Damit der Corona-Impfstoff des deutschen Unternehmens „Curevac“ möglichst bald zugelassen werden kann, nimmt auch Murat Lokurlu aus Obrigheim an der Impfstudie an der Uniklinik Tübingen teil. Die erste Dosis hat er schon bekommen. Symbolfoto: dpa

Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Seit Freitag wird gegen Corona geimpft, auch in der Region – endlich. Allerdings längst nicht in der gewünschten und geplanten Intensität, denn es gibt zu wenig Impfstoff. Das, was derzeit an "BNT162b2" von Biontech/Pfizer verfügbar ist, reicht nicht aus, um alle Impfzentren im Land adäquat damit zu versorgen. Vor dem Hintergrund dieser – wie auch immer verursachten – Knappheit scheint es umso wichtiger, weitere Impfstoffe nicht aus dem Blick zu verlieren.

Auf bestem Weg zu einer ordentlichen Zulassung ist auch der Impfstoff des deutschen Pharmaunternehmens Curevac. Aktuell läuft eine Doppel-Blindstudie; 40.000 Menschen beteiligen sich weltweit an der Testreihe zu Wirksamkeit und Verträglichkeit des Corona-Impfstoffs. Einer dieser Freiwilligen ist Murat Lokurlu aus Obrigheim.

"Für mich ist das eine Möglichkeit, um einen ganz kleinen Beitrag zu leisten, dass wir das Coronavirus in den Griff bekommen", sagt der 44-Jährige. Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Und für den ehemaligen Verbandsliga-Fußballer ist es das auch. Er ist Proband Nummer 509, seit vergangener Woche ein Teil der Studie zur Erprobung des Curevac-Impfstoffs gegen Covid-19. "Ich hab gelesen, dass Teilnehmer für die Studie gesucht werden, habe mich angemeldet – und bin dann auch ausgewählt worden", beschreibt Lokurlu seinen Weg zum Probandenstatus.

Außerhalb von Coronazeiten schaut Murat Lokurlu auch mal beim FC Liverpool vorbei. Foto: privat

Zwei Tage nach dem Anruf aus Tübingen, dem Sitz von Curevac, ging’s für den Freiwilligen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in die Universitätsstadt. Kurze Begrüßung, Information, Anamnese, Einweisung, Impfung – "alles war sehr gut organisiert und strukturiert", berichtet Proband Nummer 509. Nach halbstündiger Beobachtung, Fieber- und Blutdruckmessung war der erste "Einsatz" am Uniklinikum Tübingen, das die Curevac-Studie wie auch das Uniklinikum Köln begleitet, absolviert. Die zweite Impfung soll Murat Lokurlu im Februar bekommen; die Studie an sich läuft ein gutes Jahr.

Bedenken wegen des noch in Erprobung befindlichen Impfstoffs hatte und hat der erfolgreiche Spielerberater, der im nationalen und internationalen Fußball bestens vernetzt ist, nicht. "Nullkommanull", verdeutlicht Lokurlu: "Was soll denn passieren? Das ist ein schon fertig entwickeltes Produkt eines deutschen Pharmaunternehmens." Natürlich habe er sich vorher informiert, über den Impfstoff und dessen Wirkweise.

Ob der Obrigheimer Familienvater den Impfstoff tatsächlich bekommen hat, weiß er indes nicht. Die Hälfte der Probanden erhält ein Placebo. "Das geht nach einem Randomize-Verfahren", schildert der 44-Jährige. Die Wahrscheinlichkeit, dass er "richtig" geimpft wurde, sei aber recht groß, erklärt er mit Blick auf die zwei Tage nach dem ersten Besuch am Uniklinikum Tübingen: "Am Abend nach der Impfung war ich wie erschlagen, bin früh auf der Couch eingeschlafen – und war auch nicht mehr wach zu bekommen." Tags darauf war die Müdigkeit noch immer da, dazu eine leicht erhöhte Temperatur. Weitere 24 Stunden später "war dann alles wieder komplett weg", so Lokurlu. Seine Nachbarin, selbst Internistin, sah "typische Impfreaktionen" – und prophezeite für die Phase nach dem zweiten Piks noch ein bisschen stärkere Nachwirkungen.

Lokurlu sieht dem dennoch gelassen entgegen. Bis zur zweiten Impfung (und auch danach) muss er einmal täglich sein Befinden dokumentieren. "Das geht ganz einfach über eine App", erklärt der Proband. Zu Untersuchungen nach Tübingen einbestellt wird er neben den zwei Impfterminen noch weitere dreimal in den 13 Monaten der Studienlaufzeit. Dafür gebe es eine Aufwandsentschädigung, die für den Obrigheimer aber nebensächlich ist. "Ich will, wie gesagt, einen ganz ganz kleinen Beitrag leisten in dieser seltsamen Zeit. Und wenn ich dank der Teilnahme an der Studie dann schon im Februar gegen Corona geimpft bin, dann ist das natürlich auch schön." Wenn nicht, also wenn Lokurlu doch zu den 20.000 Placebo-Empfängern zählen sollte, "dann hab’ ich wenigstens geholfen, die notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen."

Einen kleinen Sonderwunsch hat Murat Lokurlu im Rahmen der Studie aber doch eingebracht: Den zweiten Impftermin am 8. Februar hat er um einen Tag verschieben lassen. Denn der 44-Jährige ist nicht nur leidenschaftlicher Fußball-, sondern auch Football-Fan: "In der Nacht vom 7. auf 8. Februar läuft das Superbowl-Finale – das kann ich nicht verpassen." Gut ausgeschlafen soll’s dann eben einen Tag später nach Tübingen gehen, wo Proband Nummer 509 dann seinen zweiten kleinen Beitrag im Kampf gegen Covid-19 leisten wird.