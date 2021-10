Von Nadine Slaby

Obrigheim. Ein schneller Anschluss an die Autobahn ist entscheidend für die Entwicklung der Wirtschaft. Die Bundesstraße 292, die von Mosbach über das Mosbacher Kreuz, den Hohberg hinauf Richtung Aglasterhausen und zum Autobahnanschluss Sinsheim führt, ist heute nicht mehr wegzudenken. Vor etwas mehr als 40 Jahren schlängelte sich der Verkehr allerdings noch durch die enge Ortsdurchfahrt Obrigheim. "Obrigheim war früher das Nadelöhr", erinnert sich Karl Heinz Neser, der die Ausstellung "Bau der Ortsumgehung Obrigheim" konzipiert hat. Als Zeitzeuge und politisch in die Entscheidungen rund um den Bau Involvierter plauderte er bei der Eröffnung der Ausstellung im Heimatmuseum aus dem Nähkästchen.

Schon in den 1950er-Jahren habe es Pläne gegeben, den Elzmündungsraum besser nach Westen hin anzuschließen. Die Planungen sahen damals vor, die Obrigheimer Ortsmitte durch eine Strecke direkt vom Hohberg am Rande des Baugebietes "Luss" zu umgehen. Dieser Plan wurde aber aufgrund der hohen Kosten und der großen Eingriffe in die Natur wieder verworfen. Bewegung kam erst wieder in das Projekt, als klar wurde, dass die im Krieg zerstörte Bahnbrücke nicht mehr aufgebaut und die Nebenlinie Aglasterhausen-Obrigheim stillgelegt wird. Es reifte die Überlegung, auf der Bahntrasse die neue Ortsumgehung zu planen. "Raus aus dem Verkehrsschatten" lautete das Motto.

1980 wurde mit dem aufwendigen Bau begonnen. Sechs Brückenbauwerke und acht große Stützmauern wurden erstellt. Den schwierigsten Teil stellte dabei die neue Neckarbrücke dar, die sich mit einer Länge von 2,7 Kilometern im Freivorbauverfahren über den Neckar spannt. Hinzu kam die Anschlussrampe aus Richtung Haßmersheim. Der Aufstieg auf den Hohberg sorgte in der Bevölkerung für viele Diskussionen und Vorbehalte. Auch hierauf geht die Ausstellung mit zahlreichen Bildern, Textdokumenten und Zeitungsausschnitten ein. Die Fotos zur Ausstellung stammen vom damaligen Bauleiter Paul Werner, die Luftaufnahmen von Kurt Heuberger.

Nach achtjähriger Bauzeit konnte das 44,5 Millionen D-Mark teure Projekt eingeweiht werden. Ein Projekt, das nicht mit der Ortsumgehung Obrigheim fertiggestellt sein sollte. Geplant war ein teils vier- und teils dreistreifiger Ausbau der Strecke bis zur Autobahn in Sinsheim. "Noch immer nicht realisiert und noch viel zu tun", wie Neser deutlich machte.

"Die alte Verkehrsführung kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen", so Obrigheims Bürgermeister Achim Walter in seinem Grußwort. Heute könne man froh sein, dass die politisch Verantwortlichen von damals "den Weitblick hatten". Der Verkehr habe stetig zugenommen. Zudem sei ein solches Projekt heute noch schwieriger zu realisieren.

Alois Gerig überbrachte die Grüße von Minister Peter Hauk und MdB Nina Warken und beglückwünschte Neser "zum Erstellen dieser wichtigen Ausstellung". Der Bau der Umgehung sei "ein wichtiger, gewaltiger Schritt" gewesen. Die Vernetzung des ländlichen Raums sei dadurch heute besser als damals. Den Menschen, die den Bau zu verantworten hatten, müsse man "auf ewig dankbar" sein.

Bevor er zu einem kleinen Umtrunk und zum Schlendern durch die Ausstellung lud, verlas Neser noch ein Grußwort von Landrat Dr. Achim Brötel. Dieser dankte darin Neser und schrieb: "Karl Heinz Neser lässt diese bewegende Zeit, die die Jüngeren gar nicht mehr selbst erlebt haben und an die sich viele Ältere inzwischen nicht mehr im Detail erinnern, jetzt mit einer bemerkenswerten Fotoausstellung wieder aufleben." Der Landrat mahnt aber auch an, dass man, was den mehrspurigen Ausbau der B292 in Richtung Sinsheim betrifft, bis zum heutigen Tag auf eine durchgängige Lösung warte. Der große Wurf fehle noch. Der Ausstellung wünschte Brötel viel Erfolg und zahlreicher Besucher.

Info: Die neue Sonderausstellung kann während der Öffnungszeiten des Obrigheimer Heimatmuseums, immer sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr, besichtigt werden.