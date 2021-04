Die Obrigheimer Störche sind wieder da und so, wie es aussieht, wird im Nest am Neckarvorland auch schon gebrütet. Mit Glück könnten bereits Ende April kleine Störche geschlüpft sein. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Obrigheim. Bereits Ende März meldeten einige Leser der Rhein-Neckar-Zeitung: Die Störche sind wieder da! Gemeint sind die Obrigheimer Störche, die nun schon im dritten Jahr in Folge in dem vor drei Jahren errichteten Nest am Neckarvorland angekommen sind. "Es sind unsere Störche, zumindest das Weibchen können wir ja dank Ring zweifelsfrei identifizieren", erklärt Klaus Junker. Junker ist Mitglied beim Nabu Mosbach und sozusagen der Vater der Storchenpopulation in Obrigheim, denn seiner Initiative sind die Nester zu verdanken.

Für dieses Jahr hatte der Nabu Mosbach ehrgeizige Pläne, zwei neue Nester wurden aufgebaut: Eines beim Heinrichhof in Obrigheim, eines in Neckarkatzenbach. Beide Nester sind bis jetzt leider leer. "Es waren aber Störche im Nest beim Heinrichhof", berichtet Junker. Der Anfang war vielversprechend: Das Paar begrüßte sich klappernd, kopulierte. Doch der bisherige Storch wollte die neuen Nachbarn nicht akzeptieren. "Sowohl Felix Heinrich vom Heinrichhof als auch Stefanie Lintz-Raudenbusch vom Steinbruchhof berichteten von heftigen Attacken des Storchs", so Junker. Über Obrigheim konnte man eine regelrechte Jagd auf die zwei Neuankömmlinge beobachten. Der Standort des neuen Nests – zwar 300 Meter vom bisherigen Nest entfernt, aber in Sichtweite – sei hier wohl das Problem. "Wir haben vielleicht das Risiko unterschätzt, dass der als aggressiv bekannte Altstorch auch bei größeren Entfernungen Neuankömmlinge vertreibt, wenn das Nest in Sichtweite ist", meint Junker. Er bleibt aber optimistisch: "Das wird schon noch was, es ist so viel im Fluss in der Natur." Hoffnung gebe ihm, dass der in Obrigheim gesichtete neue Storch erst zwei Jahre alt war – so alt wie die ältesten Kinder des bisherigen Paares. "Vielleicht kommt einer dieser Störche nach Obrigheim und wird von seinem Vater akzeptiert", so Junker.

Nun, da die Obrigheimer Störche wieder allein sind – einzig ein Paar Turmfalken hat seine Zelte an den Nistkästen der Masten aufgeschlagen – haben sie wieder alle Hände voll zu tun. So wie es aussieht, wird schon fleißig gebrütet. "Das ist ungewöhnlich früh, es könnte sein, dass schon Ende April kleine Schnäbelchen am Nestrand zu sehen sind." Zweimal pro Woche kommt Junker (meist mit dem Fahrrad) nach Obrigheim, das Fernglas um den Hals hält er Ausschau. "Man sieht einfach, wie routiniert dieses Paar ist, sie wechseln sich bei der Brut so toll ab." Auch viele Spaziergänger, Radfahrer und andere Menschen aus der Region sehen regelmäßig nach den Störchen am Neckar. "Das Nest erfährt große Aufmerksamkeit", meint der pensionierte Gymnasiallehrer.

In Neckarkatzenbach gab es schon im Frühjahr 2020 einen ersten Versuch zur Ansiedlung eines Storchenpaares durch die Nabu-Mitglieder Michaela und Mario Hackel aus Neckarkatzenbach mit Unterstützung des Neunkirchener Bürgermeisters Bernhard Knörzer. Es wurde auf einer Scheune des Landwirts Wolfgang Leßle ein Storchennest in Form eines Dachreiters gesetzt. Ein Storchenpaar schien Gefallen am Nest zu finden, aber gab den Standort bald wieder auf. Deshalb wurde in diesem Frühjahr ein 14 Meter hoher Mast mit großem Nestkorb aufgestellt. Bisher ist aber auch dieses Nest leer, auch wenn Junker Lockvögel aus Kunststoff rund um das Nest postiert hat. "Es besteht noch eine Chance, dass sich hier ein Pärchen einrichtet", erklärt Junker. Umsonst sei die viele Arbeit, die Errichtung der verschiedenen Nester nicht gewesen, davon ist das Nabu-Mitglied überzeugt. "Hier kann sich noch einiges tun", so Junker. Und bis dahin kann man das bisherige Storchenpaar beobachten – und auf Nachwuchs hoffen!

Die Brutzeit der Weißstörche erstreckt sich von Anfang April bis Anfang August. Dabei wählt das früher ankommende Männchen den Standort so, dass sich in rund drei bis fünf Kilometer Umkreis ausreichend große Nahrungsgründe finden. Ein Storchenpaar bleibt seinem Horst über Jahrzehnte treu. Deshalb kann der Horst ein Gewicht von zwei Tonnen erreichen – kein anderer europäischer Vogel betreibt einen derart großen Nestbau. Der Wechsel eines Nests geschieht in der Regel dann, wenn sich das Männchen mit einem neuen Weibchen paart oder ein Bruterfolg ausblieb.