Obrigheim. (pol) Einen Wohnungseinbrecher nahm die Polizei am Freitagabend kurz im Pappelweg in Obrigheim fest. Nachdem sie zuvor eine Axt und ein Beil aus dem Gartenhaus entwendet hatten, schlugen die beiden Täter eine Scheibe des Wohnhauses ein und gelangten so in das Gebäude, in dem sich die Bewohnerin befand. Diese schloss sich in einem Zimmer ein und verständigte die Polizei.

Eine kurz darauf eintreffende Streife des Polizeireviers Mosbach stellte vor Ort zwei dunkel gekleidete Personen fest, die sich vom Wohnhaus weg in Richtung Wendeplatte am Tennisheim entfernten. Beim Erkennen der Streife flüchteten die beiden in unterschiedliche Richtungen.

Ein 37-jähriger Täter konnte nach kurzer Verfolgung und Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Die Suche nach dem zweiten Einbrecher, bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund eingesetzt wurden, blieb jedoch erfolglos. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.