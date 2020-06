Nabu-Mitglieder haben ein zweites Storchenjunges im Nest am Neckar in Obrigheim entdeckt. Foto: Thomas Kottal

Obrigheim. (stk) Erst freute man sich in Obrigheim über ein Storchenbaby, nun sind es doch zwei. Nabu-Mitglied Klaus Junker entdeckte dieser Tage ein kleines Nesthäckchen im Obrigheimer Storchennest.

"Am 21. Mai habe ich gemeinsam mit anderen Nabu-Mitgliedern den ersten Jungvogel beobachtet. Und da war die Überraschung groß, als plötzlich so ein Winzling neben dem schon deutlich gewachsenen ersten Jungen zeitweise und nur kurz zu sehen war", berichtet Junker. Klaus Junker ist Mitglied des Nabu Mosbach und von Anfang an in die Wiederansiedlung der Störche in Obrigheim eingebunden. Etwa ein Jahr habe man immer wieder überlegt, wie man die Idee tatsächlich in die Tat umsetzen könne. Zuerst habe man nach geeigneten Standorten gesucht – und den Hof der Familie Lintz-Raudenbusch gefunden.

Die Familie stand zuerst einem, dann aber auch zwei Nestern sehr aufgeschlossen gegenüber. Technische Unterstützung gab es dann von der Firma Elektro Hartmann aus Limbach. Bereits nach wenigen Wochen wurde im März 2019 eines der Nester von einem Storchenpaar bezogen. Dieses Paar kehrte auch in diesem März nach Obrigheim zurück. Zuerst war nur ein Junges zu sehen, inzwischen zwei.

Die meiste Zeit muss der Nachzügler wohl in der Nestmulde verborgen gewesen sein. Aber am 8. Juni hatte der Kleine sichtlich zugenommen, auch der Größenunterschied war merklich kleiner geworden. "Da ja die Nahrungskonkurrenz mit einem Geschwisterchen relativ gering ist, hat er wahrscheinlich gute Chancen, durchzukommen", meint Junker. "Aber auch wir haben uns gefragt, wie dieser Nachzügler zu erklären ist."

Junker recherchierte in der Veröffentlichung "Der Weißstorch". Weißstörche legen normalerweise drei bis fünf Eier. "Bei einem üblichen Legeintervall von zwei Tagen dauert die ganze Eiablage dann etwa acht Tage. Gebrütet wird ab dem zweiten Ei", heißt es in dem Artikel. Klaus Junker sagt: "Wir nehmen einmal an, das Obrigheimer Paar hatte fünf Eier im Nest. Unbefruchtete Eier oder abgestorbene Embryonen sind nicht selten, teilweise bis zu 50 Prozent. So wäre es möglich, dass nach dem ersten geschlüpften Jungstorch erst aus Ei Nummer fünf ein zweites Junges entstand."

Das erste Junge hätte demnach einen Wachstumsvorsprung von ca. einer Woche. Das würde laut Junkers Meinung den anfänglich erheblichen Größenunterschied erklären und auch, dass das zweite Junge tagelang ungesehen, aber von den Altvögeln versorgt, in der Nestmulde lag.

Auch während des langen Wochenendes waren die Störche am Neckarvorland in Obrigheim wieder ein Magnet für Radfahrer, Spaziergänger und Familien. Storchen-Junge bleiben 55 bis 60 Tage im Nest und werden von den Eltern versorgt, bevor sie ausfliegen. "Und auch danach sind sie nicht gleich weg", so Junker. Denn die Jungen würden dann zwar auf eigene Faust die Umgebung erkunden – aber eben schrittweise. Das elterliche Nest ist da ein sicherer Hafen. Beim Obrigheimer Nachwuchs kann also in der ersten Juli-Dekade mit Ausflügen der Storchen-Familie gerechnet werden. Dann werden sicher wieder viele Naturliebhaber kommen, um die ersten Flugstunden der zwei Jungstörche zu beobachten...