Obrigheim. (nak) Im März des vergangenen Jahres hatte der damalige Gemeinderat die langfristige Neuordnung der Obrigheimer Friedhöfe nach Bedarf und Machbarkeit beschlossen. Diese beinhaltete unter anderem, dass die Nutzungsrechte für Grabfelder, die künftig für eine andere Nutzung vorgesehen sind, nur noch verlängert werden können, wenn Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner dort beigesetzt werden sollen. Dies ist vielen Mitgliedern des inzwischen neu gewählten Gemeinderats ein Dorn im Auge.

Zwölf Gemeinderäte der Freien Wähler und der CDU/Bürgerliste beantragten daher, die Einschränkungen der Grabnutzungsrechte, die sich aufgrund der Friedhofsneuordnungen ergeben könnten, wieder aufzuheben. "Ab sofort soll jeder Nutzungsberechtigte […] sein Nutzungsrecht uneingeschränkt ausüben können. Auf bereits vorliegende Anträge ist diese Erweiterung ebenfalls anzuwenden", so ihre Forderung.

Die Verwaltung empfahl dem Gemeinderat in der Juni-Sitzung, in der dieser Antrag behandelt wurde, die bisherige Regelung beizubehalten und dem Antrag nicht zuzustimmen. Sie gab zu bedenken, dass bereits eine Reihe von Anträgen auf Verlängerung der Grabnutzungsrechte mit dem Verweis auf die geplante Neuordnung und den bestehenden Beschluss abgelehnt worden seien. Die Gräber seien daraufhin abgeräumt worden. "Es wird nach außen hin den Betroffenen schwer zu vermitteln sein, wenn es nun geändert wird", gab Ortsbaumeister Martin Horn zu bedenken.

Die meisten Gemeinderäte konnten sich der Argumentation der Verwaltung jedoch nicht anschließen. Ähnlich wie schon bei der Diskussion in der Mai-Sitzung um die Neuordnung des Grabfeldes Abteilung 6, meinte Gemeinderat Bernard Lukas (CDU/Bürgerliste) besänftigend: "Die Annahme des Antrags bringt nicht die gesamte Konzeption durcheinander." Am Ende sprachen sich 15 Gemeinderäte für den Antrag aus, drei Räte stimmten mit nein und einer enthielt sich.

Die Erweiterung des gärtnergepflegten Grabfeldes "Sanssouci" auf dem Friedhof in Obrigheim sollte Corona-bedingt per Umlaufbeschluss entschieden werden. Da jedoch ein Gemeinderat dem Vorhaben nicht zustimmte, galt der Antrag als abgelehnt und musste nun noch einmal in der öffentlichen Gemeinderatssitzung behandelt werden.

Um die Nachfrage nach gärtnergepflegten Bestattungsmodellen weiterhin bedienen zu können, sei eine Erweiterung des Grabfeldes "Sanssouci" erforderlich, machte Horn deutlich. Dafür soll die Fläche direkt unterhalb des bestehenden Feldes nur getrennt durch den Friedhofsweg genutzt werden. Die Gestaltung soll der Formsprache des bestehenden Feldes entsprechen.

Durch das Feld soll ein schmaler Weg führen, an dem seitlich Urnengräber angeordnet werden. Sargbestattungen finden am Rand des Feldes Platz. Auch soll ein kleiner Platz mit einer Sitzmöglichkeit entstehen. Mit dieser Lösung, die bedingt durch die zahlreichen Bestandsgräber nach und nach umgesetzt werden soll, könnten fünf bis sechs Einzel- oder Tiefgräber wieder zur Verfügung gestellt werden. In der Sitzung stimmten 15 Gemeinderäte für die Erweiterung, drei enthielten sich. Diese ist damit beschlossen.