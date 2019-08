Mosbach. (stm) Eine historische Kulisse, aktuelle Filme und darüber der Sternenhimmel: Ab diesem Mittwoch heißt es wieder "Film ab!", die beliebten Mosbacher Open-Air-Filmnächte starten. Bis 25. August werden wieder jeden Abend - bei ausreichender Dunkelheit - ab ca. 21.15 Uhr aktuelle Filme im Burggraben Neckarelz präsentiert.

Großes Kino unter dem Sternenhimmel

Auch in diesem Jahr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben den Komödien "Monsieur Claude 2", "Der Vorname", "Pets 2" und "Yesterday" werden auch die Tragikomödien "Der Junge muss an die frische Luft" und "25 km/h" gezeigt. Fußballbegeisterte können in "Trautmann" den Aufstieg eines deutschen Kriegsgefangenen zum gefeierten Fußballstar in Englands Football League Championship erleben. Für Tatort-Fans und Freunde unfreiwilliger Komik gibt es die Krimi-Komödie "Leberkäsjunkie" zu bestaunen. Gleich zweimal haben echte Queen-Fans die Gelegenheit, sich die Drama-Biografie "Bohemian Rhapsody" nicht entgehen zu lassen und in den Songs zu schwelgen. "A Star is Born" ist der passende Film für alle Romantikfans, die auch ein wenig Drama lieben. Einen würdigen Abschluss bildet die Drama-Biografie "Green Book - Eine besondere Freundschaft".

Das Open-Air-Kino zeigt auch die Liebesgeschichte mit Lady Gaga und Bradley Cooper.

Los geht’s mit dem Freiluft-Kinovergnügen am Mittwoch, 14. August, für "Monsieur Claude 2", am Donnerstag, 15. August, für "A Star is Born", am Freitag, 16. August, für "25 km/h", am Samstag, 17. August "Bohemian Rhapsody", am Sonntag, 18. August, "Der Junge muss an die frische Luft", am Montag, 19. August, für "Der Vorname", am Dienstag, 20. August, für "Trautmann", am Mittwoch, 21. August, für "Bohemian Rhapsody", am Donnerstag, 22. August, für "Pets 2", am Freitag, 23. August, für "Leberkäsjunkie", für Samstag, 24. August, "Yesterday" und für Sonntag, 25. August, "Green Book - Eine besondere Freundschaft".

Einlass ist jeweils ab 20.15 Uhr. Ein Tipp: Nach Sonnenuntergang kann es schnell kühl werden. Man möge sich entsprechend anziehen und warme Jacken und Decken mitnehmen.

Info: Karten gibt’s bei der RNZ im Gartenweg und in der Tourist Info am Marktplatz, Telefon: (0 62 61) 9 18 80, und an der Abendkasse.