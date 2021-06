Flattern für den großen Tag: Die Jungstörche am Neckar in Obrigheim üben schon, zu fliegen. In den kommenden Tagen wird mit dem ersten Ausflug gerechnet. Bis Ende August wird dann die Reise ins Winterquartier antreten. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Obrigheim. Es wird kräftig geübt im Storchennest am Neckar in Obrigheim. Die drei Jungstörche, die in diesem Frühjahr aus den Eiern geschlüpft sind, unternehmen erste Flugübungen – noch mit dem sicheren Nest unter den Füßen. Bald könnte aber auch schon der erste Probeflug der Jungstörche zu sehen sein.

Bereits Ende Februar sind die Obrigheimer Störche aus dem Winterquartier an den Neckar zurückgekehrt. Inzwischen hat der Nabu ihnen auch Namen gegeben: Alma für das Weibchen, Hektor für das Männchen. Die Eiablage war wahrscheinlich um den 16./17. März, um den 22./23. April könnten die Jungen geschlüpft sein. "Ganz genau kann man es nie wissen, aber am Verhalten kann man es erkennen", erklärt Klaus Junker. Junker ist Nabu-Mitglied und "Vater" der Störche in Obrigheim. Seit Jahren engagiert er sich für den Naturschutz, hat sich lange für die Errichtung der Storchennester eingesetzt. Erst im vergangenen Winter wurden drei neue Storchennester installiert, ein weiteres in Obrigheim beim Heinrichhof, eines in Schefflenz und eines in Neckarkatzenbach. Leider wurde keines der weiteren Nester bezogen – auch wenn es Interessenten für das Nest am Heinrichhof gab.

Nun setzt Klaus Junker sich wieder für die Störche ein. In unmittelbarer Nähe des Nests am Neckar und der Sitzbank am Radweg sollen in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald Tafeln mit Informationen zu Störchen allgemein und zu den Obrigheimer Störchen ganz speziell aufgestellt werden. "Ich habe mich inspirieren lassen", sagt Junker. Auf seinen Reisen entlang der Elbe ist er auch in das Storchendorf Rühstädt gekommen. Nirgendwo in Deutschland brüten so viele Störche wie in dem brandenburgischen Städtchen. Mehr als 30 Storchenpaare beziehen alljährlich dort Quartier – und an Tafeln wird über jedes genauestens informiert. Wann kamen die Brutpaare an? Wann war die Eiablage? Wann sind die Jungen geschlüpft, wie viele waren es, wie viele haben es geschafft? "So etwas stelle ich mir auch für unsere Störche vor." Denn die Tafeln seien hochinteressant gewesen und hätten einen guten Überblick verschafft. Allzu schnell ist mit diesen Tafeln in Obrigheim aber nicht zu rechnen – erst stehen noch einige Besprechungen dazu an.

Was auf den Tafeln zu lesen sein könnte, hat Junker in einem ersten Entwurf schon zusammengetragen. Interessant ist zum Beispiel, dass sich der Bestand von Weißstörchen seit den 1970er-Jahren in Baden-Württemberg deutlich erholt hat. "Die Population ist regelrecht explodiert." 1975 zählte man im Bundesland noch 16 Brutpaare, 2019 waren es 1334. Mehrere Faktoren scheinen dafür verantwortlich zu sein, etwa die Etablierung von Schutzmaßnahmen, die Anlage von Feuchtbiotopen oder auch die Aufzuchtstationen in Baden-Württemberg. "Es ist aber davon auszugehen, dass der Hauptgrund ein verändertes Zugverhalten ist", berichtet Klaus Junker. Denn die Störche aus Westdeutschland fliegen seit geraumer Zeit nicht mehr bis nach Afrika, sondern schlagen ihr Winterquartier auf der iberischen Halbinsel auf. "Dadurch gibt es weniger Winterverluste."

Welch ein Glück es ist, dass am Neckar alle drei Jungstörche das kalte und feuchte Wetter überlebt haben, weiß auch Junker. Besonders aus Norddeutschland habe er viele Berichte von verstorbenen Jungen gehört. "Und unser Trio macht schon fleißig Flugübungen." Am 25. Juni könnten sie zu einem ersten Probeflug ansetzen, denn im August geht es für sie schon auf die Reise in den Süden.

Für das nächste Jahr hoff Klaus Junker übrigens auf Familiennachzug: "Unsere ersten Jungen sind dann drei Jahre alt. Es könnte schon sein, dass sie dann im brutfähigen Alter sind." Und da Störche gerne in der Nähe ihrer Brutstätte nach Nestern suchen, hat Junker auch Hoffnung für die zwei weiteren Nester in Obrigheim. Bis jetzt hat der Altstorch nämlich immer alle Interessenten vertrieben. Auch neulich hat sich wieder eine solche Szene abgespielt. "Ein Interessent hat sich das Nest auf dem Heinrichhof angesehen, vielleicht fürs nächste Jahr. Unser Altstorch klapperte und zeigte dann wieder ganz deutlich, dass er keine Nachbarn möchte", erzählt Junker. "Das ist einfach typisch für diesen Storch." Er tut das wahrscheinlich, weil er glaubt, es gebe nicht genug Futter für zwei Familien. "Obwohl das objektiv gesehen bestimmt kein Problem ist", meint Junker.

Bis zu fünf Kilometer können Störche auf der Suche nach Futter zurücklegen. Ein ausgewachsener Storch benötigt etwa 500 bis 700 Gramm Nahrung pro Tag; dies entspricht ungefähr 16 Mäusen oder 500 bis 700 Regenwürmern. Muss er außerdem noch eine Storchenfamilie mit zwei Storchenjungen ernähren, so ist er lange unterwegs, um die benötigten Nahrungsmengen zusammenzusuchen: Ein Jungvogel braucht für einen kurzen Zeitraum bis zu 1600 Gramm Nahrung pro Tag. Das bedeutet, dass der tägliche Nahrungsbedarf einer ganzen Storchenfamilie bei etwa 4600 Gramm liegt. Umso besser, dass in unmittelbarer Nähe des Nests, ebenfalls am Neckar, nun artenreiche Blühwiesen angelegt wurden. Aber das sollen die Jungstörche dann selbst entdecken ...