Im Januar und Februar waren die Kindergärten geschlossen. Trotzdem sollten in dieser Zeit auch Eltern, deren Kinder nicht die Notbetreuung besuchen, die Hälfte der Monatsbeiträge zahlen. Der Obrigheimer Gemeinderat beschloss nun, die Beiträge vollständig zu erlassen. Foto: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Obrigheim. Kreisweit diskutieren Gemeinden die gleich Frage: Sollen die Elternbeiträge für die Zeit des Lockdowns vom 16. Dezember 2020 bis 22. Februar 2021, in der Kindergärten nur eine Notbetreuung anbieten durften, von den Gemeinden übernommen werden? Auch in Obrigheim hatten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung hierüber zu entscheiden.

Kämmerer Thorsten Sienholz führte in der Sitzung aus, dass "vonseiten des Landes lange keine Aussagen zu Elternbeiträgen während der Schließung der Einrichtungen" getroffen worden seien. Aus diesem Grund habe die Gemeinde Obrigheim unter Vorbehalt weiterer landesrechtlicher Regelungen bzw. Entscheidungen des Gemeinderats mit den Trägern der Einrichtungen für die Monate Januar und Februar vereinbart, dass nur ein hälftiger Monatsbeitrag von den Eltern erhoben werde. Dies hätte bereits eine Entlastung der Familien bedeutet, da die Betreuungsverträge vorsehen, dass ab einer Schließung von drei Wochen die Elternbeiträge ausgesetzt werden, wobei offizielle Schließtage nicht in die Berechnung einfließen. Orientiere man sich daran, stünden dem Träger die Beiträge bis Ende Januar zu.

Inzwischen hat das Land Kompensationszahlungen beschlossen. Allerdings nur für 80 Prozent der nicht durch die Notbetreuung gedeckten Einnahmen. Obrigheim erhielt 19.250 Euro. "Anders als vom Land angenommen, entspricht dies aber nur rund 39 Prozent der nicht durch die Notbetreuung gedeckten Einnahmen", führte Sienholz aus. Es bleibt ein Defizit in Höhe von rund 30.000 Euro, das von der Gemeinde mitzutragen ist.

Im ersten Lockdown sei die Situation eine andere gewesen. Damals habe das Land rund 72 Prozent der entgangenen Einnahmen übernommen, weshalb Gemeinde und kirchliche Träger auf eine Erhebung der Beträge während der Schließung verzichteten.

Durch die geringere Erstattung sowie nochmals gestiegene Kosten durch Hygienemaßnahmen sah die Gemeinde die finanzielle Beteiligung der Eltern als angemessen an. Gemeinderätin Luise Wörner (FW) sah das anders: "Klar bin ich befangen, aber ich finde es nicht angemessen, einen Beitrag zu zahlen, wenn ich mein Kind zu Hause betreue. Es ist eine Frechheit vom Land, nur so wenig zu übernehmen." Und sie war mit ihrer Meinung nicht allein. Auch Maria Russo (CDU/BL) meinte: "Für die Eltern stellt es sich so dar, als müssten sie für eine Woche 130 Euro zahlen."

Dass dem ganzen Thema Transparenz fehlte, merkten auch die Gemeinderäte Michael Spohrer (FW) und Jürgen Streib (CDU/BL) an. Immer wieder höre man, dass das Land 80 Prozent der Kosten übernehme. Dass dem aber bei Weitem nicht so sei, sondern lediglich 80 Prozent von 60 Prozent der Betriebskosten gezahlt würden, weil das Land pauschal davon ausgehe, dass 40 Prozent über die Notbetreuung erwirtschaftet werden, dies sei nicht vermittelt worden. Trotzdem solle sich die Gemeinde bei diesem Thema "großzügig zeigen", so die Meinung von Gemeinderat Bernard Lukas (CDU/BL). Immerhin gewähre man bei Baugebieten einen Kinderbonus, den er zu überdenken anregte. Da solle man sich bei den Kindergartengebühren entsprechend verhalten.

Einstimmig beschloss das Gremium, der mit dem kirchlichen Träger getroffenen Regelung, die Eltern mit einem hälftigen Monatsbeitrag zu beteiligen, nicht zuzustimmen. Für die Monate Januar und Februar wird vielmehr von Eltern, deren Kinder nicht die Notbetreuung besuchten, kein Beitrag eingezogen.

Die vom Land gezahlten Kompensationsbeträge wurden von der Verwaltung an die kirchlichen Träger aufgeteilt. Bürgermeister Achim Walter gab nur zu bedenken, dass das Defizit der Kindergärten am Jahresende damit höher ausfallen werde. Dieses trage die Gemeinde laut Vereinbarung mit den Trägern.