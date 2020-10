Von Noemi Girgla

Obrigheim. In den letzten Monaten hat sich viel verändert. Was uns alltäglich erschien, ist es längst nicht mehr. Privat wie auch beruflich. Auch für die Firma Fronz in Asbach haben sich die Zeiten gewandelt. "Als der Lockdown kam, waren wir gerade in Hannover mit einem Ladeninnenausbau beschäftigt", erzählt Heiko Fronz, Geschäftsführer der Fronz Metallbau GmbH. Mit einem Schlag brachen die Aufträge weg, regelmäßige Zahlungen blieben aus.

"Wir machen viel Ladeninnenausbau", erklärt Fronz, "aber der Markt ist von jetzt auf gleich völlig zusammengebrochen." Somit war Kreativität gefragt – und eine gute Idee im richtigen Moment. Die kam dann aus dem Freiburger Raum. "Ein Kunde sprach uns an, ob wir ihm nicht einen Pool bauen könnten", verrät Heiko Fronz. "Das Angebot musste ich ablehnen. Wir hatten damit ja überhaupt keine Erfahrung. Aber die Idee ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Irgendetwas mussten wir ja machen."

Als Fronz dann noch mitbekam, dass ein regelrechter "Pool-Boom" aufkam und die Eigenheim-Schwimmbäder zeitweise in den Baumärkten ausverkauft waren, beschloss er, den Versuch zu wagen. 60.000 Euro investierte er in die Entwicklung eines Pools. Sein Anliegen war es, alle Teile möglichst regional fertigen zu lassen, soweit das möglich war. "Ein Ingenieurbüro, mit dem wir häufiger zusammenarbeiten, entwickelte die Pläne, und bei der Firma KWM Weisshaar in Neckarelz werden die für den Bau benötigten Bleche nun gestanzt, geschnitten und geformt", erklärt Fronz. Er selbst habe vor vielen Jahren bei KWM Weisshaar gelernt, und bis heute arbeite man häufig und gut zusammen.

Letztlich wurde gemeinsam ein Pool entwickelt, der aus lediglich zehn Großformat-Blechtafeln produziert wird. "Wir haben die Herstellung so optimiert, dass so gut wie kein Verschnitt übrig bleibt", zeigt sich Fronz stolz. Wenn sein Metallbaubetrieb die Bleche dann bekommt, beginnen die Feinarbeiten. "Allein mit dem Schweißen sind zwei Mitarbeiter zwei Wochen lang beschäftigt", erzählt der Geschäftsführer. Aber damit sei es längst noch nicht getan. Viele Einzelteile wie Düsen, Filter, etc. müssten verbaut werden. "Die Dämmstoffe für den Pool kaufen wir bei der Firma Goob in Diedesheim zu", betont Fronz noch einmal die hauptsächlich regionale Herkunft der Einzelteile für den Bau. Lediglich Spezialteile würden aus München und Würzburg zugekauft. "Wir müssen uns schließlich gegenseitig unterstützen."

Ein Pool ist bereits fertig. "Wir haben lange rumgetüftelt, verschiedene Formen und Größen ausprobiert, bevor wir auf unserer Homepage verkünden konnten, dass wir jetzt auch Pools für den eigenen Garten anbieten", erinnert sich Fronz. "Als es dann so weit war, wurde es auch tatsächlich angenommen." Im Juni kam der erste Auftrag, jetzt steht der erste Pool fertig im Hof. "Wir hatten Probleme, an die Teile für den Bau zu kommen", erläutert der Entwickler. "Selbst die Bleche zu bekommen, war schon schwierig. Einiges haben wir schon im Juli bestellt, und es kam kürzlich erst an. Im Poolbereich bestehen gerade Engpässe."

Auch bei vielen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis sind in den letzten Monaten deutlich mehr Bauanträge für Eigenheim-Pools eingegangen, einige sind bereits genehmigt. Die meisten seien aber "baurechtlich verfahrensfrei zulässig" gewesen, heißt es aus dem Bauamt Mosbach. Hauptamtsleiter Ralf Lenz aus Neunkirchen klärt auf: "Eine Baugenehmigung ist erst ab einem Fassungsvermögen von mehr als 100 Kubikmetern notwendig." "Bauanträge wurden bei uns nicht gestellt, wir haben aber mitbekommen, dass einige Fertigpools in Gärten gestellt wurden", teilt Bauamtsleiter Niki Fohs aus Schwarzach mit. "Es kommen dann die Anfragen wegen der Befüllung mit Standrohr aus dem Wasser-Ortsnetz. Das geht aber nicht, die Pools müssen über die Hausversorgungsleitung gefüllt werden."

Der Prototyp des "Pools made in Germany" der Firma Fronz steht noch auf deren Firmengelände. Laut Heiko Fronz ist der künftige Besitzer aber bereits ein paar Probebahnen geschwommen. Vier weitere Aufträge hat die Firma Fronz schon entgegengenommen; bis Februar/März sollen die neuen Pools dann fertig sein.

Ein Hauptstandbein für Fronz und seine Mitarbeiter wird aus ihrer Entwicklung wohl nicht werden, "aber wir haben einfach versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Es muss ja weitergehen", resümiert Heiko Fronz. In schweren Zeiten braucht es eben Kreativität. Umso besser, wenn von dieser dann möglichst viele profitieren können.