In der jüngsten Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats votierten die Ratsmitglieder ohne Gegenstimme für den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr 2018. Schulen und Kindergärten (unsere Aufnahme) erwähnten die Fraktionen in ihren Stellungnahmen. Foto: Jordan

Von Claus-Peter Jordan

Obrigheim. Die beherrschende Thematik der Märzsitzung des Obrigheimer Gemeinderats war die Beratung und Abstimmung über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018.

Als Sprecherin der Freien Wähler betonte Iris Bucher, dass mit dem Haushalt 2018 der Weg für viele Maßnahmen und Planungen in der Gemeinde geebnet werde. Der zeitnahen Bereitstellung von Betreuungsformen sowie Raumkonzepten im Bereich der Kindergärten als auch einer angemessenen Entwicklung der Obrigheimer Schulen müsse ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Weitere Investitionsschwerpunkte seien die Sanierung der Asbacher Halle, Straßenbau- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen, die Schaffung von Wohnbauflächen im Gemeindegebiet, der Bau eines Einkaufsmarktes sowie die Realisierung des Seniorenzentrums durch einen Investor. Sie kündigte die Zustimmung ihrer Fraktion an.

Auch der Sprecher der CDU/Bürgerliste, Ingo Link, sagte, dass man sich über die äußerst positive Entwicklung der Finanzen freue. Jedoch bedeute dies auch deutlich höhere Belastungen in den nächsten Jahren aufgrund steigender Umlagen und enormer Investitionen, wofür man voraussichtlich tief in die Rücklagen greifen müsse. Es sei erforderlich, genau zu prüfen, wo wie viel investiert werden soll, was notwendig oder wünschenswert sei. Ein Schwerpunkt sei der Bereich Kinder und Jugend. Raumkonzepte für Schulen und Kindergärten seien gegenüberzustellen und zu bewerten. Maßnahmen für Schulen und für Kindergärten dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Notwendige Investitionen in Straßen- und Kanalsanierung werden hohe Geldbeträge erfordern, ebenso der Einkaufsmarkt wie auch neu zu schaffende Bauplätze und eine verstärkte Innenentwicklung des Ortes. Die Fraktion wolle dem Entwurf zustimmen.

In der Stellungnahme der SPD-Fraktion wies Bernd Knaus auf die Notwendigkeit eines Raumkonzeptes für das Schulzentrum hin. Zusätzlicher Raumbedarf könne nach Auffassung seiner Fraktion im Bereich des vorhandenen Pavillons durch einen Neubau gedeckt werden. Für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Mehrzweckhalle in Asbach sieht seine Fraktion einen dringenden Handlungsbedarf und fordert eine Hallenbesichtigung, um sich ein genaues Bild über den aktuellen Zustand der über 40 Jahre alten Gebäudeteile machen zu können. Die SPD stellte deshalb den Antrag, dass über die im Haushaltsentwurf bereits vorgesehenen Mittel hinaus weitere überplanmäßige Haushaltsmittel für notwendige Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Nach einer Zusage von der Verwaltung wurde der Antrag zurückgezogen. Die Fraktion stimmte dem Haushaltsentwurf zu.

Die positiven Zahlen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt waren trotz zu erwartender höherer Belastungen in den Folgejahren Grund für eine einmütige Zustimmung des Gemeinderates zu dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 und die ebenfalls vorgestellte Finanzplanung der Gemeinde Obrigheim bis 2021.

In weiteren Tagesordnungspunkten befasste sich der Gemeinderat mit Bauanträgen und Bauvoranfragen. Während die Mehrzahl der Anträge positiv beschieden wurde, versagte man der Errichtung einer Werbeanlage an der Hauptstraße das gemeindliche Einvernehmen. Eine Bauvoranfrage zur Errichtung von Trockenmauern auf einem Grundstück im Außenbereich des Naturschutzgebiets führte zu einer intensiven Diskussion. Da sowohl die Naturschutzbehörde als auch die Baurechtsbehörde das Vorhaben bereits als unzulässig zurückgewiesen hatten, mussten auch die Räte das gemeindliche Einvernehmen mehrheitlich versagen.

Marcel Mader ist seit Beginn dieses Schuljahres als Sozialarbeiter an den Obrigheimer Schulen tätig. Er stellte sich vor und informierte über seine sozialpädagogische Arbeit. Vonseiten der Verwaltung wurde ihm ein positives Wirken bescheinigt, weshalb man sich für eine weitere Beschäftigung aussprach.