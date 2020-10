Der Dorfplatz in Kälbertshausen prägt inzwischen die Ortsmitte. Dieses und viele weitere Projekte wurden in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Hüffenhardt realisiert. Nun muss man sich an die Pflichtaufgaben machen. Foto: Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Von Haßmersheim nach Hüffenhardt ist es nur ein Katzensprung – sowohl räumlich als auch im Alphabet und damit in der Rathausrunden-Reise der RNZ. Walter Neff (55) ist hier Bürgermeister, er stammt aus dem Ortsteil Kälbertshausen. In den vergangenen Jahren gab es in der an den Kraichgau angrenzenden Gemeinde viel Diskussionsstoff. Zum "Kinderhaus" und zu den Windkraftplänen gab es sogar Bürgerentscheide. Großprojekte stehen aktuell nicht an, die Gemeinde hat aber dennoch große Aufgaben vor der Brust.

Herr Neff, Sie stammen aus Kälbertshausen, leben Ihr ganzes Leben schon hier. Ist es dann eine besondere Aufgabe, hier auch Bürgermeister zu sein?

Das ist schon besonders, hier Bürgermeister sein zu dürfen. Ich bin hier aufgewachsen und mit dem Ort, mit der ganzen Gemeinde tief verbunden und hier verwurzelt. Von daher ist es schon sehr schön, hier die Geschicke mit zu lenken. Schattenseiten gibt es aber natürlich auch. Man kennt jeden und jede und man kennt natürlich auch die Stärken und Schwächen – und das beruht auf Gegenseitigkeit. Der nötige Respekt ist aber da, auch wenn ich mich mit den meisten Bürgern duze.

Bäcker, Bank, Metzger – wie steht es um die innerörtliche Versorgung und Entwicklung in Hüffenhardt?

Es gibt keinen Metzger, aber einen Metzgerwagen, der dreimal die Woche kommt. Außerdem Bankfilialen, einen Bäcker und auch eine Pizzeria. Samstags kommt auch ein Gemüsehändler nach Hüffenhardt, da dürfte sich auch gerne noch der ein oder andere Händler anschließen. Zudem haben wir einen Anbieter von mobilem Hofverkauf. Interessant wäre es aber sicher, wenn man einen Lebensmittelmarkt ansiedeln könnte. Interessensbekundungen gab es – sowohl von den potenziellen Kunden als auch den potenziellen Anbietern. Bis jetzt hat es leider nicht geklappt, aber es wäre schon sehr erstrebenswert.

Die Mehrzweckhalle ist in die Jahre gekommen. Auch hier ist etwas zu tun. Foto: Kern

Die Gemeinde hat ja auch mit DocMorris um den Apothekenautomat gekämpft. Dieser Kampf scheint nun verloren, die Apotheke ist geschlossen. Was passiert mit dem Gebäude?

Das Gebäude gehört der Gemeinde, es ist noch vermietet. Die Wohnungen im Obergeschoss sind bewohnt. Man muss sehen, was man mit dem Haus anfangen kann. Jeder spricht von Digitalisierung, hier hätte es eine große Chance in diese Richtung gegeben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage verstehe ich die Entscheidung der Gerichte. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung fehlt mir dieses Verständnis jedoch.

Welche großen Projekte haben die Gemeinde in den vergangenen Jahren denn beschäftigt?

Da ist natürlich vor allem der Kindergarten zu nennen. Der hat uns als Gemeinde viele Diskussionen, viel Zeit und Mühe gekostet. Die Standortfrage und dann der Neubau im Mühlweg waren schon ein großes Projekt. Dann hatten wir auch einige Wohnumfeldmaßnahmen. Auch dadurch hat sich der Ort gut entwickelt und ist attraktiver geworden.

Attraktiv ist auch wieder das passende Stichwort: Die Gemeinde braucht auch weiteren Raum, um Bauplätze auszuweisen, oder?

Ja. Wir müssen schauen, wie viel innerörtliches Potenzial wir noch haben. In Hüffenhardt steht jetzt vorerst die Erweiterung des Baugebiets in der Kantstraße an. Auch in der Ortslage Hüffenhardt gibt es noch ein paar Möglichkeiten. "Am Berg" in Hüffenhardt ist dann ein Zukunftsprojekt, etwas näher in der Zukunft liegt die Erweiterung des Baugebiets "Hälde" in Kälbertshausen. Da ist noch ein Bauabschnitt übrig, an den wir dran gehen wollen. Dafür müssen wir noch den Bebauungsplan ändern, dann können wir in Erschließung und Vermarktung gehen. Für die wenigen Bauplätze im Mühlweg in Hüffenhardt haben wir etliche Bewerbungen erhalten.

Walter Neff vor dem historischen Rathaus aus dem Jahre 1550. Foto: Kern

Die Folgen der Beliebtheit Hüffenhardts bei Familien spürt die Gemeinde schon: Die Kindergartenplätze reichen nicht. Was ist hier geplant?

Das wird Thema bei der baldigen Klausurtagung des Gemeinderats sein. Die Verwaltung wird dabei Ideen vorschlagen. Im Endeffekt gibt es die Möglichkeit eines Anbaus oder einer Containerlösung. Darüber muss aber erst einmal der Gemeinderat beraten. Zudem sind wir wegen der konkreten Engpässe im Gespräch mit unseren Nachbargemeinden. Wir werden Lösungen anbieten, aber mehr als anbieten können wir nicht, die Eltern müssen dann entscheiden.

