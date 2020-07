Obrigheim. (stk) In Obrigheim brennt es aktuell am Montagmittag bei der Niederlassung der Firma Inast. Durch den Brand kommt es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch in Binau, Neckargerach und Waldbrunn sei laut der Warn-App Nina die Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ersten Informationen zufolge geriet ein größerer Schrotthaufen bei einer Verwertungshalle in Brand. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da die Feuerwehr den Schrott auseinanderziehen muss.

Die Firma Inast ist eine regionale Abfallbeseitigungsfirma.

Weitere Informationen folgen ...