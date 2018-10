Von Alexander Rechner

Mosbach. Achim Küller leitet künftig das Mosbacher Polizeirevier. Der 58 Jahre alte Erste Polizeihauptkommissar folgt damit Polizeioberrat Jürgen Helfrich nach, der vor Kurzem ins Polizeipräsidium Heilbronn wechselte und dort neuer Leiter des Stabsbereichs "Führungs- und Lagezentrum" wurde. "Mit Achim Küller haben wir nun einen Revierleiter, der aus der Region kommt und die hiesigen Strukturen bestens kennt", sagt Hans Becker, Präsident des Heilbronner Polizeipräsidiums, im Gespräch mit der RNZ.

Achim Küller, der in Haßmersheim wohnt und dort zweiter stellvertretender Bürgermeister ist, steht derzeit noch der Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums vor. "Ich schätze die Arbeit meines Kollegen sehr und halte dies für eine sehr gute Entscheidung", unterstreicht Polizeipräsident Becker und ergänzt: "Ich freue mich auch für Achim Küller, für ihn schließt sich nun ein Kreis".

Denn der 58-Jährige stammt zwar aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, ist in seiner 40-jährigen Laufbahn bisher jedoch noch nicht in Mosbach eingesetzt gewesen. Aber das wird sich nun zum 1. November ändern, dann tritt Achim Küller die neue Position in der Großen Kreisstadt an.

Auf die neue Aufgabe und Herausforderung freut sich der Erste Polizeihauptkommissar bereits jetzt. "Ein gutes Klima im Revier und die Zusammenarbeit im Team und mit den Kommunen, Behörden sowie den Organisationen für Sicherheitsaufgaben sind mir wichtig", bekräftigt Achim Küller, der seit über einem Jahrzehnt Gemeinderat in Haßmersheim ist. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, die sehr gute Arbeit meines Vorgängers Helfrich fortzusetzen."