Aus einem leer stehenden Bahnhof in Dernau machten Ehrenamtliche einen „Tante-Emma-Laden“, in dem sich Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal die nötigsten Dinge holen können. Auch Mosbacher Ehrenamtliche unterstützen hier. Foto: privat

Von Stephanie Kern

Mosbach. Es waren viele Zufälle, die sie zueinander brachten. Aus den vielen Zufällen wurde ein ganz großer Glücksfall: "Odenwald hilft Ahrtal" nennt sich eine Gruppe von Engagierten aus der Mosbacher Waldstadt. Am kommenden Samstag wollen sie zum wiederholten Male ins Ahrtal fahren und dort Sachspenden verteilen. Dort fehlt es auch sechs Monate nach der Flutkatastrophe noch am Allernötigsten, zum Beispiel Wasser.

Ins Rollen kam der Hilfsstein schon unmittelbar nach der Flutkatastrophe durch Alfred Uihlein. Seine Tochter lebt im Ahrtal, war aber von der Flutkatastrophe nicht betroffen. Während die Tochter Menschen im eigenen und im leer stehenden Haus einer Tante aufnahm, erreichte Uihlein zwei Tage nach der Katastrophe ein Hilferuf. "Ich wurde gefragt, wie man elektrische Rollos wieder hochbekommt", berichtet Uihlein. Deshalb fuhr er sonntags los, um in einem Wohnblock zumindest dieses eine Problem zu lösen. "Da haben wir das Ausmaß gesehen, und auch, was gebraucht wird." Waschmaschinen und Trockner waren das erste, was er, wieder in Mosbach angekommen, organisierte.

Schnell habe er durch Gisela Schöningh Unterstützung erhalten. Die wurde eben durch einen Zufall auf Uihlein und seine Hilfe für das Ahrtal aufmerksam. "Ich hatte einen kaputten Toaster und wollte den reparieren lassen und ins Ahrtal spenden", erzählt Schöningh. Die Firma Betzwieser stellte den Kontakt zu Uihlein her, Gisela Schöningh den zur evangelischen Kirchengemeinde in der Waldstadt und Brigitte Soult.

Der nächste Zufall brachte dann Verena Jung ins Boot: Sie arbeitet bei Edeka in der Waldstadt, wo die Helfer bisher vor allem Putzmittel für das Ahrtal eingekauft hatten. "Frau Jung hat aus dem Schneeball eine Riesenlawine gemacht", sagt Gisela Schöningh. Sie hat über Facebook viele Spenden und Helfer gefunden, auch die Familie von Alex Büchner. Im November war das. Seitdem wird nun zweimal in der Woche im Foyer des evangelischen Gemeindehauses in der Waldstadt für die Flutopfer gesammelt. Was? Dinge des täglichen Bedarfs, Wasser, Softdrinks, Toilettenpapier, aber auch Elektro-Kleingeräte wie Waffeleisen oder Sandwich-Maker. Für viele unvorstellbar: Eine flächendeckende Versorgung über Supermärkte gibt es auch nach einem halben Jahr noch nicht wieder. "Die Leute müssen zum Teil nach Bonn zum Einkaufen fahren", berichtet Alfred Uihlein.

Anfang Dezember wurden die Spenden dann ins Ahrtal gebracht, unabhängig von Alfred Uihlein, der fast 14-tägig den Weg ins Ahrtal antritt, um Spenden abzugeben. "Für mich war das eigentlich eine einmalige Sache", beschreibt Verena Jung ihre Gefühle vor der Abfahrt. "Als wir dann mit eigenen Augen sahen, wie es dort ist, hatten wir nicht das Gefühl, einfach wieder gehen zu können", erklärt Alex Büchner, warum das Engagement fortgesetzt wird. Die Sachspenden werden nicht an die zentrale Versorgungsstelle, sondern an ehrenamtlich geführte, kleinere Projekte abgegeben. Zum Beispiel den "Tante-Emma-Laden" in Dernau. Den gab es vor der Flutnacht gar nicht: Ein leer stehender Bahnhof wurde mit Regalen bestückt und dient den Menschen dort als Versorgungszentrum. Ein Tropfen auf den heißen Stein? "Aber es ist ein Tropfen", sagt Soult.

"In der zentralen Versorgungsstelle geht es sehr bürokratisch zu", beschreibt Alfred Uihlein seine Eindrücke und nennt dafür auch einige Beispiele. Eines bleibt im Gedächtnis: Eine Dame hat für ihr Kind die falsche Windelgröße erhalten, wollte sie umtauschen. Sie wurde abgewiesen – weil sie in dieser Woche schon einmal da war. "Deshalb bin ich froh, dass wir den direkten Kontakt haben", meint Uihlein. Dass die Spenden ankommen, dafür stehen die ehrenamtlichen Helfer ein. Auch hier hat Uihlein das passende Beispiel: Bei einem Transport ins Ahrtal hatte er Waschmaschinen und Trockner dabei und wollte sie gerade am Baustoffzelt Kaiser abladen. "Da kam eine Frau mit Schubkarren und wollte, dass ich ihr die Waschmaschine in die Schubkarre lade." Die Dame wohnte acht Kilometer entfernt. "Wir haben ihr die Waschmaschine dann gebracht. Ich bin erschrocken, als ich die Zustände gesehen habe." Es stellte sich heraus, dass die Familie ihren Neubau erst sieben Monate zuvor bezogen hatte. "Die Frau sagte mir dann, dass sie nur weniges von uns brauchen: unsere Zuwendung, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Diesen Satz vergesse ich nicht", sagt Uihlein. Und man merkt ihm an, dass diese Begegnungen ihn nicht kalt gelassen haben, ihn weiterhin nicht kalt lassen.

