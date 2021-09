Von Caspar Oesterreich

Odenwald/Tauber. Für Pessimisten stand schon vor der Bundestagswahl fest: Das Klima wird auch nach dem 26. September nicht gerettet werden. Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge reichen die Versprechen aus keinem der Wahlprogramme aus, um die Ziele des Klimaschutzgesetzes einzuhalten. Beim Werben um die Gunst der Wähler war es dennoch eines der zentralen Themen der Direktkandidaten im Wahlkreis Odenwald-Tauber (276). Nach 16 Jahren Merkel endlich wieder ein spannender, offener Wahlkampf, bei dem echte Unterschiede spürbar wurden.

162 049 Wahlberechtigte gaben im Wahlkreis ihre Stimme ab. Foto: Rüdiger Busch

Mit 35,8 Prozent der Erststimmen sicherte sich Nina Warken als Direktkandidatin der CDU erneut den Einzug in den Bundestag. In der vergangenen Legislaturperiode war sie über die Landesliste ins Parlament gewählt worden. "Ich freue mich natürlich sehr über die große Bestätigung, das deutliche Ergebnis hier im Wahlkreis und dass ich weitermachen darf", erklärte die 42-jährige Juristin am Wahlabend im Telefongespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele Termine gemacht, mit unzähligen Bürgerinnen und Bürgern über ihre Anliegen gesprochen", was in den nächsten vier Jahren nun anzugehen sei. Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse schneller vorankommen, Windräder eingeschlossen, und auch bei der Entwicklung synthetischer Kraftstoffe und dem Einsatz von Wasserstoff müsse es vorangehen. "Wir dürfen die Menschen, unsere Landschaft und unsere Wälder aber nicht überstrapazieren", betonte Warken.

Hintergrund Siegerin mit blauem Auge Rüdiger Busch über das Ergebnis im Wahlkreis Odenwald-Tauber Strahlende Sieger sehen anders aus: ein Minus von elf Prozent für Nina Warken, in einigen Kommunen waren es sogar erdrutschartige Verluste. Sie hat sich wie erwartet das Direktmandat gesichert, sich dabei aber auch ein blaues Auge geholt. Die Wähler wollten damit aber weniger die 42-jährige Rechtsanwältin, sondern vielmehr ihre Partei abstrafen. Für welche Werte steht die CDU überhaupt noch? Wo sind ihre Unterschiede zu den übrigen Parteien? Und wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Kanzlerkandidaten zu küren, mit dem sich kaum ein Unionsanhänger identifizieren kann? Diese Fragen haben auch die Menschen zwischen Odenwald und Tauber bei ihrer Wahlentscheidung bewegt. Dass die übrigen Parteien die Schwäche der CDU nicht stärker ausnutzen konnten, und dass die Wahlsiegerin deutlich besser als ihre Partei abschnitt, sollte ihr trotz des blauen Auges Rückenwind geben.

Die Stimmung auf der Wahlparty im Sportheim Tauberbischofsheim-Impfingen sei dank ihres Sieges einerseits euphorisch, mit Blick auf das bundesweite Abschneiden der Christdemokraten allerdings auch etwas betrübt gewesen.Elf Prozent verlor die CDU im Wahlkreis im Vergleich zu 2017 bei den Erststimmen, 9,4 Prozent waren es bei den Stimmen für die Landesliste. "Wir haben uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht, am Ende aber auch noch einmal eine Aufholjagd hingelegt", so Warken, "und ein deutlich besseres Ergebnis als in den Prognosen geholt". Wie Kanzlerkandidat Armin Laschet, der dies bereits gegen 19 Uhr erklärt hatte, sei auch sie bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen – statt in einer Großen Koalition allerdings lieber mit FDP und Grünen.

"Wir haben ein super Ergebnis abgeliefert, sind komplett euphorisch und total begeistert", freute sich Anja Lotz über 20,6 Prozent Erst- und 22,2 Prozent Zweitstimmen im Wahlkreis Odenwald-Tauber. "Wenn man bedenkt, dass wir mit 16 Prozent in den Wahlkampf gestartet sind, beflügeln unsere und die bundesweiten Ergebnisse noch einmal mehr", betonte sie. Als "Newcomerin" habe sie es nicht leicht gehabt, sich gegen die beiden bekannten Bundestagsabgeordneten von CDU und Grünen zu behaupten – "aber der Wunsch nach einem Wandel war deutlich zu spüren und hat sich in den Ergebnissen nun auch bestätigt".

