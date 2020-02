Buchen/Mosbach. (rüb) Bis ein Paar vor den Traualtar tritt, liegt heutzutage hinter ihnen zumeist mindestens ein Jahr der Planung und der Vorbereitung. Das Erzbistum Freiburg startet nun eine Initiative, um den Paaren den Weg zur kirchlichen Hochzeit zu vereinfachen. Passend zum Valentinstag geht am heutigen Freitag eine entsprechende Internetseite online. An diesem Pilotprojekt beteiligt sich auch das Dekanat Mosbach-Buchen und zwar mit 41 Kirchen aus neun Seelsorgeeinheiten. Wir haben mit Dekanatsreferent Christian Richter gesprochen, der für das Projekt im Dekanat Mosbach-Buchen verantwortlich ist.

Neben dem traditionellen Weg ins Pfarrbüro gibt es für Paare, die kirchlich heiraten wollen, ab heute auch die Möglichkeit, sich bequem übers Internet für die kirchliche Trauung anzumelden. Dazu hat die Erzdiözese Freiburg einen Hochzeitsnavigator entwickelt, der Paaren geeignete Kirchen für den "schönsten Tag im Leben" vorstellt und Geistliche vorschlägt, die gerne trauen.

Die Idee wurde im Referat Ehe – Familie – Diversität der Erzdiözese entwickelt. Als dort Dekanate für die Teilnahme am Pilotprojekt gesucht wurden, hat sich Christian Richter gleich gemeldet – und das Interesse stieß auf große Gegenliebe, denn den Verantwortlichen in Freiburg sei es sehr wichtig gewesen, dass auch ein Dekanat aus dem ländlichen Raum mitmacht. Noch dazu ist Mosbach-Buchen flächenmäßig das größte Dekanat der Erzdiözese.

Das Dekanat Mosbach-Buchen beteiligt sich mit 13 Geistlichen. Neun von zehn Seelsorgeeinheiten haben ihr Mitwirken zugesichert. Unter den 41 Kirchen sind große und kleine, im Raum Mosbach etwa das bei Brautpaaren besonders beliebte Tempelhaus in Neckarelz oder St. Juliana in Mosbach, in Buchen alle Kirchen in der Stadt und in den Stadtteilen.

Neben der Möglichkeit, seine Wünsche für eine Traukirche und einen Traugeistlichen zu äußern, bietet die Plattform auch Gelegenheit, dem potentiellen Traugeistlichen etwas mehr über das Brautpaar zu verraten – und damit eine Grundlage für das Gespräch zur Trauvorbereitung zu schaffen. Ganz wichtig: Das Internet ersetzt nicht den persönlichen Kontakt zum Geistlichen: Das Gespräch mit dem Pfarrer folgt nämlich im Anschluss.

"Wir wollen besonders Paaren, die der Kirche nicht so nahe stehen, den Weg zur kirchlichen Hochzeit vereinfachen und sie über die neue Homepage persönlich begleiten", so Dekanatsreferent Christian Richter, der seit 2012 in Buchen arbeitet. Der Kontakt und der Bezug zur Kirche sei bei vielen jungen Menschen verloren gegangen. Auch wenn sie grundsätzlich Interesse an einer kirchlichen Trauung hätten, wüssten viele deshalb nicht, an wen sie sich wenden sollen, welches Pfarrbüro für sie zuständig sei.

Hier setzt der Hochzeitsnavigator an, und er orientiert sich an der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe: "Junge Menschen leben mit dem Internet, und das Smartphone ist ihr ständiger Begleiter. Deswegen müssen wir als Kirche dieser Entwicklung folgen und die Kontaktaufnahme vereinfachen", betont der 45-jährige Richter.

Während der dreimonatigen Einführungsphase beteiligen sich die vier Dekanate Freiburg, Mannheim, Mosbach-Buchen und Rastatt mit 60 Traukirchen und 40 Traugeistlichen am Hochzeitsnavigator. Anschließend soll die Homepage Stück für Stück ausgebaut werden und schließlich die ganze Erzdiözese umfassen.

Die Zahl der kirchlichen Trauungen ist auch im Neckar-Odenwald-Kreis rückläufig: Innerhalb der letzten zehn Jahre sank die Zahl im Dekanat von 200 auf 150. Eine generelle Trendwende ist zwar nicht zu erwarten, aber Christian Richter setzt große Hoffnung in das neue Angebot: "Wir wollen den Paaren den ersten Schritt zur Kirche erleichtern und sie auch auf ihrem weiteren Weg zur kirchlichen Trauung begleiten und unterstützen."

Info: www.einfach-kirchlich-heiraten.de