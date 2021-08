Obrigheim. (nak) Auf der Jahreshauptversammlung der Obrigheimer Wehren wurde dieser Tage nachgeholt, was im vergangenen Jahr nicht möglich war: die satzungskonforme Wahl des Gesamtkommandanten sowie seiner Stellvertreter. Bereits am 15. April 2020 endete die Amtszeit des bisherigen Gesamtkommandanten Bernd Häring und seiner Stellvertreter. Plötzlich standen die Wehr sowie die Gemeindeverwaltung vor einem noch nie da gewesenen Problem: Denn laut der Obrigheimer Feuerwehrsatzung ist der Gesamtkommandant von den Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte und in geheimer Wahl zu bestimmen. Doch wie, wenn aufgrund der Coronapandemie und der vorherrschenden Beschränkungen keine Jahreshauptversammlung stattfinden kann?

Die Verwaltung entschied damals gemeinsam mit der bisherigen Feuerwehrführung sowie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, in internen Gesprächen einen Wahlvorschlag für den Gemeinderat zu ermitteln. Ein Vorgehen, das nicht bei allen gut ankam. Besonders Gemeinderat Stefan Mütz (Freie Wähler) hatte Bedenken, wie er seinerzeit in einer persönlichen Stellungnahme in der Gemeinderatssitzung ausführte. Der Gemeinderat sprach sich jedoch in der folgenden Wahl mit einer Gegenstimme für die Vorgeschlagenen und damit für Frank Streib als neuen Gesamtkommandanten aus. "Meine von der Verwaltung bestimmte Amtszeit endet jedoch heute", so der kommissarische Gesamtkommandant.

Dass der Vorschlag von Frank Streib im vergangenen Jahr aber durchaus – wie von der Feuerwehrsatzung verlangt – aus der Mitte der Abteilungswehren bestimmt war und die Kameraden ihn auch gewählt hätten, zeigte sich nun. Lauteten die Vorschläge doch Frank Streib als Gesamtkommandant sowie Florian Ritter, Daniel Endl und Jürgen Flicker als Stellvertreter. Diesen Vorschlag bestätigten die Floriansjünger aus allen Wehren in geheimer Wahl. Somit ist Frank Streib der alte und neue Gesamtkommandant.

Bürgermeister Achim Walter verabschiedete auch den ehemaligen Gesamtkommandanten Bernd Häring nach nunmehr elf Jahren und würdigte sein "Engagement für andere" sowie seinen "ausgeprägten Gemeinschaftssinn".

In ihren Berichten zeichneten Häring und Streib ein durchweg positives Bild der Obrigheimer Wehr. Unter Häring, von 2015 bis 2020, wurde die Obrigheimer Feuerwehr 273-mal alarmiert. Bei 46 Einsätzen galt es, Brände zu löschen, 130-mal leisteten die Retter technische Hilfe. Sicherheitswachdienste machten 69 Einsätze aus, und in 28 Fällen handelte es sich um Fehlalarmierungen. Häring ging noch auf einige besondere Einsätze ein, wie beispielsweise den Brand bei der Firma Inast mit starker Rauchentwicklung im vergangenen Jahr. Abschließend dankte er allen, die ihn in den vergangenen elf Jahren unterstützt und ihm ihr Vertrauen entgegengebracht hatten.

Deutlich kürzer fiel Streibs Bericht aus. Er legte den Schwerpunkt auf all die Dinge, die "auf den Weg gebraucht wurden", beispielsweise die Einführung des Digitalfunks. Er sagte allen Dank, die ihn bei der Übernahme der Amtsgeschäfte "in irgendeiner Form" unterstützt haben. Dank für ihr Engagement sagte er allen Feuerwehrmännern und -frauen. Das zeige, dass sich "die Bevölkerung auch in schwierigen Zeiten zu hundert Prozent auf euch verlassen kann". Für seine neue Amtszeit versprach er, das Amt so auszufüllen, dass es für die Feuerwehr einen Mehrwert hat.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr machte abschließend noch einmal deutlich, dass die bisherige Amtsausübung von Frank Streib "ordnungsgemäß" gewesen sei. Er durfte dann noch das Leistungsabzeichen Schiedsrichter an Marco Häring sowie das Leistungsabzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr an Sebastian Schäfer und Florian Ritter und das Leistungsabzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr an Bernd Häring übergeben.