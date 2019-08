Von Noemi Girgla

Neckarelz. Fette und magere Jahre, mehrere Standorte, verschiedene Partner sowie zahlreiche Filme haben das Open-Air-Kino des Mosbacher Sommers geprägt. Aktuelle Filme wie Klassiker flimmern seit 28 Jahren über die 70 Quadratmeter große Leinwand, die seit 2016 wieder alljährlich im Burggraben aufgebaut wird.

"Wieder?" wird sich gerade manch jüngerer Besucher fragen. Tatsächlich hat dort 1991 alles angefangen - mit einem Film, der auch damals schon zu den Klassikern zählte: "Blues Brothers". Dabei blieb es für den Anfang aber auch. 1993 startete man - diesmal im Elzstadion - weitere Filmnächte. Wieder mit Klassikern. Aber erst drei Jahre später konnte sich das Open-Air-Kino wirklich als Bestandteil des Mosbacher Sommers etablieren. Die Strategie, die die Kinoliebhaber lockte: sowohl Kultfilme als auch Neuerscheinungen. Heute zeigt man hauptsächlich aktuelle Filme.

"Eigentlich notiert man sich das ganze Jahr etwas fürs Programm", berichtet Christine Funk, Kulturamtsleiterin der Stadt Mosbach. Man achte darauf, dass von allem etwas dabei ist. Vom Blockbuster bis zum Programmkino und Arthouse-Film. "Gerade unsere Partner wissen gut, welche Filme ankommen", erklärt Funk die Auswahl der Filme. "Man muss aber auch spontan reagieren können, wenn ein besonders guter Film rauskommt. Es wäre schade, diesen nicht ins Programm aufnehmen zu können", so Funk. Zu diesem Zweck ist der Überraschungsfilm "Best of Summer" eingeplant. Was an diesem Abend gezeigt wird, erfahren die Zuschauer erst im offiziellen Infoblatt zum Open-Air-Kino. Dieses Jahr ist es "Pets 2".

Seit 1998 gehört das Kinostar Neckarelz zum Kreis der Veranstalter. In diesem Jahr kamen auch die meisten Zuschauer. James Camerons Drama "Titanic" gewann nicht nur elf Oscars und füllte wochenlang die Kinosäle - es zog auch 1600 Menschen (zum letzten Mal) ins Elzstadion. Im Jahr darauf wurde das Freiluftkino in den Großen Elzpark verlegt.

Aus einer Filmnacht waren inzwischen elf geworden. Ihren Höhepunkt erreichten diese 2003, dem bislang ungeschlagen besten Sommer: 7800 Besucher zählte man in diesem Jahr, was wohl auch nicht zuletzt an "Herr der Ringe: Die zwei Türme" und "Good Bye, Lenin!" lag.

Drei Jahre später erfolgte ein Wechsel: Das Kinostar Neckarelz zog sich als Veranstalter zurück, und der langjährige Technikpartner "2Oscars Kinotechnik" nahm diese Rolle ein. "Kinostar ist aber immer noch Partner und kümmert sich um die Vorführungen", erläutert Funk.

Nachdem man 16 Jahre lang im Mosbacher Elzpark die Leinwand aufgebaut hatte, folgte 2016 eine Zäsur, die das Open-Air-Kino zurück zu seinen Wurzeln bringen sollte. Im Zuge der Flüchtlingskrise wurden zwei Leichtbauhallen im Elzpark errichtet. Etwa 200 Menschen kamen dort unter. "Ich bin dann mal weg" hieß es in diesem Jahr nicht nur für Hape Kerkeling, auch das Kino verließ seinen angestammten Platz.

Auch wenn der Burggraben um einiges kleiner ist als der Elzpark, gefiel der Standort allen so gut, dass man dort blieb. Auch nachdem die Flüchtlingsunterkünfte wieder verschwunden waren.

Doch welche Kapazität hat der Burggraben in Neckarelz denn nun wirklich? "Bei der Vorführung von ,Mamma Mia!’ 2018 war mit 950 Besuchern das absolute Maximum erreicht", erinnert sich Christine Funk. "Danach haben wir gesagt, bei 900 ist Schluss." Damit verbunden war eine Änderung im Kartenverkauf. "Früher konnte man im Vorverkauf eine Karte fürs Open-Air-Kino erwerben und dann selbst entscheiden, wann man in welchen Film ging. Das war besonders praktisch, wenn das Wetter nicht mitspielte", blickt die Leiterin des Kulturamts zurück. Das ist nun aufgrund des beschränkten Platzes nicht mehr möglich. Dafür sitzt man jetzt aber schöner und an nicht so warmen Abenden vor allem auch windgeschützter.

Der Spitzenreiter im Vorverkauf ist laut Christine Funk dieses Jahr die mit vier Oscars ausgezeichnete Biografie des Queen-Sängers Freddy Mercury "Bohemian Rapsody" (auch heute Abend auf dem Programm), gefolgt von dem neuen Eberhofer-Krimi "Leberkäsjunkie". Nun hoffen die Veranstalter darauf, dass der August sich noch einmal von seiner Sonnenseite zeigt - der Wetterfrosch ist bislang optimistisch.

Info: Die Vorführungen beginnen jeweils gegen 21.15 Uhr.