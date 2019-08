Mosbach-Diedesheim. (wk) In der Region war Helmut Senk als aufgeschlossener Bürger, Lehrer und Schulleiter, als heimatkundlicher Experte und als unermüdlicher Gewerkschafter weithin bekannt und eine geachtete Persönlichkeit. Am vergangenen Donnerstag verstarb er im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Diedesheim.

Nach acht Volksschuljahren in Diedesheim und Besuchen der Lehrerbildungsseminare im Schwarzwald und im Elsass unterbrach im 18. Lebensjahr die Einberufung in den Kriegsdienst seine Ausbildung. Vier Jahre verbrachte er in russischer Gefangenschaft.

Sein anschließendes Studium an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg schloss er mit dem Volksschullehrer-Examen ab und begann seinen Schuldienst in Bösenlustnau. 1952 kam er an die Schule in Auerbach, von 1957 bis 1966 unterrichtete er in Lindach, bevor er die Leitung der Grundschule in Diedesheim übernahm. Darauf folgte das Rektorenamt an der Grund- und Hauptschule Obrigheim, wo er bis zu seiner Pensionierung 1991 blieb.

Mit Beginn seiner Lehrtätigkeit wurde Helmut Senk Mitglied des Badischen Lehrerverbandes - jetzt Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) - und setzte sich mit seinen umfassenden Kenntnissen für die Interessen seiner Kollegen und für Verbesserungen im Arbeitsfeld Schule ein. 26 Jahre war Senk Orts- und Kreisvorsitzender der GEW und auch Mitglied des GEW-Landesvorstandes und des DGB-Beamtenausschusses im Kreis. 28 Jahre engagierte er sich im Örtlichen Personalrat beim Staatlichen Schulamt Mosbach, davon einige Jahre im ersten Bezirkspersonalrat in Karlruhe. Für seine Verdienste um die GEW im Kreis wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeichnete ihn im Jahre 2002 mit der Hans-Böckler-Medaille aus. Als Pensionär vertrat er noch die Seniorenpolitik und die Fachgruppe Mitglieder im Ruhestand und lehrte bei der Volkshochschule Deutsch für Zugewanderte.

Senk war zudem langjähriges Mitglied des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Er setzte sich mit Benefizveranstaltungen für den Umbau der Gedenkstätte ein und präsentierte dabei eigene Gedichte.