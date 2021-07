Limbach. (pm) ML Events und Future Light Crew starten in Limbach mit einem bunten Programm in den Kultur-Sommer 2021. Nach dem Autokino im vergangenen Jahr öffnet vom 6. bis 15. August das Odenwald-Open-Air auf der Festwiese in der Industriestraße seine Pforten. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Programm von Rockbands über DJs und Comedy. Neben Aushängeschildern wie "Harris & Ford", Maddin Schneider, Rolf Miller, "Die Draufgänger" und dem Abschlusskonzert mit Höhenfeuerwerk gibt es viele weitere Acts.

Die Veranstaltungen und das "After-Work-Chillout" können an der Biertischgarnitur oder auf Liegestühlen unter Palmen und freiem Himmel genossen werden. Am Freitag, 6. August, eröffnen der Musikverein Limbach und Bürgermeister Thorsten Weber die Veranstaltung mit einem Fassanstich. Pro Veranstaltung sind bis zu 900 Tickets verfügbar.