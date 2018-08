Von Alexander Rechner

Mosbach. Auf ein "bewegendes" Jahr blickten am Dienstagabend die Mitglieder der Lenkungsgruppe der Bürgerinitiative (BI) "Menschen helfen Menschen, Mosbach" zurück. Sie gründete sich im Zuge der Diskussion um die Zukunft des Pfalzgrafenstifts - ziemlich genau vor einem Jahr. Grund genug für die engagierten BI-Mitglieder, in einem Pressegespräch im Café "Lebensmut" im Johanniter-Haus Tannenhof ein Zwischenfazit zu ziehen. Die Verantwortlichen wollten dabei aber nicht nur auf die vergangenen zwölf Monate zurückblenden, sondern richteten ihren Blick vielmehr auch in die Zukunft. Wobei die Lenkungskreismitglieder mit einer Neuigkeit aufwarteten: Die Bürgerinitiative legt derzeit das Bürgerbegehren auf Eis.

Nach der jüngsten, aus Sicht der BI hoffnungsvollen Entwicklung scheint es den Mitgliedern der Lenkungsgruppe aktuell nicht mehr erforderlich zu sein, das Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Nach Darstellung von Viktor Reiter, Michael Müller und Dr. Peter Klingner hat man sich mit Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann darauf verständigt, dass die vollstationäre Pflege ein Bestandteil des künftigen Nutzungskonzeptes des Areals in der Schlossgasse sein soll. Angesichts dieser Entwicklung schaut Reiter hoffnungsvoll in die nahe Zukunft. Darin ist er sich mit Michael Müller einig, der sagte: "Wir als Bürgerinitiative sind und waren nie auf Krawall gebürstet. Uns geht es um die Sache, um das Pfalzgrafenstift". Und die anwesenden Mitglieder der Lenkungsgruppe pflichteten ihm bei. Die Entscheidung, das Bürgerbegehren auf Eis zu legen, interpretierte Müller als einen Vertrauensvorschuss für OB Michael Jann. Wobei man sich auf einem guten Weg wähnt.

Für die Bürgerinitiative sei es wichtig, dass im Herzen Mosbachs weiterhin vollstationäre Pflegeplätze angeboten werden. Sie sollen ein Bestandteil des künftigen Nutzungskonzepts des Quartiers in der Schlossgasse sein. Jedoch will die Bürgerinitiative den "runden Tisch" und das Resultat des Interessenbekundungsverfahrens abwarten. Laut Reiter gilt es nun, den weiteren Prozess mitzugestalten.

Insbesondere durch den rund zweihundertseitigen Seniorenbericht des Neckar-Odenwald-Kreises sieht sich die BI in ihrem Kernanliegen bestärkt. Schließlich dokumentiert dieser laut Viktor Reiter, dass die hiesige Region dringend Pflegeeinrichtungen benötigt.

Sicher war sich die Runde, ohne das Engagement der Bürgerinitiative im vergangenen Jahr hätte sich das Thema Pfalzgrafenstift in eine ganz andere Richtung entwickelt. Als eine elementare Zusammenkunft sah dabei Müller die Informationsveranstaltung der BI Anfang Mai im Gemeindesaal von Sankt Cäcilia. "Denn hier konnten wir als Bürgerinitiative eine Möglichkeit präsentieren, wie man das Quartier in der Schlossgasse künftig nutzen kann", begründete Michael Müller seine Auffassung.

Froh waren die Teilnehmer am Dienstag, dass man im vergangenen Jahr so weit gekommen sei. Schön wäre es aus Sicht der BI-Verantwortlichen, wenn der Hospitalfonds just zu seinem 600. "Geburtstag" wieder ein "Juwel" bieten könnte.