Locker auf seinem Küchenstuhl hängend, spulte Rolf Miller beim Limbacher Odenwald-Open-Air jede Menge Lebensweisheiten ab. Auch in der Politik kennt er sich aus: „Jeder dritte Politiker ist so doof wie die annern zwei“. Foto: Köbler

Von Uwe Köbler

Limbach. Eigentlich hätte man den Veranstaltern des Odenwald-Open-Airs in Limbach an dieser Stelle nur gratulieren können. Mit Rolf Miller holten die jungen Festivalplaner einen richtigen "Knaller" auf die Bühne. Fast zwei Stunden Lachen am Stück waren garantiert. Aber es gab einen großen Wermutstropfen: der doch recht schwache Besuch. Als Rolf Miller locker in kurzen Jeans kurz nach 20 Uhr die Bühne betrat, waren lediglich die Liegestühle vor der Bühne voll besetzt. Auf den Bänken gab es riesige Lücken, was auch Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber erstaunte, der sich die "Miller’schen" Gedankengänge auch nicht entgehen lassen wollte.

Miller, der zunächst mal das Publikum nach Biontech und Astra-Zeneca unterschied und von seiner Erkenntnis "Jeder dritte Politiker ist so doof wie die annern zwei" berichtete, hatte viel zu erzählen. So etwa von seinen Erfahrungen mit dem Pizzabäcker Filippo, in dessen Keller es sogar im Sommer Schnee gab, und bei dem immer noch die Kassette von Al Bino und Ramona Dauer dudelt, weil sie nicht mehr aus dem Rekorder geht.

Natürlich fehlten da die unvollendeten Sätze und Gedankengänge ebenso wenig wie die Gedankensprünge von der Pizzeria über die Dörfer des Odenwalds bis hin zu Fußballthemen wie das neue Team von PSG. Da kennt Miller sich aus: Der M-Babbedeckel kann elf Sekunden am Stück rennen, der Neymar ist der einzige, der eine Schwalbe im Stehen fertig bringt, und Messi "höilt", weil er jetzt schon im Training auf Ramos trifft. Sein Fett weg bekam neben Fußball-Besserwisser Bela Rethy auch Dr. Müller-Wohlfahrt, die Halbschwester von Winnetou, die angeblich nur mit Globuli aus der früheren Pelikan-Tintenpatrone behandelt. Zu den Kunden des Sportmediziners zählt auch Bobbele Becker, dessen Vaterschaftstest bei seiner Tochter rausgeschmissenes Geld war.

Wer aufmerksam zuhörte, erfuhr auch viel von den Familienverhältnissen im Miller-Clan, etwa vom "Vonkel", der Vater und Onkel gleichzeitig war, und vom "Brummer", die heute selbst eine Tochter hat, die mit einem Liegefahrrad-Nutzer liiert ist. Und auch der Freundeskreis mit Jürgen und Achim und Rolf wurde thematisiert. Deren Erlebnisse in allerlei Lebenslagen, vom Kinderwunsch bis hin zum doppelten Pech mit den Frauen (eine ging, eine blieb leider) sorgten für schallendes Gelächter auf der Festwiese.

Miller ließ kein Thema aus, berichtete von den Rolling Stones, die mittlerweile Keith Richards an der Gitarre festbinden müssen, von den Königshäusern – auch wenn ihn wenig interessiert, dass Prinz Harry jetzt einen Megane fahre – und Japanern, die man täglich in Heidelberg besichtigen könne. Dort suchen die dann "the way to the Schlob" weil sie meinen, das ß sei ein großes B.

Die E-Autos, von denen die Politik jetzt endlich erkannt habe, dass sie ja Strom brauchen, waren ebenso Thema wie Kreta (oder Greta?) sowie die Erkenntnis, dass niemand die Engländer und die Schweizer brauche. Ob überhaupt jemand einen Schweizer kenne, war eine der Fragen, die Miller umtrieben. Kim Jong-un bezeichnete er als einzigen Koreaner mit Übergewicht – wenngleich er sonst auch keinen Koreaner kenne.

Miller ließ sich bei seinen Betrachtungen auf dem Küchenstuhl auch nicht von einem nebenan tankenden Mähdrescher und einem Texthänger beirren, den seine Lebensgefährtin mit dem passen Stichwort beendete. "Klar, ich muss bei Karl Lagerfeld bleiben", so Miller, der Lagerfeld genau wie Boris Becker alles nachgesehen habe, weil die auf ihrem eigenen Planeten leben bzw. lebten. "Frauen ab 40 muss man mögen", meint Rolf Miller, der feststellte, dass es "#metoo" auch schon "frieher" gab, aber anders bezeichnet wurde. Fernsehtechnisch ist er nicht bewandert, weil er Nachrichten mit der immerwährenden Dreier-Kombi "RKI-Pegelstände, Lauterbach und Spahn" genau so öde findet wie Markus Lanz, den er glänzend imitiert.

Am besten gefällt ihm, wenn er "merkeln" kann. Denn "merkeln ist einfach nix machen", weiß Miller, der sich am Ende seines Auftritts einen lang anhaltenden Applaus abholte. "Raus- und reinlaufen ist mir zu viel", erklärte der Kabarettist, der dann noch für ein "schönes Publikum" dankte ("Ich muss es ja zwei Stunden lang anschauen") und empfahl: "Wer ein Selfie will, soll halt eins machen."

Abschließend gab er dann noch Einblicke in seinen privaten Humor ,der eher wortlos, dafür aber gestenreich funktioniert. "Das Gebabbel war eher beruflich", klärte Miller auf, der in Limbach zeigte, dass er "das Berufliche" auch vor wenig Publikum professionell darbietet, damit jeder auf seine Kosten kommt.