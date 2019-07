Von Tim Müller

Mosbach. Nektarios Vlachopoulos (33) ist Poetry-Slammer und Humorist. Und am morgigen Donnerstag tritt er im Rahmen des "Mosbacher Sommers" beim Poetry-Slam im Hospitalhof auf. Im Vorfeld seines Mosbach-Besuchs stand er der RNZ Rede und Antwort.

Herr Vlachopoulos, Sie sind nach eigenen Angaben ein Slampoet. Was bedeutet das?

Grundsätzlich ist ein Slampoet einfach jemand, der bei einem Poetry-Slam (Anm. d. Red.: literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbst geschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden) teilnimmt. Mittlerweile nenne ich mich aber lieber Humorist, da ich mich gar nicht so festlegen will, ob ich nun Slam-Poetry, Kabarett oder Comedy mache. Ich versuche, lustig zu sein. Das ist meine Definition von mir selbst.

Ursprünglich haben sie Lehramt studiert. Wie sind sie zum Poetry-Slam gekommen?

Poetry-Slam ist eigentlich keine Bühne für Profis, sondern für alle. So ist es auch Teil des Konzepts, dass die Zuschauer, die sich das anschauen, selbst fragen: Könnte ich da nicht auch dran teilnehmen? So war es bei mir auch. 2007 habe ich zum ersten mal einen Poetry-Slam besucht. Danach habe ich dann monatelang Texte geschrieben und bin 2008 zum ersten Mal selbst aufgetreten. Das wurde dann schleichend mehr. Am Anfang bin ich für Freibier aufgetreten, dann wurden die Fahrtkosten bezahlt und es gab Freibier, und schließlich gab es dann auch mal eine Gage.

Welche Themen behandeln Sie in Ihren Texten?

Im Prinzip habe ich kein Leitmotiv, das sich über die Jahre in meinen Texten findet. Alles, was mich irgendwie beeinflusst, was mich interessiert und von dem ich denke, dass es auch das Interesse des Zuhörers weckt, findet sich in meinen Texten. Ich verfolge keine eigene Agenda.

Neben dem Inhalt der Texte spielt auch der passende Vortrag eine wichtige Rolle. Welchen Stellenwert würden Sie ihm einräumen?

Wenn ich einen Text habe, den ich noch nie aufgeführt habe, dann ist der natürlich noch nicht so gut, wie einer den ich schon zehnmal aufgeführt habe. Dafür habe ich am Anfang richtig viel Freude an den Texten, gerade wenn ich noch nicht weiß, wie sie beim Publikum ankommen. Wenn sie öfters aufgeführt wurden, sind sie natürlich professioneller, aber man verliert so ein bisschen den Spaß am Text.

In den letzten Jahren hat sich die Poetry-Slam-Szene aus ihrem eher studentischen Milieu in die breite Medienlandschaft entwickelt. Warum glauben Sie, ist das so?

Ich denke, Julia Engelmann hat hier einen großen Beitrag geleistet und hat Leute zum Poetry-Slam gebracht, die sich sonst nicht im Publikum wiedergefunden hätten. Hier in Deutschland ist es vor allem die bürgerliche Klientel, die auf der Poetry-Slam-Bühne steht. Deshalb sind die Texte auch humoriger und sprechen eventuell mehr Menschen an, als beispielsweise in den USA, wo der Poetry-Slam eher ein Sprachrohr der Minderheiten ist.

Am Donnerstag besuchen sie den Poetry-Slam im Mosbacher Hospitalhof. Haben Sie den Auftritt schon perfekt geplant oder sind Sie da eher spontan?

Ich habe ein Repertoire mit vielen Texten. Welchen ich letztlich für den Auftritt in Mosbach auswähle, das entscheide ich ganz spontan vor Ort.

Freuen Sie sich noch auf jeden Auftritt, den Sie absolvieren, oder hat sich mittlerweile eine Routine eingestellt?

Also ich freue mich sicherlich mehr auf meine Auftritte als der Durchschnittsbürger auf seine tägliche Arbeit. Klar stellt sich eine gewisse Routine ein, schließlich ist es mein Haupterwerb. Es ist ein Job. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Job. Den ich mir immer wieder aussuchen würde.