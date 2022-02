Obrigheim. (pol/rl) Seit 15 Uhr kommt es an der Gemeinschaftsschule in der Schulstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilte, wurden im Bereich der Schule zwei verdächtige Personen gesichtet. Das Gebäude werde aktuell überprüft, heißt es. Es befänden sich mehrere Einsatzkräfte, Polizeihunde und der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hinweise auf eine akute Gefährdungssituation lägen aktuell nicht vor, teilte die Polizei mit. Die in der Schule befindlichen Schüler sowie weitere Personen können diese nach und nach verlassen. Die Schüler werden in der Neckarhalle (Am Park) betreut und können dort von ihren Eltern abgeholt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Donnerstag, 17. Februar 2022, 17.21 Uhr