Auch die anderen Ehrenamtlichen sind von den Zuständen, die im Ahrtal herrschen, immer noch erschüttert. "Die Menschen haben noch kein sauberes Leitungswasser, oftmals gibt es keine warme Mahlzeit. Um dort zu helfen, nehmen die Ehrenamtlichen hier in ihrem warmen Zuhause viel auf sich. "Die Kinder müssen im Moment viel zurückstecken", sagt Alex Büchner. Und Verena Jung ergänzt: "Es gibt Vormittage, da steht das Telefon nicht still." Das Engagement zieht auch bei den Unternehmen in der Region Kreise: Ob Schuhe, Föhns, Transportunterstützung, Getränke, Mehl – für viele regionale Unternehmen ist Hilfe eine Selbstverständlichkeit. Eine Din-A4-Seite ist bedruckt mit den Spendern und Helfern, die bisher dabei waren.

Am Samstag fahren die Familien aus der Waldstadt wieder ins Ahrtal. Dieses Mal sind sie auf das, was sie erwartet, besser vorbereitet. Am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und am Freitag von 14 bis 17 Uhr werden Spenden angenommen. Am Samstag geht es dann in aller Frühe los. Und das ist nun gar kein Zufall mehr.

Info: Kontakt: (01 76) 36 88 49 04. Die komplette Liste der benötigten Dinge ist unten nachzulesen. Außerdem kann man sie auch als PDF unter www.rnz.de/mosbach-ahrtal herunterladen. Sie hängt zudem in der Waldstadt und in Dallau aus.

Liste der benötigten Dinge

Lebensmittel:

Kaffee (ganze Bohne oder gemahlen), Kekse, Kuchen, Milch (aller Art), Müsliriegel, Frischeiwaffeln, Säfte (aller Art), Softdrinks (0,5 Liter aller Art), Wasser (aller Art), Wasser (5-Liter-Galonen), Aufbackbrötchen, Toastbrot, Knäckebrot, Vollkornbrot, Brot, Bier, Radler, Chips, Flips (kleine Beutel), Fertiggerichte, Gemüsekonserven, Obstkonserven, Gurken im Glas, Würstchen im Glas, Margarine, Remouladensoße, Ketchup, Senf und Co, Tabasco, Maggi, Essig, Salatessig, Mars, Twix, Kinder..., Kokosmilch, Weckmehl, Gewürze

Haushalt:

Zahnstocher (einzelverpackt) Backpapier, Alufolie, Frischhaltefolie, Mülleimer, Badezimmer, Bodenwischer Komplett, Bügelbrett, Dosenöffner, Staubsauger, Heißluftfritteuse (sauber) neu, Kehrblechgarnitur, Besen Küchenhandtücher aus Stoff, Zewa-Küchentücher, Plastikboxen mit Deckel, Schuhputzzeug, Stabmixer, Wasserkocher, Suppenlöffel/Kelle, Backpinsel, Sparschäler, Toaster, Waffeleisen, Schwämme, Handrührgerät, Pfannen aller Art, Wäscheständer, Weichspüler, Fußmatte Klein, Schmutzfangmatte, Pfanne für Gas ab 32".

Hygiene/Medizin:

Babywindeln, Haarbürsten, Bodylotion, Handcreme, Deo aller Art (Männer/Frauen), Nagelschere, Knipser, Nagelfeile, Seife flüssig, Toilettenpapier, Zewa-Küchenrolle, Corona Schnelltests, Personenwaagen.

Kleidung:

Warme Kleidung für Herren und Damen alle Größen, Mützen, Schal, Socken, Handschuhe

Baustoffe:

Zimmermannsbleistifte, Würstchenzange, Panzerband, Spanngurte, Arbeitskleidung, Gehörschutz, Baumaterial aller Art, Baustoffe aller Art, Sanitärbedarf, Eisenware, Isolierung.

Werkzeug:

Bautrockner, Tauchsäge, Cuttermesser, Malerkrepp aller Art, Schubkarre, Sackkarren, Kettensäge, Kabeltrommel, Schwerlastregal, Strechfolie für Paletten.

Diverses:

Einweg-Kaffeebecher, Einweg Menüboxen, Regale Billy/Kallax, Regenschirme

Frische Lebensmittel:

Tomaten, Bananen, Äpfel, Kartoffeln, Zitronen, Karotten, Wurzelgemüse, Lauch, Zwiebeln, Eier, Gurken, Chinakohl, Brot geschnitten und Rührkuchen.

(Für die frischen Lebensmittel gibt es einen Extra-Annahmetag im Evangelischen Gemeindehaus Waldstadt: am Freitag, 21. Januar, zwischen 14 und 17 Uhr. Bitte alles frisch. Die Organisatoren fahren am Samstag darauf, 22. Januar, ins Ahrtal)

Die Abgabetermin im Evangelischen Gemeindehaus Waldstadt sind mittwochs 16 bis 18 Uhr und samstags 11 bis 13 Uhr

Bei Fragen bitte folgende Telefonnummer anrufen: 0176 /36 88 49 04