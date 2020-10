Von Ursula Brinkmann

Limbach. Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen wohnt Schneewittchen. In Limbach mit seinen sieben Ortsteilen im durchaus bergigen Odenwald "herrscht" seit fast drei Jahren im Rathaus Thorsten Weber. Realist, der er ist, wähnt sich der Bürgermeister aber alles andere als im Märchen, auch wenn er sich manchmal eine fleißige und reiche Zwergenhelferschar wünschen würde ...

Keine Kommune im Altkreis Mosbach hat mehr Ortsteile als Limbach: sieben. Was bedeutet das für die Arbeit im Rathaus, was für den Bürgermeister? Eine eierlegende Wollmilchsau erfüllt nur vier Anforderungen an ein Nutztier …

Klar ist, dass die Aufgabenerledigung bei sieben Ortsteilen eher mehr ist, denn Infrastruktur gibt’s bei uns in siebenfacher Ausfertigung. Es kann eben auch siebenmal mehr passieren und bei uns im Rathaus auflaufen. Das wirkt sich auf die Arbeit des Bürgermeisters aus. Ich selbst bin recht gut organisiert und strukturiert und komme deshalb mit der Terminflut ganz gut klar. Zum Bürgermeister-Dasein gehört für mich: Ich will bewusst in allen Ortsteilen präsent sein (was leider nicht immer gelingt).

Seit Anfang 2018 sind Sie im Amt, kamen von Buchen nach Limbach. In einer Gemeinde mit sieben Ortsteilen gibt es natürlich an allen Ecken und Enden zu tun. Nennen Sie uns – mit je einem Wort – sieben wichtige "Baustellen" Ihrer Amtszeit.

Schade, nur sieben … Um- und Erweiterungsbau Schule am Schlossplatz, Neubau der Feuerwehr-Häuser in Limbach und Krumbach (mit altem Schulhaus), Neuorganisation im Personalbereich, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, einige Bau- und Gewerbegebietserschließungen, große Tiefbaumaßnahmen.

Hintergrund Die indiskreten 13 Fragen: 1 Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister? Klar, ist ja noch nicht so lange her. Ich wurde von den neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich empfangen. Am Nachmittag dieses Donnerstags ging es dann gleich nach Hockenheim zur Ehrung meines Mitbürgers Norbert Schwing [+] Lesen Sie mehr Die indiskreten 13 Fragen: 1 Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister? Klar, ist ja noch nicht so lange her. Ich wurde von den neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich empfangen. Am Nachmittag dieses Donnerstags ging es dann gleich nach Hockenheim zur Ehrung meines Mitbürgers Norbert Schwing beim Arbeitskreis Heimatpflege. Der erste von vielen, vielen langen Arbeitstagen ;-) 2 Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Ich bin im richtigen Beruf angekommen. Die Vielfalt der Aufgaben erfüllt mich. Viele spannende Projekte zur Entwicklung unserer Gemeinde sind auf den Weg gebracht, brauchen ständige Begleitung. Auch wenn der Bürokratismus inzwischen überhandgenommen hat, bleibt ein Stück für Kreativität und zur Gestaltung. 3 Wenn Sie ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das? Liebenswert im Herzen des Neckar-Odenwald-Kreises mit einem tollen und äußerst regen Vereinsleben. 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … Ziel- und lösungsorientiert, kreativ. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? Die gibt es so nicht, da bin ich zu breit aufgestellt. Eine schöne Polka spricht mich genauso an wie Chorgesang. Im Alltag überwiegen die nationalen und internationalen Musikrichtungen aller Art – mit tollen Songs aus vergangenen Jahrzehnten und aus der Gegenwart. Bei offiziellen Anlässen geht das "Badner Lied" immer! 6 Worüber können Sie lachen? Über alles, was lustig ist, und im Übrigen muss man auch mal über sich selbst lachen können. 7 Und was finden Sie zum Weinen/was macht Sie traurig? Die zunehmende Respektlosigkeit, ich denke an Stuttgart oder Frankfurt, macht mich traurig. Und, ich habe mal gelesen: "Manchmal muss man im Leben so einiges einstecken, wofür man eigentlich gar keine Tasche hat." Dieses taschenlose Einstecken wird auch in der Kommunalpolitik mehr. 8 Wovor haben Sie Angst? Angst habe ich keine. Sorge habe ich, dass wir als Gesellschaft zunehmend anspruchsvoller, zugleich ungeduldiger werden und die Oberflächlichkeit zunimmt. Teilweise entspricht auch der Ton nicht mehr dem, was man unter einem respektvollen Umgang versteht. Und es werden immer mehr Fake-News in die Welt gesetzt, die, wenn sie einmal durch die sozialen Netzwerke laufen, heutzutage keiner mehr wirklich einfangen kann. Außerdem bereiten mir die zunehmenden Aggressionen Sorge – gerade gegen die oft auch ehrenamtlich tätigen Blaulichtorganisationen. 9 Ihre größte Leidenschaft? Sicher mein Beruf und die Entwicklung meiner Gemeinde. Privat die Familie und mein Fahrrad. 10 Und Ihre größte Schwäche? Mein fürchterliches Namensgedächtnis sowie ab und an meine Ungeduld. 11 Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Da würden mir viele einfallen, Dietmar Hopp wäre spannend, ich finde es klasse, was er für unsere Region getan hat. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Jeden Morgen gesund aufstehen zu können, was ich mir für möglichst alle Personen in meinem Umfeld wünsche. Ansonsten ist bekanntlich jeder selbst seines Glückes Schmied. 13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie? Immer leicht auf dem Gaspedal bleiben, denn, wenn man mal kein Gas mehr gibt, ist das Bremspedal in direkter Nähe – bremsen bedeutet Stillstand und Stillstand ist die Vorstufe zum Rückschritt.

