Von Stephanie Kern

Obrigheim. Vor 35 Jahren wurden sie belächelt. Heute erfahren sie so viel Rückenwind wie nie. Mitgebracht hat diesen Rückenwind (natürlich nur in symbolischer Form) Peter Hauk. Der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz war am Montag zusammen mit Vertretern von Bioland Baden-Württemberg, Demeter Baden-Württemberg, Ecoland, Ecovin und Naturland Baden-Württemberg, die allesamt der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AÖL) angehören, auf dem Heinrichhof in Obrigheim zu Gast. Zusammen eröffneten sie die (erweiterte) Kampagne "Wir versorgen unser Land".

"Im April dieses Jahres riefen wir die Landwirtschaftskampagne ‚Wir versorgen unser Land‘ ins Leben, um gezielt die Menschen hervorzuheben, die tagtäglich für unsere vielfältigen regionalen Lebensmittel und unser leibliches Wohl ackern. Aufgrund des großen Erfolgs der Kampagne haben wir uns entschlossen, diese zu erweitern und konnten hierfür mit Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau unsere baden-württembergischen Verbände des Ökolandbaus und deren Mitgliedsbetriebe gewinnen", sagte MdL Peter Hauk.

Durch diese Kampagne wolle man den Menschen innerhalb der Landwirtschaft und des Ernährungshandwerks ein Gesicht geben. Die Idee zu der Kampagne kam in Zusammenarbeit mit den Initiatoren des Volksbegehrens für den Artenschutz. Im Dialog habe man sich auch auf eine Zielgröße für die ökologische Landwirtschaft verständigt. 30 bis 40 Prozent sind das. "Aber nachfrageorientiert", wie Hauk betonte.

"Der Schlüssel liegt letztendlich in den Händen der Verbraucher. Die müssen wir überzeugen", so Hauk. Deshalb sage man mit der Kampagne auch "Ja" zu Baden-Württemberg als Standort für die Landwirtschaft. Und damit gebe man dem Berufszweig eben auch Gesichter. "Ihre Familie kennt man in Obrigheim und darüber hinaus. Es geht um Menschen, Persönlichkeiten, Landwirte, die ausstrahlen, wofür sie stehen", sagte der Minister in Richtung der Familie Heinrich.

Maria Perktold-Heinrich hatte zuvor die vielen Gäste begrüßt und die Geschichte des Hofes Revue passieren lassen. 1986 übernahm ihr Mann den Hof von seinen Eltern. Er stellte auf bio-dynamische Bewirtschaftung und Vollerwerb um. 1988 kam dann Maria Perktold-Heinrich dazu. "Ich habe mich für den Gemüseanbau und die Direktvermarktung begeistert." Im Laufe der Jahre habe sie sich auch ihren persönlichen Traum erfüllt und Bauernhof-Pädagogik-Angebote etabliert. "Unser Hof steht beispielhaft für viele Betriebe, die in den 1980er-Jahren auf Bio umgestellt haben."

Als Bio-Pioniere haben die Heinrichs noch die Zeit miterlebt, als sie und ihre Kunden belächelt wurden. "Von so einer Kampagne wie heute hätten wir damals nicht zu träumen gewagt." Rückenwind eben. So freue man sich nicht nur über diese Kampagne, sondern auch darüber, sie wörtlich nehmen zu dürfen: "Wir sind froh, unser Land versorgen zu dürfen, und wir sorgen uns um unser Land", so Maria Perktold-Heinrich.

AÖL-Vorstand Marcus Arzt betonte: "Mit dem Beschluss des Biodiversitätsstärkungsgesetzes hat sich das Land vor wenigen Wochen zur Ausweitung des ökologischen Landbaus auf 30 bis 40 Prozent bis 2030 verpflichtet. Durch die Kampagne ‚Wir versorgen unser Land‘ werden Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt auf die Bedeutung der regionalen Biolandwirtschaft aufmerksam gemacht. Wir sind froh, dass die Landesregierung mit dieser Kampagne Bio aus Baden-Württemberg unterstützt und landesweit sichtbar macht." Damit mache man deutlich, "wo wer in Baden-Württemberg" Bio-Lebensmittel produziert. Die Kampagne zeige zudem keine Heidi-Romantik, sondern stelle Landwirtschaft so dar, wie sie ist, lobte Arzt.

Lob gab es auch von Obrigheims Bürgermeister Achim Walter. "Die gesunde Ernährung unserer Bevölkerung und die Erzeugung dieser Produkte hängen eng zusammen. Die Familie Heinrich ist ein sehr gutes Beispiel, wie Landwirtschaft schon für Kinder und Jugendliche, aber auch für die ganze Bevölkerung erlebbar wird", sagte Walter.

Besuch beim Direktvermarkter Heinrichhof in Obrigheim Redaktion, Kamera, Produktion: Dominik Rechner

Dr. Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises, überbrachte ebenfalls die besten Wünsche zum Kampagnenstart in Obrigheim. Dass die Veranstaltung auf dem Heinrichhof stattfinde, sei aus zweierlei Hinsicht treffend. Denn während des Lockdowns habe das Team die Menschen mit Lebensmitteln versorgt – mittels Lieferservice sogar bis an die Haustür. Und durch die bauernhofpädagogischen Angebote würden auch die Kinder mit dem Wissen rund um die Landwirtschaft versorgt. "Insofern haben Sie die Kampagne schon in zweierlei Hinsicht mit Leben erfüllt", sagte Kleih zur Familie Heinrich.

Zusammen mit den Besuchern machten sich Jürgen und Felix Heinrich dann auf den Weg in die Gemüsehäuser und Ställe. Dort stellten sie den vielen Vertretern aus Stuttgart dann ihre Art, das Land zu versorgen, vor. Manch einer der Besucher aus der Landeshauptstadt hat den kalten Wind auf dem Land unterschätzt. "Kalt ist es hier", sagte einer. Rückenwind kann eben auch frisch sein.