Von Noemi Girgla

Michelbach. Drei Dinge wollte Alfred Strein niemals machen: Er wollte nie selbstständig sein, nie in Michelbach wohnen und niemals heiraten. Ein Glück für seinen Heimatort, dass es anders kam. 28 Jahre war Strein der Kleintierarzt im Dorf, zu dem auch zahlreiche tierische Patienten aus Sinsheim, Eberbach und der Hirschhorner Region kamen.

Nun geht die Praxis in jüngere Hände über. Tan Lei, der bislang in einer Mannheimer Tierklinik tätig war, hat am 1. März offiziell die Praxis in Michelbach übernommen. Strein freut sich, dass seine Patienten bald in "noch kompetentere, gesündere und noch voll leistungsfähige Hände" kommen. Vor einer Weile war der Arzt bei einer Routineuntersuchung gebissen worden und hat seither Beschwerden mit einem seiner Finger, weshalb er bei Eingriffen, die "Fingerspitzengefühl" erfordern, zuletzt seine Patienten an Kollegen in Kliniken überweisen musste.

Das gehört nun der Vergangenheit an. Lei bringt die Praxis technisch auf den neuesten Stand. Viele Untersuchungen, die bislang nur in Kliniken möglich waren, sollen künftig vor Ort erfolgen. Nebst Röntgen wird dann auch Ultraschall und Endoskopie angeboten. Ein Ausbau des Labors ist ebenfalls geplant. "Herr Lei ist nicht nur durch seine Ausbildung an der Universität auf dem neuesten Stand, er bringt auch schon mehrere Jahre Berufserfahrung mit. Das findet man nicht oft", berichtet Strein.

Dem knapp 60-Jährigen lag es am Herzen, rechtzeitig einen Nachfolger für seine Praxis zu finden. "Wenn man zu lange wartet, findet man am Ende keinen, der sie übernehmen könnte, und sie muss geschlossen werden", gibt er zu bedenken. Es wird ein fließender Übergang. Strein wird Lei noch eine Weile unterstützen und auch Urlaubs- und Krankheitsvertretung für ihn übernehmen.

In der gut dokumentierten Kartei sind über 7000 Patientenbesitzer katalogisiert. "Wenigstens 800 sollte ich eigentlich anrufen und über den Wechsel unterrichten", gesteht Strein. Sie erwarten aber nach dem Wechsel keine ganz fremden Gesichter. Marianne Bode, die seit 20 Jahren die Sprechstundenhilfe der Praxis ist, bleibt ihnen weiterhin erhalten und wird auch den neuen Arzt tatkräftig unterstützen.

In seinen fast 30 Jahren als Veterinärmediziner hat Alfred Strein so einiges erlebt. Über sechs Jahre betreute er die Tiere des Wildparks Schwarzach und hatte so auch den einen oder anderen exotischen Patienten, wie einen Emu oder Nandu. Auch für die Storchenstation in Schwarzach war der Arzt zuständig. Eines Tages befand sich ein Storch im Wartezimmer, als Kinder hereingestürmt kamen und den Doktor fragten, ob dieser noch etwas für einen verletzten Schmetterling tun könne. Er erklärte den Kleinen, dass es für der zarten Patienten leider zu spät sei. Die Trauer der Kinder hielt sich in Grenzen. "Können wir ihn dann dem Storch geben?"

Nicht nur Vierbeinern stand Strein mit Rat, Tat und Gerätschaft zur Seite. Eines Tages verlor ein Bekannter eine Zahnplombe in einem Eimer Chicken-Wings und konnte sie nicht wiederfinden. Der Tierarzt kam auf die Idee die Hühnchenflügel zu röntgen - leider erfolglos, die Plombe blieb verschwunden. Ob sie noch einmal auftauchte, bleibt ungewiss.

Strein und auch Lei sind auf Kleintiere spezialisiert, was auf dem Land seltsam anmutet, wenn man sich überlegt, dass "ein Bernhardiner ein Kleintier, ein Huhn aber ein Großtier (Nutztier) ist", erzählen sie belustigt. Und apropos Hunde: An einem Samstagmittag, zu Kaffee und Kuchen, ging ein besorgter Anruf ein. Der Hund würde sich komisch benehmen und habe Anfälle. Strein wollte sich gerade in die Praxis begeben, um sich den Patienten anzuschauen, als das Telefon erneut klingelte. Man wisse nun, was mit dem Tier los sein: Die Hasch-Kekse seien weg. Der Patient trug keinen weiteren Schaden davon und benahm sich bald schon wieder ganz normal.

Nur eine Tierart, das musste "Fred" seiner Frau bei der Eröffnung der Praxis versprechen, durfte nicht ins Haus. "Die Schlange habe ich dann eben im Kofferraum behandelt", schmunzelt Strein schelmisch.