In der Hauptgemeinde Limbach ist die Bautätigkeit besonders ausgeprägt: Feuerwehrgerätehaus, Gemeinschaftsschule, Baugebiet "Billäcker", neue Gewerbegebiete im Nord- und im Südosten, Ortskernsanierung, energetische Quartiersentwicklung. Wo sind Limbach die Grenzen gesetzt?

Über vier Jahrzehnte nach der Kommunalreform will ich persönlich möglichst weg von diesem reinen Ortsteildenken. Die Schule am Schlossplatz ist keine Schule des Ortsteils Limbach, sondern ein Stück wertvolle Infrastruktur für unsere Gesamtgemeinde. Gleiches gilt auch für das neue Feuerwehrhaus, da die Abteilung Limbach die Stützpunktwehr ist, die immer mit alarmiert wird. Im Feuerwehrhaus ist im Übrigen auch die Jugendfeuerwehr für die Gesamtgemeinde untergekommen. Von der Ortskernsanierung verspreche ich mir Impulse gerade für das Handwerk in der Gesamtgemeinde.

Wir fahren in einigen Bereichen personell sicher am Limit, und ich bin froh, wenn im nächsten Jahr unser Schulgroßbauvorhaben fertiggestellt ist. Da bleibt so manches andere leider auch mal etwas länger liegen. Allein unser Investitionsvolumen lag im vergangen Jahr bei knapp sechs Millionen Euro, aktuell haben wir diese Grenze in diesem Jahr sogar schon überschritten.

Eine Grenze ist sicher unsere Finanzkraft. Vom Ergebnishaushalt – dem laufenden Betrieb – hängt ab, was wir uns dauerhaft leisten können. Vieles werden wir angehen müssen, weil das als Pflichtaufgabe eh auf der Agenda steht. Die Zinsen sind extrem günstig. Kleines Beispiel: wir schulden gerade eine Million Euro zum Zinssatz von 0,03 Prozent um, macht dann 300 Euro Zinsen im Jahr. Beim bisherigen Zinssatz von vier Prozent wären es 40.000 Euro. Wir hätten übrigens beim Ziel einer konstanten Zinslast – 133 Mio. Euro aufnehmen können (lacht). Aber natürlich müssen Schulden zurückgezahlt werden. Da hat mein Kämmerer mit Blick auf unsere Verschuldung eine klare Vorgabe von mir bekommen.

In den anderen Ortsteilen legt man die Hände nicht in den Schoß. Die alte Schule im Krumbach wird zum Dorfgemeinschaftshaus plus Feuerwehrgarage umgebaut, in Wagenschwend wurde eine 800.000 Euro teure Straßensanierung gefeiert, in Heidersbach startet der Bau eines Kurzzeitpflegeheims durch die Caritas, an dessen Zustandekommen die Gemeinde Limbach beteiligt ist. Sie betonen gern die gleichmäßige Entwicklung der Ortsteile. Was geht gerade in Balsbach, Laudenberg und Scheringen ab?

Um bei dem Begriff zu bleiben: Gleichmäßig haben wir in allen Ortsteilen durch eine Spendenaktion die Kinderspielplätze in Wert gesetzt. In allen Ortsteilen soll im Bereich der Gemeinschaftshäuser freies Wlan kommen. In allen Ortsteilen bin ich immer wieder aufs Neue begeistert von den sehr gut funktionierenden Dorfgemeinschaften mit viel ehrenamtlichem Engagement. Natürlich sind die Wünsche überall groß, aber ich habe den Eindruck, dass wir uns aktuell und im Rahmen unserer Möglichkeiten gleichmäßig entwickeln, auch wenn mir klar ist, dass dies aus subjektiver Sicht mitunter anders beurteilt wird. Zu den genannten drei fällt mir die Entwicklung eines neuen Baugebiets ein und vieles lief dort auch im Bereich der Unterhaltung. In Laudenberg haben wir gerade die größte Tiefbaumaßnahme der Gemeinde zum Abschluss gebracht.

