„Als Kind habe ich nicht gefragt, das ist das Schlimme. Jetzt gibt es niemanden mehr zum Fragen.“ Vielleicht hat Peter Steiner auch deshalb ein Buch geschrieben, in dem er von seinen Kindheitserlebnissen berichtet. Repro: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Obrigheim. Viele reden davon, Peter Steiner hat es getan: Er hat ein Buch geschrieben, in dem er seine Kindheitserlebnisse versammelt. 1938 in Niederschlesien geboren, verlebte Peter Steiner eine idyllisch wirkende Kindheit auf landwirtschaftlichen Gütern, auf denen sein Vater als Verwalter arbeitete. Im Januar 1945 floh seine Mutter mit ihm und den Geschwistern vor der anrückenden Roten Armee. Ziel der gut zweimonatigen Flucht durch das zusammenbrechende Deutsche Reich war die alte Heimat der Mutter: Obrigheim. "Auf den Wegen, die wir jetzt beschritten, wurden wir wie Exoten aus einem fremden Land bestaunt", erinnert sich Steiner an die Ankunft im Nordbadischen. Worte, die bis heute zeitlos wirken und wohl die Erfahrungen vieler Flüchtlinge auf den Punkt bringen.

Wer das 131 Seiten starke Buch liest, erfährt aber auch viel über den "Neustart" der Familie. Mit dem Besuch des Gymnasiums in Mosbach im Jahr 1950 endet das Werk, das durch eine Fülle von persönlichen Schilderungen aufwarten kann, die meist so frisch klingen, als habe sie Steiner erst vor kurzem erlebt.

"Wie es früher war", das habe er vor allem seinen drei Enkeltöchtern vermitteln wollen, erklärt der heute in Limbach lebende Autor. Denn klar ist: Nicola, Rebecca und Theresa – zwischen 19 und 30 Jahren alt – verlebten eine völlig andere Kindheit als er. "Was der Opa alles hat erleben müssen!", wunderte sich denn auch Rebecca. Eine Enkelin las die Erinnerungen ihres Großvaters auf dem Flug nach Neuseeland und stellte das Buch dort in ein öffentliches Bücherregal.

Peter Steiner floh 1945 von Schlesien nach Obrigheim. Foto: Lahr

"Die heutigen Kinder können sich das gar nicht vorstellen", gibt Ehefrau Christine Steiner zu bedenken. Denn einer sorgenlos wirkenden Kindheit auf dem Land in Schlesien folgte für Peter Steiner eine bittere, entbehrungsreiche Zeit im Badischen. Zudem sei es damals viel strenger zugegangen als heute.

Mehrmals hat Peter Steiner zusammen mit seiner Frau die schlesischen Kindheitsorte im heutigen Polen wieder besucht – und dabei recht unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Der ehemalige Gutshof der väterlichen Familie Steiner sei größtenteils zerstört. Jedoch sei der Kirschbaum, der zu Kriegszeiten ein kleines Bäumchen war, zu einem über 20 Meter hohen Baum angewachsen. "Mein Mann konnte mir auf den Meter genau sagen, wo er was gemacht hat", wunderte sich Ehefrau Christine über das gute Gedächtnis Steiners. Auch den alten Bahnhof von Steinau (Scinawa) habe er gleich erkannt oder seinen Geburtsort, das Rittergut Wikoline. Dort habe ihn ein Pole zunächst verscheuchen wollen. Doch als er ihm erzählt habe, dass er nur seinen Geburtsort aufsuchen wolle, sei dieser sehr freundlich gewesen und habe sogar Deutsch gesprochen. Dank der Besuche könne er einen Schlussstrich unter diesen Teil seiner Vergangenheit ziehen, erklärt Peter Steiner. Dass man bei Anfragen zu den alten Besitzverhältnissen allerdings nie eine Antwort bekomme, wurme ihn doch mitunter. Ganz zu schweigen von der Geburtsurkunde.

Zurück nach Obrigheim, wo die Familie zunächst beim Großvater unterkam: Nach einem Jahr ohne Schule wurde er im Frühjahr 1946 ein zweites Mal eingeschult. Das Foto von damals gefällt ihm bis heute so gut, dass er es als Titelbild seines Buches wählte. "Ich war ein schöner Bub", freut sich der Autor, wenn er das Foto betrachtet. "In der Schule gab es keine Bücher. Wir lernten mit der RNZ das Lesen. Das ist mir schwergefallen, denn die war so klein geschrieben", erinnert sich Steiner bis heute.

Als schönstes Erlebnis benennt er seine Erstkommunion. Die sei ein echtes Großereignis gewesen. Überhaupt die Obrigheimer Kirche, die habe wie ein Palast auf ihn gewirkt. Später diente er nur zu gerne als Ministrant – und bekam zur Belohnung vom Pfarrer Karl-May-Bücher ausgeliehen. Die habe dieser in der Sakristei versteckt. Auch wenn er doch nicht Pfarrer geworden ist – predigen könne er bis heute, meint Steiner.

Gut getan habe ihm auch die Schulspeisung: "Da hat es einmal am Tag gut zu Essen gegeben, und es hat satt gemacht." Trotz eher karger Kindheit in Obrigheim sei er immer sehr neugierig gewesen: "Meine Augen nehmen alles auf." Deshalb half er nicht nur bei den Bauern, er wollte auch wissen, wie das alles funktioniert: das Dreschen, das Holzschlagen, die Kühe. Vielleich liegt in dieser allumfassenden Neugierde auch der Grund für Steiners Berufswahl: Er wurde Maschinenbauer. Doch das wäre schon wieder Material für ein weiteres Buch.

Auch seine Jugendjahre harren noch einer Beschreibung. Als Gymnasiast hat Steiner gerudert und bei den Segelfliegern mitgemacht. Bereits mit zehn, elf Jahren habe er sein eigenes Geld verdient – beim Bauern geholfen oder Lesemappen ausgeteilt. Mit dem Gesparten schaffte er sich dann mit 16 ein eigenes Moped an. Die Zeiten wurden wieder bewegt.

Info: P.D.R. Steiner, Der Flüchtlingsbub, Kindheitserlebnisse im II. Weltkrieg und danach. ISBN 978-3-00-062188-8. Das Buch ist für 12,50 Euro im Buchhandel zu erwerben oder in der Obrigheimer Bücherei auszuleihen.