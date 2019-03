Obrigheim. (pol/sdm) Ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstand bei einem Einbruch in der Obrigheimer Grube, dem Karlsbergtunnel. Die Polizei berichtet, dass am Wochenende Unbekannte sich über einen Seitenschacht Zutritt in das Innere der Grube verschafft haben. Sie sind über den 300 Meter langen Schacht zu den Büroräumen und Maschinen gelangt. Für den Transport ihres umfangreichen Diebesguts, unter anderem Bohrhämmer, Funkgeräte, Sauerstoffselbstretter und weitere Kleinteile, benutzten die Täter ein Stollenfahrzeug. Dieses Fahrzeug wurde etwa 200 Meter von der Grube entfernt an einer Schranke aufgefunden. Aus einem Büro wurde zudem der Schlüssel eines der beiden Ausgangstore entwendet, um so aus dem Stollen ausfahren zu können.

Der Polizeiposten Aglasterhausen sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06262/9177080 melden.