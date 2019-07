Das Super-Sommerwetter macht eine Pause, in den Schwimmbädern in der Region atmet man durch. Am Wochenende waren sie überaus beliebtestes Ausflugsziel. Foto: Selina Brada

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/bra) 39 Grad Celsius Außentemperatur, 25 Grad Wassertemperatur. Klar, dass der Sprung ins kühle Nass da heiß begehrt ist. Am Wochenende zeigte der Sommer schon mal, was er kann. Und die Schwimmbäder der Region wurden "geflutet" - mit Besuchern.

Im "famos" in Mosbach wurden zum Beispiel vom 1. bis 30. Juni bereits 45.100 Besucher gezählt. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es im gleichen Zeitraum 42.700 Besucher. "Im Mai 2019 hatten wir allerdings katastrophale Zahlen, das war unser Minusrekord", sagte am Montag Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, die das Freibad betreiben.

Ganz und gar nicht katastrophal waren zwar die Besucherzahlen am vergangenen Wochenende, die Parkplatzsituation rund um das Schwimmbad ist an so einem Tag allerdings prekär. "Wir haben da natürlich die gleichen Probleme wie andere auch", sagt Jürgen Jaksz. Behinderten- und Personalparkplätze würden belegt, die Fahrer melden sich trotz mehrmaligem Aufrufen nicht. "Inzwischen verständigen wir in solchen Fällen Polizei oder Ordnungsamt", berichtet der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Trotzdem überwiegt an solchen Tagen das positive Gefühl. Ilse Karle-Deigner freut sich zum Beispiel, dass sie das Bad so gut erreichen kann. Den großen Ansturm umgeht sie, indem sie vormittags ihre Bahnen zieht. "Da ist es relativ angenehm." Anette Kammerknecht ist mit ihrem kleinen Sohn im Schwimmbad. "Der Babybereich ist sehr vielseitig und bietet auch Möglichkeiten für Kleinkinder", sagt sie. Wenn es zu warm (und dementsprechend voll) sei, weiche sie lieber auf das Freibad in Hochhausen aus. Auch dort war am Wochenende viel Betrieb. "Das darf gerne so weitergehen", meint Elizabeth Ultsch, die dort Aufsicht führt.

Im Schwarzacher Freibad wurden am Wochenende am Tag 650 Besucher gezählt. "Das zeigt auch den Bedarf", meint Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas. Da viele der Besucher vor Ort lebten, sei auch das Verkehrschaos ausgeblieben. In Schwarzach hofft man übrigens auf Fördergelder, um das Bad zu modernisieren, gewünscht werden ein neuer Kiosk, eine neue Küche und auch neue Umkleiden.

Das hat man in Schefflenz schon alles geschafft. Auch hier zählte man am Wochenende täglich 650 Besucher. "Da sind wir schon relativ weit an unserer oberen Grenze", erklärt Bürgermeister Rainer Houck: "Unser Bad hat eine tolle Resonanz und wird sehr geschätzt." Neben dem Bad waren auch die Parkplätze ausgelastet. Houck: "Wer bereit war, ein bisschen zu laufen, hat aber noch einen Parkplatz gefunden."

Angespannt ist neben der Parkplatzsituation oft auch die Situation der Bademeister. Unterstützung bekommen sie in Mosbach zum Beispiel von der DLRG. "Wir versuchen, den Mangel an Bademeistern zu kompensieren", sagt Jürgen Jaksz. Im Moment könne man den gesicherten Badebetrieb noch komplett aufrecht erhalten.