Mehr als nur ein neues Gebäude: Das Feuerwehrgerätehaus in Limbach.

Nachdem Sie in Ihrer Rede zum Haushalt 2020 die großen und größeren Investitionsvorhaben vorgestellt hatten, sagten Sie zum Schluss: "Es werden wieder die kleinen, meist nicht planbaren und finanziell eher unbedeutenden Dinge sein, die unser Gemeinwesen mit prägen werden und quasi das Salz in der Gemeindesuppe sein werden." Die Suppe hat Ihnen Corona doch wohl gründlich versalzen, oder?

Da haben Sie recht, ich vermisse das Salz in der Suppe. Die tägliche Suppe ist die letzten Monate eher fade gewesen. Plötzlich war der übervolle Kalender leer und das Virus über viele Wochen ein sehr bestimmendes Thema. Unsere vielen Baustellen blieben uns aber erhalten, weitere Projekte konnten mit mehr Ruhe vorangebracht werden. Auf Dauer möchte ich das so allerdings nicht. Keine Videokonferenz oder -botschaft ersetzt den persönlichen Kontakt.

"Mutig, wie wir sein sollten …", so hatten Sie Ihre Rede begonnen. Hat Ihnen dieser Mut bei der nicht vorhersehbaren Pandemie genützt?

Na ja, zunächst waren und sind wir Teil der "kritischen Infrastruktur"; wir mussten und müssen mit der notwendigen Vorsicht agieren. Wir hatten kurz vor dem Lockdown noch ein Klausurwochenende mit unserem Gemeinderat, wo wir bestimmte Dinge grundsätzlicher besprochen und durchaus mutige Lösungswege angedacht haben, die wir nun auch verwaltungsintern angegangen sind.

Das Haushaltsvolumen 2020, das sie als das größte Ihrer Amtszeit deklarierten, es liege an der obersten Grenze dessen, was Kommunen dieser Größenordnung leisten können. Will oder muss man in Limbach künftig kürzer treten?

Kürzer treten wird es in den acht Jahren meiner Amtszeit eher nicht geben (lacht), zumal sich nicht alles am Haushaltsvolumen festmachen lässt. Wird auch nicht funktionieren. Außer dem, was wir aktuell eh schon auf der Agenda haben, wird noch einiges im Abwasserbereich auf uns zukommen. Wir fahren in den nächsten Jahren mit der Kamera durch unsere Kanäle; da werden wir vermutlich nicht nur feine Dinge zu Gesicht bekommen. Wir blicken quasi auf die nächsten Millioneninvestitionen.

Die Einsparmöglichkeiten kommunalen Wirtschaftens sind ja genauso begrenzt wie die Ausgabemöglichkeiten. Stichwort: Pflichtaufgaben. An welchen Stellschrauben können und wollen Sie denn überhaupt drehen?

Wir haben da nicht den großen Strauß an Möglichkeiten. Natürlich könnten wir an Freiwilligkeitsleistungen gehen. Dies würde aber in erster Linie unsere Vereine treffen. Das möchte ich bewusst nicht. Unsere Gebühren im Sinne von Leistung und Gegenleistung werden wir immer mal wieder anpassen müssen, in diesem Jahr etwa die Bestattungsgebühren. Auch die Wasser- und Abwassergebühren werden jährlich überprüft und angepasst. Sie sind ein anschauliches Beispiel dafür, was wir müssen und was wir können. Im Wasser- und Abwasserbereich haben wir rund 70 Kilometer Leitungen – jeweils! Der Unterhaltungsbedarf bei diesen Basics ist auf viele Jahre hinaus enorm. Während im Abwasserbereich die Förderung aktuell noch passt, ist dies im Wasserbereich nicht der Fall. Im Falken-/Spechtweg in Laudenberg werden wir 300.000 Euro selbst schultern müssen, und das waren nur 500 Meter. Da stimmt in der Fördersystematik, nicht nur bei uns, einiges nicht mehr und wird weiter hohe Gebühren zur Folge haben.

Laufendes Großprojekt für die Gesamtgemeinde Limbach: Die Schule am Schlossplatz macht Fortschritte.

Was Sie schon für 2019 und 2020 befürchteten – im NOK die Hitliste der Pro-Kopf-Verschuldung anzuführen – ist das eingetreten?

Wir lagen Ende 2019 bei 1332 Euro. Wenn ich die Kreditneuaufnahme in diesem Jahr von zwei Millionen Euro dazu nehme, sind wir ganz vorne mit dabei, zumal wir unsere Ermächtigung noch nicht ausgeschöpft haben. Aber nochmals, diese absolute Zahl ist angesichts des Zinsniveaus aus meiner Sicht nur sehr bedingt aussagekräftig.