Und welche Projekte hat die Gemeinde nun aktuell vor der Brust?

Großprojekte gibt es so nicht. Aber es gibt Projekte, an die wir uns machen müssen. Ein Beispiel ist die Kinderbetreuung, über die wir ja gerade schon sprachen. Außerdem haben wir eine Mehrzweckhalle, die in die Jahre gekommen ist. Da gibt es Vorgaben, die wir umsetzen müssen. Außerdem werden wir es mit den Kanälen zu tun bekommen. Zusammengefasst: Die Gebäudeunterhaltung und die Infrastruktur binden unsere Kräfte. Projekte haben wir also in ausreichender Zahl, wir können sie aber nur nach und nach angehen.

Hier am Ende der Kantstraße sollen neue Bauplätze entstehen. Foto: Kern

Wie steht es denn um die Finanzen der Gemeinde?

Unser Kämmerer hat ein Defizit von 1,2 Millionen Euro für das Jahr 2020 prognostiziert. Das ist nicht allein der Corona-Pandemie geschuldet, dadurch wurde die Situation nur verschärft. Alle Kommunen sind durch das neue kommunale Haushaltsrecht im gleichen Boot. Das Landratsamt hat uns nun die Haushaltskonsolidierung auferlegt.

Welche Möglichkeiten gibt es da?

Zum Beispiel das Zurückfahren von freiwilligen Leistungen. Aber wir sind eh schon recht karg ausgestattet, dieses Karge nun weiter zurückzufahren, wird schwierig. Steuererhöhungen hat die Gemeindeverwaltung schon vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde aber vom Gemeinderat abgelehnt.

Und wie sieht es mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und neuen Flächen für diese aus?

Wir haben uns damals dem Interkommunalen Gewerbegebiet "Techno" nicht angeschlossen, weil wir noch eigene Grundstücke haben. Es gibt aktuell auch konkrete Gespräche über die Ansiedlung von Gewerbetreibenden. Das ist auch eine Aufgabe, die uns bevorsteht.

Mit dem Medikamentenabgabeautomat war Hüffenhardt landesweit in den Schlagzeile. Geöffnet war allerdings nur kurz – der Betrieb wurde gerichtlich untersagt. Foto: Kern

Eine freiwillige Leistung ist auch der Bürgerbus....

Ja das stimmt. Aber dieser Bus ist wirklich eine tolle Einrichtung. So einen Bus wollte ich schon zu Beginn meiner ersten Amtszeit einrichten. Die Zusammenarbeit mit Haßmersheim ist da eine gute Lösung, denn alleine hätte Hüffenhardt das niemals stemmen können. Und dieses Angebot wird auch wirklich genutzt. Getragen wird diese Verbindung von ehrenamtlichen Fahrern, auch da sind aber gerne weitere Interessierte zum Mitmachen eingeladen.

In einer Gemeinde geht nichts ohne den Souverän. Wie läuft in Hüffenhardt die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat?

Alle haben das Wohl unserer Gemeinde im Blick. Wir müssen uns zusammenraufen, um konstruktiv und gemeindedienlich zusammenzuarbeiten. Das Menschliche muss man da eben außen vor lassen.

Die indiskreten 13 Fragen:

1. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister?

Ja. Der war recht unspektakulär, da das Hüffenhardter Rathaus ja schon vorher mein Arbeitsplatz war.

2. Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen?

Im Bereich öffentlicher Dienst bzw. kommunale Verwaltung fühle ich mich gut aufgehoben. Den Menschen bei ihren Angelegenheiten zu helfen, habe ich für mich schon immer als eine Aufgabe betrachtet.

3. Wenn Sie ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das?

Bürgerschaftliches Engagement, aktives Vereinsleben, lebenswert.

4. Und sich selbst mit drei Eigenschaften?

Verantwortungsbewusst, optimistisch, tolerant.

5. Ihre drei Lieblingssongs?

Von Schlager- über Pop und Volksmusik ist alles dabei. Also eine breit gefächerte musikalische Palette.

6. Worüber können Sie lachen?

Über alles, worüber man eben lachen kann.

7. Und was finden sie zum Weinen, was macht sie traurig?

Traurig machen mich die Despoten auf der Erde, die meinen, die Welt gehört ihnen und ihre Macht entsprechend zum Leidwesen anderer ausnutzen. Zum anderen aber auch die Flüchtlingssituation – und dass die EU-Staatengemeinschaft sich nicht auf eine Linie einigen kann.

8. Wovor haben Sie Angst?

Ich bin kein ängstlicher Typ – aber Naturkatastrophen, gegen die man nichts tun kann, sind schon so etwas, das Angst machen kann.

9. Ihre größte Leidenschaft?

In meiner Freizeit in der Feuerwehrkapelle Hüffenhardt mitzuwirken.

10. Und Ihre größte Schwäche?

Ich kann oft nicht "Nein" sagen.

11. Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne mal was trinken gehen?

Mit Franz Beckenbauer – der weiß alles, kann alles und darf alles.

12. Was bedeutet für Sie Glück?

Wenn es mir und meiner Familie gut geht, alle gesund sind bzw. bleiben.

13. Gibt es so was wie ein Lebensmotto für Sie?

Ich habe kein spezielles Motto. Ich lasse die Tage auf mich zukommen und versuche, das Beste daraus zu machen.