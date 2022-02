Von Pia Geimer

Mosbach. Es ist ein schnelles, oft erstaunlich virtuoses und lustvoll kreatives Spiel mit Sprache. Poetry Slam erobert seit den 90er-Jahren die kleinen Bühnen und hat sich als neues Kunstformat etabliert, das vor allem das junge Publikum anspricht. Auch wenn man sich als (älterer) Neuling fragen mag, warum es unbedingt diese Wettbewerbsform braucht, kommt beim Poetry Slam dem Publikum eine gewichtige Rolle zu, denn es kürt den Gewinner oder die Gewinnerin des Abends mit seinem Beifall. Dass bei der Unterschiedlichkeit der Beiträge kaum möglich ist, den besten Verbalartisten anhand der lautesten Publikumsreaktion zu bestimmen, liegt wohl in der Natur der Sache. Sind es doch meist nicht die feinfühligen, tiefsinnigen Texte, die spontan lautstarken Jubel ernten. Aber das gibt es eben auch beim Poetry Slam, der Raum für eine große Themenvielfalt bietet.

Fünf Wettbewerber waren am Mittwoch im fideljo beim siebten Mosbacher Poetry Slam im Rennen. Die Moderation des Abends oblag Comedian Daniel Wagner aus Heidelberg, der mit seinen scharfgeschliffenen Tiraden selbst seit Jahren einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Poetry Slammer ist. Auch Fabian Navarro aus Wien, dem als "featured Artist" die Aufgabe zufiel, vor der ersten Wettbewerbsrunde das Publikum auf Betriebstemperatur zu bringen, ist bereits ein Arrivierter in der Szene: Als studierter Philosoph und Spezialist für Künstliche Intelligenz beschäftigt ihn die Frage, ob KI in der Lage ist, Lyrik zu schreiben, und trat mit seinem selbst geschriebenen Programm "Eloquentron" auch gleich den vergnüglichen Beweis an.

Als erste Wettbewerbsteilnehmerin war das Los auf die junge Studentin Tonia Krupinsky aus Tübingen gefallen, die einen jener tiefgründigen, gehaltvollen Texte mitgebracht hatte, die in dem rasanten Bühnenformat leicht untergehen können. Um väterliche Gewalt ging es bei ihrem Text "Schneehäschen", um Fäuste, die Kinderträume zerstören und ihre verderbliche Wirkung auch dann noch entfalten, wenn man das toxische Umfeld längst hinter sich gelassen zu haben glaubt. Trotz des eher ernsten Inhalts kam dieser erste Beitrag bei den Zuhörern gut an und sorgte für viel Applaus. Den selbst geschriebenen Text so wie Tonia frei vorzutragen, ist die Königsdisziplin, auch wenn beim Poetry Slam das Mitbringen von meist sehr zerlesen wirkenden "Fresszetteln" üblich ist.

Ein echter Routinier wie Skog Ogvann brauchte ebenfalls keinen Zettel. Der in Schweden geborene Autor und Meister-Slammer zündete ein wahres Feuerwerk an gereimtem Wortwitz, dass den Zuhörern die Ohren klingelten. Kurz und knackig, fast schon lapidar, mit unfassbarer Virtuosität sprudelten die Reime dahin bei seiner echt explosiven Liebesgeschichte zwischen Rinderbauer Jochen und Baumarktverkäuferin Claudette, für die es leider kein Happy End gibt.

Auch der aus Konstanz stammende Marvin Suckut ist ein erfahrener Veteran, der bereits im fideljo zu Gast war. Mit seinem frechen Aggro-Humor sammelte er einen Riesenapplaus ein, der ihn unbestritten ins Finale transportierte. Eher nachdenkliche Töne hatte Elena Illing aus Heidelberg im Gepäck. Rein literarisch ein starker Auftritt, wenn auch das Format Poetry Slam wie schon gesagt vielleicht nicht ganz die passende Bühne für solche ernsten Texte bietet.

Die letzte Poetin in dieser Runde war Leah Kratschmann aus Neckarzimmern, die sich in ihrem Beitrag jenen mit allerlei Erinnerungen befrachteten Kisten widmete, welche bei jedem Umzug und jedem Abschied auftauchen und die man weder in das neue Leben mitnehmen noch einfach wegwerfen mag. Ins Finale schaffte sie es diesmal zwar nicht damit, aber es war ein enges Rennen.

Nachdem Fabian Navarro nach der Pause die Finalrunde mit einem witzigen Rap eröffnet hatte, hatten die drei Finalisten ihren zweiten Auftritt: Tonia Krupinski mit einer wollüstig-pubertären Liebeskummer-Arie, Marvin Suckut mit herrlichen Alliterationen à la "Mehr Methan macht Mitteleuropa maritim". Den ersten Preis in Form einer Flasche Edel-Gin aber holte sich letztlich Skog Ogvann aus Leipzig mit "Freilerner Bernd" und wurde vom Publikum mit dem größten Applaus eindeutig zum Sieger der diesjährigen Ausgabe des Mosbacher Poetry Slams gewählt.