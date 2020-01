Neckar-Odenwald-Kreis/Stuttgart. (rnz) Der Weg aus der Region in die Landeshauptstadt ist mitunter beschwerlich, das müssen leidgeplagte Pendler – egal ob mit dem eigenen Auto oder Bus und Bahn unterwegs – immer wieder erfahren. Besonders beschwerlich war dieser Weg am vergangenen Freitag aber für zahlreiche Landwirte aus der Region.

Um die Botschaft ihrer besonderen Fahrt wissend, machten sich die Bauern dennoch gemeinsam von Schefflenz aus auf den Weg nach Stuttgart, wo man mit vereinter Stimme und Präsenz auf die eigenen Anliegen hinweisen wollte. Rund 2500 Schlepper aus dem ganzen Bundesland rollten auf dem Cannstatter Wasen an, wo die offizielle Protestkundgebung der Landwirte stattfand.

Frieder Blum aus Adelsheim hatte zusammen mit dem 20 Jahre alten Junglandwirt Jakob Haas aus Scheidental die Fahrt für die Bauern aus der Region organisiert.

"Vier Stunden haben wir schon gebraucht", informiert Haas im Gespräch mit der RNZ, "einfach, versteht sich." Mehr als 50 Schlepper fuhren am Freitagvormittag im Konvoi von Schefflenz über Mosbach gen Stuttgart, zahlreiche weitere Landwirte fuhren parallel in Pkws in die Landeshauptstadt, um an der Kundgebung teilzunehmen.

Unterwegs habe man mit den Traktoren viel Aufsehen erregt, berichtet Haas. Und obwohl man den ein oder anderen Stau verursacht habe, seien die Reaktionen auf die Stern- und Demonstrationsfahrt "überwiegend positiv" gewesen. "Es wird über uns gesprochen, unsere Sorgen werden wahrgenommen", so der Junglandwirt.

Gefordert werden von den Landwirten unter anderem ein Abbau der Bürokratie, eine Abänderung des Eckpunktepapiers zum Volksbegehren Artenschutz, eine sach- und fachgerechte Überarbeitung der Düngeverordnung und ein Ende der "permanent negativen Stimmungsmache" gegen die Bauern.

"Ich habe einfach Sorge um meine Zukunft", erklärt Jakob Haas, der vor der Übernahme des elterlichen Betriebs steht. Und nun gemeinsam mit vielen anderen (jungen) Landwirten dafür kämpft, bei Zukunftsfragen die eigene Meinung und Überzeugung einbringen zu können.