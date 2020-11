Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Herbstzeit ist Pilzzeit. Und Pilze gibt es zu dieser Jahreszeit im Neckar-Odenwald-Kreis in Hülle und Fülle. Wer sich aber selbst auf in den Wald macht, um abends die Pfannen und Teller füllen zu können, sollte sich gut auskennen – denn nicht jeder Pilz ist genießbar. Es bestehen Verwechslungsgefahren, und auch das jeweilige Alter des potenziellen Abendessens ist stets zu berücksichtigen.

Für Pilzkenner und -liebhaber aber gleicht der heimische Odenwald einem Schlaraffenland. "Der Herbst hat viele Überraschungen. Im Wald in Elztal-Dallau wachsen Riesenpilze", schrieb Leser Bernhard Mosthaf aus Elztal dieser Tage der RNZ-Redaktion in Mosbach. Unterwegs mit seinem Hund fand er ein besonders schönes Exemplar des "Riesenbovists". Und Mosthaf wusste auch: "Aus dem Riesenbovist kann man vegetarische Schnitzel zubereiten."

Fritz Ott ist Nabu-Mitglied und gilt dort als "der beste Pilzler". Auch er kennt und schätzt den Riesenbovist. "In Scheiben geschnitten und paniert wie ein Schnitzel ist er sehr gut", bestätigt Ott, der bezweifelt, dass man einen so großen Pilz ganz alleine aufessen kann. Jedoch dürfe der Pilz nicht zu alt sein. "Sobald der Riesenbovist innen gelblich und pulvrig wird, ist er ungenießbar", erklärt er.

Auch wenn der Riesenbovist relativ eindeutig identifizierbar ist, warnt die Online-Enzyklopädie "Wikipedia" vor Verwechslungsgefahren: "Im jungen Zustand, wenn die Fruchtkörper noch klein sind, können Verwechslungen mit den giftigen Wulstlingen auftreten. Ebenfalls können dann Verwechslungen mit essbaren Stäublingen (Beutelstäubling, Hasenstäubling) vorkommen."

Vorsichtig steht Ott dem "Schwefelporling" gegenüber, wie ihn Bernhard Stüber "zwischen Neckarelz und Neckarzimmern an einem Baum im Neckarvorland" fand und für die RNZ ablichtete. "Jung ist der Schwefelporling durchaus essbar, ich würde ihn aber nicht essen, wenn er so groß ist", meint Ott. Nur in sehr jungem Zustand, sei der Schwefelporling genießbar.

Internetseiten, die sich mit Speisepilzen befassen, raten auch, darauf zu achten, an welchem Baum der parasitäre Pilz wachse. "Wenn dieser Pilz an einem giftigen Baum wächst, ist er unbedingt zu meiden, da er eventuell dessen Giftstoffe aufnimmt. Wächst er z. B. an Eibe oder Goldregen, so überträgt der Baum möglicherweise das Gift Taxin (Eibe) oder Cytisin (Goldregen), welches zu schweren Vergiftungen führen kann. Ebenso gibt es auch Beobachtungen, dass Schwefelporlinge, die an Eichen oder Robinien gewachsen sind, bei empfindlichen Personen Durchfall und Erbrechen verursacht haben", wird bei www.123pilzsuche.de gewarnt.

Junge Exemplare des Schwefelporlings gelten dagegen beispielsweise in Thailand, Nordamerika und Japan laut "Wikipedia" als Delikatesse. Und auch Fritz Ott weiß, dass der Pilz in englischen Sprachraum als "Chicken of the Woods" ("Hähnchen des Waldes") bezeichnet wird. "Offensichtlich soll er nach Geflügel schmecken", folgert Ott, der den Schwefelporling jedoch nicht probiert hat. "Mir sind Baumpilze einfach zu holzig", räumt er ein.

Aber letztlich bleibt es ja Geschmackssache und jedem selbst überlassen, was in den Töpfen und Pfannen landet. Dennoch: Sich auskennen und informieren, ist dabei das A und O beim Pilzesuchen und -sammeln ...