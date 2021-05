Die Schule in Obrigheim soll von einem neuen Cateringservice beliefert werden. Bevor das möglich ist, muss in der Mensaküche investiert werden. Foto: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Obrigheim. Lange war das Essen in der Obrigheimer Mensa ein viel diskutiertes Thema. Immer wieder wurde Kritik an die Verwaltung und den Gemeinderat herangetragen. In der Januarsitzung des Gremiums wurde der Wechsel des Cateringservices für die Schulmensa beschlossen. Die Johannes-Diakonie Schwarzach versorgt künftig die Schülerinnen und Schüler mit warmem Essen. Bei einer Besichtigung stellten die Vertreter der Johannes-Diakonie jedoch fest, dass die Küche in der Mensa nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllt. Es fehlen wichtige Geräte, außerdem können auch neue rechtliche Vorgaben in der bestehenden Küche nicht eingehalten werden. Deshalb hatte der Obrigheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag über eine Umgestaltung und die Freigabe außerplanmäßiger Mittel zu entscheiden.

Florian Ammerbacher, Leiter der Zentralküche der Johannes-Diakonie in Schwarzach, erläuterte den Gemeinderäten und auch dem Verwaltungsteam, dass sich die zahlreichen Vorschriften und Regelungen für Zentralküchen, die vom Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung herausgegeben werden, immer wieder verändert hätten. Um in der Mensaküche Essen nach dem in der Johannes Diakonie verwendeten "Cook and Chill"-Verfahren anbieten zu können, seien neue Geräte nötig. Außerdem müsse die Küche aufgrund von Hygieneregeln sowie des Arbeitsschutzes umgestaltet werden.

Für Salate und Nachspeisen muss beispielsweise eine ununterbrochene Kühlkette gewährleistet werden. Die vorhandene Kühlung ist für den Bedarf des neuen Lieferanten nicht ausreichend und entspricht nicht mehr den Hygienevorgaben. Auch müssen die Speisen so abgeschirmt werden, dass durch Niesen oder Husten keine Keime auf die Speisen übertragen werden können.

Konkret heißt das, dass die vom bisherigen Cateringservice ausgeliehenen und auf die Theke gestellten "Wärmeries" durch in die Arbeitsplatte integrierte Warmhaltebehälter ersetzt werden müssen. Dies habe auch den positiven Effekt, dass die Schüler das Essen sehen können, so Ammerbacher. Denn das Konzept der Johannes-Diakonie schreibt keine festen Menüfolgen vor. Die Kinder können aus dem Angebot des Tages wählen, was sie gerne essen möchten.

Des Weiteren wird ein Kombidämpfer benötigt, um das in der Zentralküche gekochte und dann innerhalb vom 90 Minuten auf drei Grad Celsius heruntergekühlte Essen zu "regenerieren", wie Ammerbacher erläuterte. Mit diesem "Cook and Chill"-Verfahren, also: kochen und herunterkühlen, könne die unmittelbare Ausgabe der Speisen verzögert werden. Zudem könne es am Ausgabeort "wie frisch gekocht" angeboten werden.

Die Vertreter der Johannes-Diakonie wiesen ebenfalls darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Haubenspülmaschine zu gering ist. Es wurde empfohlen, eine neue leistungsfähige Doppelkorb-Haubenspülmaschine zu planen. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat vor, die anstehenden Änderungen, die auch zusätzliche Elektroarbeiten bedingen, in drei Prioritäten gestaffelt anzugehen. In einem ersten Schritt sollen die Elektrogeräte für den laufenden Betrieb, also Kombidämpfer und Fritteuse, angeschafft werden. Danach will man den Umbau im Thekenbereich sowie die Ersatzbeschaffungen für Kühlung und Warmausgabe angehen. 2022 soll die Neubeschaffung der Spülmaschine in den Haushalt aufgenommen werden.

Insgesamt werden 2021 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Elektrogeräte sowie die Umbauten benötigt. Da die Investitionen für die Realisierung der barrierefreien Bushaltestellen nach derzeitigem Stand in diesem Jahr nicht mehr gebraucht werden, ist die Finanzierung des außerplanmäßigen Umbaus der Küche möglich.

Der Vorschlag der Verwaltung folgte der Rat einstimmig. Desireé Prohaska merkte an, dass es beim zweiten Schritt noch offene Fragen bei einem Angebot gebe, weshalb dieser Part nicht in den Beschluss aufgenommen wurde.

Martin Tschürtz (Freie Wähler) wollte wissen, was mit den alten Geräte passiere und bat darum, diese einzulagern. Während des Kiliansmarktes würden Spülmaschine und Warmhaltemöglichkeiten immer wieder gebraucht.