Mit Platz 29 wird es Lotz voraussichtlich zwar nicht nach Berlin schaffen. "Die Sozialdemokraten sehe ich als stärkste Kraft aber ausdrücklich in der Regierungsverantwortung." Nach 16 Jahren CDU gebe es viele Baustellen anzupacken. Der Klimaschutz müsse sozialverträglich gestaltet werden, niemand dürfe Leidtragender notwendiger Maßnahmen sein.

"So viele waren wir noch nie", teilte Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) mit und dankte Wählern, Mitgliedern und Unterstützern für elf Prozent der Erststimmen (2017: 6,9 Prozent) und 11,1 Prozent der Zweitstimmen (2017: 8,5 Prozent). "Wir nehmen diesen hohen Zuspruch, der deutlich über dem der letzten Bundestagswahl liegt, als Ansporn. Denn er zeigt, dass es den sichtbaren gesellschaftlichen Wunsch nach einer politischen Kraft gibt, die die notwendigen Veränderungen antreibt."

Erstmals hätten die Grünen um die Kanzlerschaft gekämpft. Die habe man zwar nicht gewonnen – "wir haben uns mehr erhofft", gab die Bundestagsabgeordnete zu –, aber immerhin dafür gesorgt, "dass das Thema Klimaschutz sehr weit oben auf die Tagesordnung kam und eine viel stärkere Rolle gespielt hat als in den Jahren davor", betonte Schneidewind-Hartnagel. Die Zuwächse seien "ein klares Mandat, dass die Grünen in einer Regierung eine starke Verantwortung übernehmen sollen, um die drängenden Aufgaben der Zeit anzugehen".

FDP-Direktkandidat Timo Breuninger hat den Einzug ins Parlament zwar nicht geschafft. Mit 9,7 Prozent erzielter Erststimmen (2017: 7,1 Prozent) und 13 Prozent der Zweitstimmen (2017: 10,9 Prozent) freute sich der 25-jährige Ingenieur dennoch "über den deutlichen Zuwachs bei uns Liberalen". Entsprechend "super Stimmung" habe bei der Wahlparty in Königheim im Weingut Schmidt geherrscht. "Sowohl hier im Wahlkreis als auch bundesweit sehen wir uns klar als Wahlsieger", machte Breuninger deutlich. Die FDP sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen und "mit allen Parteien – abgesehen von der AfD und den Linken – Koalitionsverhandlungen zu führen". Voraussetzung dafür sei ein klares Nein zu Steuererhöhungen und Neuverschuldung.

Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

"Die Verluste tun weh", berichtete AfD-Direktkandidatin Dr. Christina Baum am Wahlabend mit Blick auf 12,1 Prozent der Erststimmen (2017: 13,6 Prozent) und zwölf Prozent der Zweitstimmen (2017: 13,8 Prozent) im Wahlkreis. Für die bundesweit geschwundene Zustimmung machte sie die Konkurrenz der Freien Wähler sowie der Partei Die Basis verantwortlich, "die Stimmen bei uns abgeschöpft haben". Mit Platz acht auf der AfD-Landesliste sah Baum anhand der Hochrechnungen in Baden-Württemberg jedoch gute Chancen für sich, den Sprung in den Bundestag zu schaffen. Dort will sie an ihre politische Arbeit im Landtag anknüpfen, im Gesundheits- und Familienausschuss "deutlich kritisieren, was es zu kritisieren gibt".

So sehen Sieger aus – zumindest wenn sie deutliche Verluste hinnehmen müssen. Nina Warken – mit ihrem Vorgänger Alois Gerig – verteidigte das Direktmandat der CDU im Wahlkreis Odenwald-Tauber. Dennoch war den Christdemokraten nicht zum Jubeln zumute. Foto: zg

Wahlsplitter

> Schnell ausgezählt: Besonders rasch ging das Auszählen in Zwingenberg: Als erste Kommune meldete die Festspielgemeinde um 18.55 Uhr das Ergebnis. Es folgte um 19.22 Uhr Neckargerach.

