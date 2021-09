Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach den Ferien ist vor den Jahresabschlüssen. Fast schon traditionell stehen bei den Septembersitzungen des Kreistags Bilanzgespräche auf der Tagesordnung. Neben der Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken waren dabei auch die Jahresergebnisse 2020 der kreiseigenen Unternehmen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) und Dienstleistungesellschaft des Neckar-Odenwal-Kreises (Digeno) zu beleuchten.

AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter sprach dabei von einem "komplizierten Jahr mit vielen Neuerungen", so wurden etwa ein komplett neues Gebührensystem und die Biosammlung eingeführt. Auch in Coronazeiten sei die AWN immer funktionsfähig gewesen, die Müllabfuhr sei stets gewährleistet gewesen, so Ginter. Wie schon bei den Kliniken scheint auch das Jahresergebnis der AWN des Jahres 2020 wenig vergleichbar zu sein, die Umstände sind hinlänglich bekannt. Geplante Umsätze wurden nicht erreicht, der Verwertungsmarkt gestaltete sich schwierig, auf der Deponie Sansenhecken wurde "so wenig Abfall entsorgt wie noch nie", erklärte Ginter weiter. Das geprüfte Jahresergebnis fiel am Ende bei einer Gesamtbilanzsumme von rund 27 Mio. Euro mit einem Plus von 282.000 Euro positiv aus.

Für die CDU-Fraktion goutierte Jürgen Galm das Jahresergebnis und Wirken der Abfallwirtschaftsgesellschaft, aufgrund der allgemeinen Rahmenbedingungen sei die Bilanz schwierig einzuordnen. Erfreulich sei aber vor allem das Ergebnis der Energie Neckar-Odenwald (Eno): Nach einem Minus von 85.000 Euro in 2019 zeige das nun erreichte deutliche Plus (450.000 Euro), dass man mit regenerativen Energiequellen auf einem guten Weg sei, "an den richtigen Stellschrauben gedreht" habe.

Thomas Ludwig lobte für die Freien Wähler den Ausbau des Biomassezentrums, dessen Angebote und Leistungen noch besser zu bewerben seien. Das wirtschaftliche Sorgenkind Eno habe sich gut entwickelt, die AWN agiere insgesamt fortschrittlich. Eingedenk der Gesamtumstände sei der Jahresgewinn "zufriedenstellend", so Ludwig. Allerdings seien hier Sondereffekte wie Kompensationszahlungen für die stillgelegte Mechanisch-biologische Abfallanlage eingeflossen. Künftig müsse die AWN also zusehen, wieder "aus dem Alltagsgeschäft heraus" schwarze Zahlen zu schreiben.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD) bedauerte die mit dem Jahr 2020 einhergehende Einstellung des Pilotprojekts Restmüllarme Abfallwirtschaft. Mit Blick auf die Zahlen zeigte sie sich sicher, dass "die AWN auf gesunden Beinen steht". Zugleich müsse man sich immer wieder auf Veränderungen einstellen können, um diesen sicheren Stand auch weiter zu gewährleisten.

"Wir haben hier das Know-how, wir müssen das einfach besser vermarkten", zielte Amelie Pfeiffer für die Grünen im Kreistag in eine ähnliche Richtung wie Thomas Ludwig – und auf die Biomasseprodukte. Der Planansatz von 500.000 Euro Umsatz in diesem Bereich sei mit erreichten 330.000 Euro klar verfehlt worden, "dafür habe ich kein Verständnis", so Pfeiffer. Auch bei der Eno sehen die Grünen noch weiteres Potenzial. Wie alle anderen Fraktionen stimmten sie der Beschlussvorlage zur Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses sowie der Entlastung des Aufsichtsrats dennoch geschlossen zu.

Ebensolche Zustimmung gab es dann auch bei der entsprechenden Beschlussvorlage zur Digeno. Dass die Dienstleistungsgesellschaft 2020 ein Defizit von rund 141.000 Euro zu verzeichnen habe, liege "entscheidend an der Pandemie", wie Landrat Achim Brötel ausführte. Der Betrieb sei dadurch "massiv reduziert" worden. Geschäftsführerin Ilka Zwieb berichtete dazu passend von Kurzarbeitsphasen, aber auch, dass man auf Kündigungen verzichten und die Mitarbeiterzahl (53) konstant halten konnte. In welchen Bereichen Auf- und Erträge pandemiebedingt weggebrochen sind, erläuterte Dr. Mathias Ginter als weiterer Geschäftsführer.

Auf die Bedeutung der Digeno und ihrer Angebote wies Christian Hört für die CDU hin, das negative Ergebnis sei zwar "keine Bagatelle", könne aber aus Eigenmitteln ausgeglichen werden. Die Digeno leiste in einem anspruchsvollen Bereich bemerkenswerte Arbeit, würdigte Kreisrat Hört.

Anerkennende Worte fand auch Marco Eckl (Freie Wähler) für die Dienstleistungsgesellschaft und deren Mitarbeiter. Die Vermittlungsquote im Arbeits- und Sozialtraining etwa sei mit 43 Prozent "phänomenal", so Eckl. Die Rücklagen seien überdies ausreichend, um "auch mal eine Durststrecke zu überwinden".

Heide Lochmann (SPD) wiederum verdeutlichte, dass der aufgrund der personalintensiven Aufgaben und Leistungen hohe Personalkostenanteil die Möglichkeiten für ein besseres Ergebnis verringere. Mittelfristig aber wieder mit einer ausgeglichenen Bilanz zu rechnen sei. Die SPD-Fraktion vertraue auch weiter auf das bewährte Geschäftsführer-Duo Ilka Zwieb/Dr. Mathias Ginter.

Nur noch zur Kenntnis zu nehmen war in der Sitzung der Zahlen und Bilanzen der Beteiligungsbericht 2020 – ohne weitere Mitteilungen, Anfragen oder Fragen der Zuhörer konnte der Kreistag dann die Nachsitzung im "Blue", einem Allfelder Café, einläuten.