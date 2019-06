Von Alexander Rechner

Mosbach. Nach nur 13 Monaten an der Parteispitze hat Andrea Nahles am Sonntag ihren Rückzug bekannt gegeben. Die 48-jährige Spitzenpolitikerin legt darüber hinaus auch das Amt der Fraktionschefin im Deutschen Bundestag nieder. Nicht einmal Abgeordnete will sie bleiben. Was sagen Sozialdemokraten aus der Region dazu? Wie bewerten sie die Lage der SPD gerade nach den schweren Verlusten bei der Europawahl?

Überrascht ist Georg Nelius von Nahles’ Rückzug. Der SPD-Landtagsabgeordneter und Stimmenkönig bei der Mosbacher Gemeinderatswahl räumt zwar ein, dass es an der hiesigen Basis Kritik an Andrea Nahles gegeben hätte. Aber der Umgang mit ihrer Person findet er bedenklich.

"Das war nun wirklich nicht die feine englische Art", urteilt der Mosbacher harsch. Und er weiß sich mit dieser Ansicht in guter Gesellschaft in der Partei: "Die Art und Weise, wie es zu diesem Abgang gekommen ist, stößt bei vielen Mitgliedern auf Unverständnis".

Deutliche Worte findet auch Jürgen Graner, der SPD-Kreisvorsitzende: "Der Umgang mit unserer Parteivorsitzenden ist alles andere als ein gutes Beispiel für einen fairen Umgang in der SPD." Stattdessen hätte sich Georg Nelius gewünscht, zunächst einmal die Wahlergebnisse in Ruhe zu analysieren und dann vor allem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. "Ich persönlich habe nie zum Fanclub von Andrea Nahles gehört, aber alles auf ihr abzuladen ist sehr, sehr verkürzt", ergänzt Kreis-Chef Graner.

Nicht die feine englische Art

Den aus Nelius’ Sicht existierenden Automatismus, dass nach Wahlniederlagen personelle Konsequenzen an der Spitze folgen müssten, sieht der Landtagsabgeordnete kritisch. Eine Partei bestehe schließlich nicht nur aus einer Person. Selbstkritisch muss er eingestehen, dass die Führungspersönlichkeiten in der SPD aktuell doch dünn gesät seien. Gerade nach Nahles’ Rückzug brauche die deutsche Sozialdemokratie wieder "mehr vernünftige Führungspersönlichkeiten, die auch die SPD-Inhalte verkörpern".

Und so bleibt die Frage: Was bedeutet Nahles’ Abgang für die Große Koalition (GroKo) in Berlin? Nelius ist davon überzeugt, dass die Menschen von der Regierungsbeteiligung der SPD profitiert haben und künftig profitieren werden. Jedoch bekräftigt er: "Aus parteitaktischer Perspektive müssten wir nun die GroKo beenden. Aber wir haben Verantwortung übernommen, und dieser müssen wir nun auch gerecht werden." Ob die Koalition halten wird, mag er derzeit nicht beurteilen.

Angesichts der "existenziellen Situation" für die SPD appelliert Graner: "Wir müssen uns jetzt alle zusammenreißen" und "einen kühlen Kopf bewahren".