Im Rahmen von dienstlichen Terminen jeder Art sagen Sie gerne: "Wir sind arm, aber immer gastfreundlich." Soll das auch ein Hinweis sein auf die touristischen Qualitäten der Gesamtgemeinde Limbach? Sehen Sie Entwicklungspotenzial?

Der Inlandstourismus boomt im Moment ja. Wir haben mit der Wanderbahn und dem Odenwald-Madonnenweg Highlights auf unserer Gemarkung. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich gerne eine Haltestelle für den "NeoBus" mitten in Wagenschwend hätte, was aber leider fahrplantechnisch nicht machbar ist. Nun haben wir eine Alternativlösung im Haushalt finanziert. Auch sonst habe ich durchaus noch ein paar Ideen, die allerdings das benötigen, was wir leider nicht im Überfluss haben. Diese Ideen werden nach dem Grundsatz: Pflicht- vor freiwilligen Aufgaben leider noch etwas länger warten müssen.

Wie auch immer: Wie weit ist man denn (zusammen mit Fahrenbach und Buchen) bei der einheitlichen Ausweisung von Wanderwegen?

Leider kam es hier wegen Corona zu Lieferschwierigkeiten beim Material. Die ersten Pfosten für die Beschilderung sind eingegangen. Ich gehe davon aus, dass dieses Projekt in diesem Jahr zum Abschluss kommen wird.

Limbach und einige seiner Ortsteile gerieten vor einigen Jahren wegen des ausgedehnten Anbaus von Christbäumen in die Schlagzeilen, nicht nur positiv. Hat sich die Empörung über immergrüne Monokulturen gelegt?

Das war in meiner bisherigen Amtszeit nie ein großes Thema. Die Gemeinde hatte im Herbst 2015 Satzungen erlassen, die Gebiete ohne Weihnachtsbaumkulturen festlegen. Nach diesen Satzungen verfahren wir seither bei entsprechenden Aufforstungsanträgen sehr gut.

Kinder, auch so tönt es in Haushalts- und anderen Reden, seien die Zukunft einer Gemeinde, einer Stadt, eines Landes. In Limbach ist die öffentliche Kinderbetreuung in katholischer Hand – in insgesamt vier Einrichtungen. Natürlich mit großer kommunaler Unterstützung (eine der vielen Pflichtaufgaben), die in diesem Jahr erstmals die Gesamtsumme von einer Million überschritt. Wie entwickeln sich hier die Zahlen? Gibt es ausreichend Plätze?

Unsere Geburtenzahlen entwickeln sich nicht eindeutig in eine Richtung. Das ist das eine. Das andere ist: der Eigenanteil der Gemeinde steigt in der Tat jährlich, im letzten Jahr um 25 000 Euro. Nach dem Bedarfsplan können wir unsere Verpflichtungen zu den Rechtsansprüchen noch erfüllen. Bei den Über-Dreijährigen sehe ich aktuell keinen grundsätzlichen Handlungsbedarf, auch wenn der "Wunschkindergarten" in einzelnen Fällen nicht garantiert werden kann. Bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen dagegen sind wir nicht zukunftssicher ausgestattet. In unserer letzten Gemeinderatssitzung wurden vier Modellvarianten für die künftige Betreuung der U3-Kinder vorgestellt. So oder so ist es das nächste Millionenprojekt – und wieder eine Pflichtaufgabe, bei der ich den Bund als Initiator des Rechtsanspruchs mit Blick auf die Förderung weiter in der Pflicht sehe – wer bestellt, sollte auch bezahlen.

In anderen Rathäusern dreht sich das Personalkarussell mitunter schnell. In Limbach wurde ein Organisationsgutachten gemacht und umgesetzt, das eine Neuaufstellung der Verwaltung brachte. Was ist hier Stand der Dinge?

Den Sätze "Das war schon immer so" mag ich gar nicht. Insofern – das Personalkarussell dreht sich auch bei uns, aber nur in einem Fall aufgrund des Weggangs eines Mitarbeiters. Ansonsten haben wir personell mit Augenmaß und aufgrund der Fülle an Aufgaben etwas aufgestockt und in diesem Zusammenhang in der Verwaltung Aufgaben neu strukturiert und organisatorisch zusammengefasst. Wir sind im Bauhof wie in der Verwaltung nun schlagkräftiger geworden, in einigen Bereichen aber immer noch am Limit und haben daher weitere interkommunale Kooperationsmöglichkeiten im Blick. Gerade mit unserer Nachbargemeinde Fahrenbach sind wir in vielen Bereichen gemeinsam in bester Zusammenarbeit unterwegs.