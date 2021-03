Eigentlich hätte die Obrigheimer Wehr schon vergangenes Jahr eine neue Führung wählen müssen. Doch an eine Jahreshauptversammlung war coronabedingt nicht zu denken. Nun wählte der Gemeinderat kommissarisch. Foto: Slaby

Von Nadine Slaby

Obrigheim. Frank Streib heißt der neue Gesamtkommandant der Obrigheimer Feuerwehr. Mit 19 Ja-Stimmen wählte der Gemeinderat ihn sowie seine drei Stellvertreter Florian Ritter, Daniel Endl und Jürgen Flicker in die Führungsriege der freiwilligen Brandbekämpfer. Eigentlich hätte eine Entscheidung schon vergangenes Jahr getroffen werden sollen.

Der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obrigheim wird immer auf fünf Jahre gewählt. Bereits am 15. April 2020 lief die Amtszeit von Bernd Häring und seiner Stellvertreter ab. Plötzlich standen die Wehr sowie die Gemeindeverwaltung vor einem noch nie dagewesenen Problem: Denn laut der Obrigheimer Feuerwehrsatzung ist der Gesamtkommandant von den Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte und in geheimer Wahl zu bestimmen. Doch wie, wenn aufgrund der Coronapandemie und der vorherrschenden Beschränkungen bisher keine Jahreshauptversammlung, auf der diese Wahl normalerweise vorgenommen wird, stattfinden konnte? Zu groß wäre auf einer solchen die Gefahr von Ansteckungen, die große Teile, wenn nicht gar die gesamte Wehr lahmlegen könnten.

Die Verwaltung entschied gemeinsam mit der bisherigen Feuerwehrführung sowie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, in internen Gesprächen einen Wahlvorschlag für den Gemeinderat zu ermitteln. In der Verwaltungsvorlage der Gemeinderatssitzung vom vergangenen Donnerstag heißt es dazu: "Da sowohl die Verwaltung als auch die Feuerwehrführung eine Wahl des Feuerwehrkommandanten durch die Mitglieder der Einsatzabteilungen für unabdingbar halten, fand vorab ein Treffen der Feuerwehr Obrigheim zur Erzeugung eines Stimmungsbildes statt, welches als Grundlage für den Wahlvorschlag an den Gemeinderat dient."

Dieses Vorgehen war Gemeinderat Stefan Mütz (Freie Wähler) ein Dorn im Auge, wie er in einer persönlichen Stellungnahme ausführte. Er wies auf das in der Gemeindesatzung vorgeschriebene Prozedere hin und erklärte, dass der bisherige Feuerwehrkommandant sein Amt bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen habe. Zwar bestimme Paragraf 5, Absatz 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafrechtsverfahren, dass Abweichungen von den getroffenen Satzungsregeln möglich sind, Brief- oder Onlinewahlen sowie virtuelle Versammlungen vorgenommen werden können. Jedoch gelte dieses Gesetz nicht für kommunale Feuerwehren.

Mütz betonte, dass es ein Satzungsmuster vom Gemeindetag, dem Innenministerium, der Gemeindeprüfungsanstalt und dem Feuerwehrverband Baden-Württemberg gebe, mit dem Gemeinden ihre Satzung entsprechend ändern könnten. Erst nach einer Satzungsänderung dürfe eine Wahl sowie die folgende Bestellung des Kommandanten und seiner Stellvertreter vorgenommen werden, sagte er.

Ausnahmen gebe es nur in "dringenden Gründen", die in Obrigheim nicht vorlägen. "Innerhalb der gesetzlichen Regelungen ist die Argumentationskette der Verwaltung deshalb nicht nachvollziehbar und wirkt geradezu abenteuerlich", meinte Mütz, der die Änderung der Feuerwehrsatzung als "notwendig" erachtete, um die erforderlichen Wahlen satzungskonform vornehmen zu können. Klar machte er aber auch, dass die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Feuerwehrkameraden Frank Streib als Gesamtkommandant sowie Florian Ritter, Daniel Endl und Jürgen Flicker als Stellvertreter Dank und Anerkennung für ihren Dienst und die Bereitschaft verdienten.

Der Gemeinderat sprach sie in der folgenden Wahl mit einer Gegenstimme für die Vorgeschlagenen aus. Bürgermeister Achim Walter gratulierte den Gewählten und dankte ihnen, dass sie sich zur Wahl gestellt hatten. Besonderer Dank ging ebenso an Bernd Häring und seine bisherigen Stellvertreter für ihre Arbeit.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr gratulierte ebenfalls. Er betonte, dass die Wahl kommissarisch sei und "sobald es Corona wieder ermöglicht" nachgeholt werde. Denn man wolle die Rechte der Hauptversammlung keinesfalls beschneiden. Das Vorgehen sei im Vorfeld mit allen möglichen Aufsichts- und Entscheidungsträgern wie beispielsweise der Aufsichtsbehörde sowie dem Ersten Landesbeamten abgeklärt gewesen. "Es ist alles rechtens", versicherte Kirschenlohr. Auch er dankte den Kameraden für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Obrigheimer Wehr habe "eine kompetente Führung".