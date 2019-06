Jetzt muss die Saat nur noch aufgehen: Andreas Feil aus Schefflenz baut auf einem seiner Äcker versuchsweise Quinoa an. Das Inkagetreide aus Südamerika ist in Europa gefragter denn je - mit der Folge, dass die Einheimischen sich das Getreide nicht mehr leisten können. Foto: zg

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Auf Neudeutsch heißt es "super food". Die Rede ist von Quinoa, ein mehrere Jahrtausende altes Pseudogetreide, das bisher vor allem in Südamerika angebaut wird. Bisher. Denn ein Landwirt aus Schefflenz will das ändern. Andreas Feil hat auf einem Stück Acker in Oberschefflenz das Super-Getreide angebaut. "Ich war 2013 in Bolivien und habe damals schon beobachtet, dass die Menschen dort sich ihr eigenes heimisches Getreide nicht mehr leisten können, da die Nachfrage für den Export extrem hoch ist. Seitdem schlummert die Idee in mir", erzählt Feil.

Mit Luca Schmitt (von der Bäckerei Linus Schmitt, Limbach) hat er nun einen Partner gefunden, der den Quinoa auch verarbeiten kann. "Wir probieren was Neues: Quinoa, der in Schefflenz wächst, in Limbach verbacken und im Neckar-Odenwald-Kreis verkauft wird", freut sich Feil. "Das ist der Plan", stimmt Luca Schmitt ihm zu. Sowohl Schmitt als auch Feil arbeiten im elterlichen Betrieb mit. Und beide wollen sich weiterentwickeln und auch neue Ideen einbringen.

Von der schnellen Idee zum eingesäten Quinoa dauerte es dann aber doch ein bisschen. Beide Beteiligten hatten erst einmal einige Tüftelaufgaben zu lösen.

"Der Quinoa ist eine Hackfrucht und sehr empfindlich. Wir haben hier gar keine Geräte dafür", berichtet etwa Andreas Feil. Der hat eine Lehre als Landmaschinenmechaniker gemacht und somit eine gute Grundlage. "Ich habe mir aus einer alten Hacke ein passendes Bearbeitungsgerät gebaut", verrät Feil. Was ihm ebenfalls hilft, ist Unterstützung aus dem All. Der Feil’sche Hof ist beim Sapos-BW-Modellprojekt beteiligt. Das ermöglicht durch satellitengesteuertes Fahren eine wiederholbare Genauigkeit - und somit kann die empfindliche Quinoapflanze auch gedeihen. "Manuell wäre das gar nicht möglich", erklärt Feil. Man fahre zwar schon seit zehn Jahren mit GPS-Lenksystemen. Das neue System speichert Daten und Fahrtrouten - und lernt mit.

Auch Luca Schmitt musste tüfteln. Am Rezept für das Quinoa-Brot. Einige Wochen hat er immer wieder ausprobiert und so eine ganz eigene Rezeptur entwickelt. Und die ist streng geheim. Nur eines verrät der Bäcker: Die tagelange Teigführung ist wichtig. Den Vater überzeugt hat letztlich der Opa. "Der ist 88, aber er hat immer noch Spaß daran, Neues auszuprobieren", berichtet Schmitt. Nach anfänglicher Skepsis konnte aber auch der Vater und jetzige Chef der Bäckerei überzeugt werden.

Hintergrund Das autonome Fahren und Wirtschaften auf Äckern und Wiesen ist ein zentrales Element der digitalen Landwirtschaft. Im Rahmen des Modellprojekts Sapos BW erhalten Landwirte in Baden-Württemberg Zugriff auf den amtlichen Satellitenpositionierungsdienst Sapos. Die Betriebsabläufe auf dem Hof sollen damit noch effizienter werden. Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung stellt den Landwirten hochpräzise regionale Sapos-Korrektursignale zu den globalen Satellitennavigationssystemen GPS, Glonass und Galileo zur Verfügung, damit Mähdrescher, Traktoren und Anhängegeräte zentimetergenau gesteuert werden können.

Auch Andreas Feils Vater war erst skeptisch gegenüber dem Super-Getreide aus Südamerika. "Ich glaube aber, dass Landwirte sich nicht mehr auf ihren klassischen Kulturen ausruhen können. Ich versuche, das Beste von biologischer und konventioneller Landwirtschaft zu verbinden", sagt Feil. Und dazu gehöre eben auch, Neues auszuprobieren.

Eine "Riesen-Herausforderung" (Feil) sei auch die Aussaat der kleinen und (sehr) leichten Quinoa-Körner gewesen. "Da gibt es ja hier auch noch wenig bis keine Erfahrungswerte", so Feil. Hilfe kam vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg beziehungsweise dessen Mitarbeiterin Kerstin Stolzenburg. 1000 Körner wiegen nur vier Gramm. Andreas Feil: "Bei 0,24 Gramm Saatgut auf einen Quadratmeter muss moderne Landtechnik doch schon sehr genau arbeiten."

Dass die viele und genaue Arbeit sich lohnt, davon sind sowohl Bäcker als auch Landwirt überzeugt. Und auch die ersten Geschmackstests fielen durchweg positiv aus. "Jeder, der das Brot probiert, ist begeistert", sagt Luca Schmitt nicht ohne Stolz. Auch das Technologiezentrum Augustenberg findet das Super-Getreide super: "Die Welternährungsorganisation ist der Auffassung, dass das Pseudogetreide Quinoa einen bedeutenden Beitrag zur Ernährungssicherheit sowie zur weltweiten Bekämpfung des Hungers leisten können", schreiben sie etwa auf einem Datenblatt zum Quinoa. Im September/Oktober erwarten Feil und Schmitt die ersten eigenen, regionalen Quinoa-Erträge. "Das ist dann wohl der Unterschied zwischen Landwirt und Bäcker: Ich sehe erst nach einer gewissen Zeit, ob mein neues Rezept aufgeht", schmunzelt Feil.

Und wenn nicht, dann lässt sich der Tüftler sicher noch einmal was Neues einfallen.