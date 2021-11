Mosbach. (RNZ) Im Zuge einer Inspektion an der Neckarbrücke der Bundesstraße B292 zwischen Obrigheim und Mosbach wurden in der vergangenen Woche Schäden festgestellt. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und weitere Schäden zu vermeiden, wurde am vergangenen Donnerstag, 4. November, die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Es musste jedoch festgestellt werden, dass sich vor allem Lastkraftwagen nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Um die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, wird ab dem morgigen Freitag, 12. November, im Bereich der Schadstelle eine Spurreduzierung mit Ampelregelung eingerichtet. Dadurch soll weiterer Schaden vermieden werden.

Die erforderliche Schutzwand für die kommenden Arbeiten wird ebenfalls aufgestellt, um unmittelbar nach dem Eintreffen der Ersatzteile mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen zu können, teilt die Pressestelle des Regierungspräsidiums mit.

Die Sanierung soll Ende November beginnen.