Ganz viel glänzendes Blech gab’s am Wochenende in Lohrbach unweit des Flugplatzes zu bewundern. Mehr als 500 klassische Fahrzeuge rollten zum Oldtimer- und US-Car-Treffen, das auch noch reichlich Musik und andere Genüsse bot, an. Foto: Ursula Brinkmann

Mosbach-Lohrbach. (ub) "Das sind noch Autos!" Es ist ein Cadillac, dem dieses bewundernde Kompliment galt. Der US-Schlitten ist eines von geschätzt 500 Autos, die sich am Wochenende am Lohrbach Flugplatz ein Stelldichein gaben. Der Automobilclub "Drive & Fun" hatte alle die eingeladen, deren Freude sich an glänzendem Blech, vielen PS, röhrenden Motoren und allerlei passendem Marken-Zubehör festmachen lässt sowie meistens eine amerikanische Herkunft hat. Besonders häufig zu sehen: das galoppierende Pferd der Marke Mustang.

Aber die Automobile standen nicht nur; es wurde umgeparkt, hin- und weggefahren auf den Wiesen, welche die Firma "US Car World" zur Verfügung stellte. Nicolai Reiß ist der Mann dahinter, beziehungsweise in einem solchen Schlitten, im originalen US-Schoolbus oder im Shop, der eben jene Fanartikel bietet, die den Autoverrückten ihr Hobby zusätzlich versüßen. Seine Eltern, die ihren Sanitärhandel weiterhin (nun im Obergeschoss des Firmengebäudes) betreiben, unterstützen des Filius eigene Geschäftswege nach Kräften. 2016 hatte man erstmals Treffen unter dem Motto "Motoren, Musik, Mode" veranstaltet, zur "Saisoneröffnung 2018" im April waren schon mehr als 300 Fahrzeuge zu bestaunen gewesen. Dem Motto getreu bot nun das zweitägige Hochsommer-Event neben historischen und anderen außergewöhnlichen Kraftfahrzeugen am Samstag eine Modenschau in der Clubhalle und am Sonntag dann eine Prämierung.

Durchgehend konnten sich an verschiedenen Plätzen die Besucher die Haare schneiden oder ein Tattoo stechen lassen. Die Essenswagen passten mit Burgern, "Tex Mex Food" und "BBQ" so recht zum "American Lifestyle", der hier zelebriert wurde. Das tat auch die kultige Mosbacher Band "The Bautzy’s": Bobby Troups Bluessong "Route 66" beschwört den amerikanischen Mythos von der Freiheit, sich einfach in sein Auto zu setzen und unbelastet von den Alltagssorgen einige hundert Meilen westlich auf schnurgerader Straße durch die Landschaft zu reisen.

Ein bisschen was von diesem Lebensgefühl zu vermitteln, das ist Nicolai Reiß‘ Intention - im eigenen, kürzlich erweiterten und neu gestalteten Shop und erst recht mit der MMM-Veranstaltung. Dass man kleine wie große Besucher ansprechen möchte, das drückt einer wie er auf besondere, automobile Weise aus: ein (kleines) Fiat Topolino Cabrio stand da neben einem (großen) Lincoln Continental Mark V.