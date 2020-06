Region Mosbach. (schat) Dass an Altglas- und Altkleidercontainern nicht immer nur das abgeladen wird, was dort auch hingehört, ist (leider) kein neues Phänomen. Im Buchenweg in Neckarelz staunte allerdings dieser Tage ein aufmerksamer RNZ-Leser nicht schlecht, als er beim dort platzierten Schuh- und Kleidercontainer vorbeikam.

"Ich musste einfach anhalten, aussteigen und ein Bild machen", schrieb uns der Leser. "Mir fehlten einfach die Worte." Das Einwurffach des Schuh-Sammelbehälters hatte ein Unbekannter als Grüngutplatz missbraucht.

Dabei hat der Grünschnitt mit Schuhen in etwa so viel gemein wie Sperr- oder Restmüll mit Altglas, wenngleich es – entsprechende Ablagerungen legen es immer mal wieder nahe – auch hier immer wieder zu ärgerlichen Verbindungen kommt. "Für mich ist da nicht einfach nur gedankenlos eingefüllt", befindet genannter Leser in Bezug auf die (illegale) Pflanzenentsorgung am Schuhcontainer. Ihm fehlen auch Tage nach dem unerfreulichen Schnappschuss die passenden Worte.

"Das ist eine Riesen-Schweinerei", findet eine Bürgerin an den Altglas- und Altkleider-Containern im Gewerbegebiet Aglasterhausen sehr wohl Worte. Ob es die passenden sind? Sie sind zumindest mal deutlich. Und beschreiben ziemlich genau das, was rund um die Altkleiderbehältnisse zu sehen ist. Haufenweise Schweinerei – leere Tetrapaks, zersplitterte Jägermeisterflaschen, daneben eine Einkaufstüte mit dem Schriftzug "Gemeinsam Verantwortung tragen" – wie treffend. Lesen ist wohl nicht die Lieblingsbeschäftigung der Verursacher der Sauerei. Wenn er/sie ermittelt wird, droht ihm/ihr im Übrigen ein saftiges Bußgeld.