> Die Sensation lag nur kurz in der Luft: Beim Blick auf die Ergebnisse aus den ersten beiden Kommunen glaubten einige Beobachter bereits an die Sensation. In Zwingenberg und Neckargerach lag SPD-Kandidatin Anja Lotz vor Favoritin Nina Warken. Doch die sozialdemokratischen Träume platzten schnell. Mit jedem weiteren Ergebnis festigte sich der Sieg der CDU-Kandidatin.

> Die Wahlbeteiligung war in den meisten Kommunen ähnlich hoch wie 2017 – insgesamt 77,38 Prozent. Den besten Wert im Neckar-Odenwald-Kreis hatte Ravenstein mit 83,3 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung im Kreis verzeichnete Schwarzach mit 61,1 Prozent

> Teils herbe Verluste für die CDU: Teilweise musste die Union zweistellige Verluste hinnehmen – sowohl bei den Erststimmen wie auch bei den Zweitstimmen. Direktkandidatin Nina Warken schnitt aber durchweg besser ab als ihre Partei. Der einst so schwarze Wahlkreis ist deutlich bunter geworden.

> Knapp 20 Prozent verlor Nina Warken im Vergleich zu ihrem Vorgänger Alois Gerig in dessen Heimatgemeinde Höpfingen. Dort lag die Hürde aber auch sehr hoch. Deutlich besser lief es in ihrer Heimat Tauberbischofsheim, wo sich Nina Warken 42,6 Prozent der Stimmen sicherte (-5,6 Prozent). In Mudau holte sie 44,7 Prozent.

> Der SPD gelang es dagegen, ihre Talfahrt zu stoppen. Bei den Zweitstimmen war sie in vielen Kommunen auf Augenhöhe mit der CDU. Ihr bestes Ergebnis holte Kandidatin Anja Lotz mit 33,4 Prozent in Zwingenberg.

> Die Grünen zählen beim Blick auf die nackten Zahlen zwar zu den Gewinnern. Trotz des wahlbestimmenden Themas Klimawandel gelang es der Partei aber nicht, zu CDU und SPD aufzuschließen – im Gegenteil. In mehreren Kommunen lagen sogar FDP und AfD in der Wählergunst vor den Grünen. Mit 11,1 Prozent der Zweitstimmen erreichten sie in der Region aber ihr bestes Ergebnis überhaupt. Charlotte Schneidewind-Hartnagel kam auf 14,8 Prozent in Zwingenberg und auf 14,7 Prozent in Mosbach.

> FDP obenauf: Die Liberalen profitierten auch im Wahlkreis von der Schwäche der CDU. Wahlkreiskandidat Timo Breuninger erreichte mit 9,7 Prozent ein durchaus respektables Ergebnis. Ihr bestes Ergebnis holten die Freien Demokraten bei den Erststimmen mit 13,3 Prozent in Hüffenhardt.

> Leichte Verluste bei der AfD: Gegenüber 2017 schnitten die Rechtsaußen in der Wählergunst zwar etwas schlechter ab. In einigen Kommunen etablierten sie sich jedoch als dritte Kraft. Hochburgen der AfD-Kandidatin Dr. Christina Baum waren beispielsweise Hüffenhardt (16,7 Prozent) und Ravenstein (15,6 Prozent), wo sie die zweitmeisten Stimmen holte.

> Linke im Sinkflug: Die Linke ist im Wahlkreis Odenwald-Tauber auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Robert Binder vereinigte nur 2,3 Prozent der Erststimmen auf sich.

> Die Freien Wähler sind dagegen im Aufwind: Stefan Grimm kam auf 4,6 Prozent. In seiner Heimatstadt Külsheim erreichte er sogar starke 22,3 Prozent.

> Die erstmals angetretene Basis kam im Wahlkreis auf 2,2 Prozent der Erststimmen. Direktkandidat Dr. Dieter Schwarz punktete am besten in Ravenstein, wo er 3,5 Prozent holte.

> Drei Nachzügler: Am längsten hat die Auszählung in Adelsheim, Bad Mergentheim und Billigheim gedauert. Um 22.29 Uhr war dann das letzte Ergebnis da – aus Bad Mergentheim. Wenig später stand das Endergebnis fest. (rüb)