Im Prozess um den Schnürsenkel-Mord von Dallau haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten. Oberstaatsanwalts Herrgen sieht einen heimtückischen Mord, den die beiden 21- und 27-jährigen Angeklagten gemeinschaftlich begangen haben sollen.

Im Juni 2017 war in Elztal-Dallau ein 21-Jähriger mit einem Schnürsenkel erdrosselt worden, sein zum Tatzeitpunkt 20-jähriger Freund hatte die Tötung der Polizei gemeldet und ein Geständnis abgelegt. Dem 27-jährige Wohnungsinhaber wurde im Nachgang eine Beteiligung an der Tat vorgeworfen.

Aufgrund der Reifeverzögerung des 20-jährigen Angeklagten soll bei ihm das Jugendstrafrecht Anwendung finden. Der Staatsanwalt fordert 9,5 Jahre Haft für heimtückischen Mord. Nach Überzeugung der Anklage ist der 27-Jährige Mitangeklagte auch Mittäter, er soll u.a. das Opfer festhalten haben, so die Überzeugung der Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Haftstrafe beantragte.

Die Verteidigung sieht im Fall des 21-Jährigen das Delikt des Totschlags, das Opfer sei nicht – wie vom Staatsanwalt ausgeführt, arg- und wehrlos gewesen. Das Strafmaß müsse das Gericht im Rahmen der vorgesehenen Grenzen finden.

Die Verteidigerin des 27-Jährigen Mitangeklagten hingegen plädiert auf Freispruch ihres Mandanten. Sie sieht keinerlei haltbare Anhaltspunkte dafür, dass der 27-Jährige an der Tat mitgewirkt habe. Dass er die Aussage verweigert, sei keine Straftat.

Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

Zum Hintergrund Am Abend des 16. Juni 2017 sollen sich die beiden Angeklagten mit dem späteren Opfer, dem Cousin des jüngeren Angeklagten und einer Frau in Dallau in der Wohnung des 27-Jährigen getroffen haben. Nachdem sich die Frau schlafen gelegt und der Cousin die Wohnung verlassen hatte, hätten sich die Angeklagten nach Mitternacht offenbar dazu entschlossen, das mit 2,83 Promille stark alkoholisierte Opfer zu töten, da man ihn - warum auch immer - für einen "Verräter" gehalten hätte.

Nach einem massiven Schlag gegen den Kopf soll der jüngere der beiden Angreifer dem körperlich unterlegenen 21-Jährigen dessen Schnürsenkel um den Hals gelegt und ihn erdrosselt haben. Der ältere der des Mordes Angeklagten soll das Opfer an den Armen festgehalten und so dessen Gegenwehr unterbunden haben.