenfalls grau präsentiert sie sich in den Tallagen wie Mosbach, schneebedeckt hingegen in den höher gelegenen Ecken. Auf stattliche Schneehöhen kann man im Winterhauch verweisen, immerhin 25 Zentimeter gibt die Touristinfo Waldbrunn für den Bereich rund um den Katzenbuckel aus.

Da ist dann auch schon ein bisschen Wintersport drin, Rodelabfahrten sind unter anderem am weitläufigen Hang unweit der "Turmschenke" in Waldkatzenbach möglich. Dort ist auch die Webcam installiert, die immer aktuelle Bilder von der Wetter- und Schneelage am Katzenbuckel liefert. Aktuelle Infos finden sich zudem auf der Internetseite www.waldbrunn-odenwald.de unter "Tourismus und Freizeit".

Frei nach der Devise "erst räumen, dann spuren" hat man in Waldbrunn zunächst dafür gesorgt, dass die Verkehrswege gefahrlos genutzt werden können. Ab Mittwoch soll nun mit dem Spuren der Langlaufloipen begonnen werden. Erste Spuren im Schnee haben ganz eifrige Wintersportler zuvor zum Teil schon selbst gezogen.

Winter in der Region Mosbach - Die Fotogalerie der Facebook-User





















































Und wie hat sich der - zumindest partielle - Wintereinbruch auf den Straßen ausgewirkt? Erfreulicherweise fast gar nicht! Auf RNZ-Nachfrage heißt es vonseiten der Polizei: "Keine nennenswerten Ereignisse", also auch keine folgenreichen Unfälle, die sich aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse ereignet haben.