Obrigheim. (stk) Es war ein RNZ-Bericht, der die Anwohner der Schulstraße in Obrigheim zu einer Reaktion veranlasste. In der vergangenen Woche berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung über die Diskussionen um den Standort für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule in Obrigheim. Nun wollen auch sie ihre Sicht der Dinge darlegen, die Anwohner der anderen Seite des Schulgeländes.

Wilfried Geier, Jan Geier und Florian Ritter wohnen in der Schulstraße, ihre Häuser grenzen direkt an den bzw. liegen genau gegenüber des Pavillons, also der ehemaligen Grundschule. Falls die Räte sich am Donnerstag für die Varianten eins oder zwei entscheiden, wird die Schule auf diesem Areal erweitert. "Es wurden in dieser Machbarkeitsstudie Dinge vorgetragen, die einfach nicht gehen", sagt Florian Ritter. "Auch wir haben Bedenken, auch wir sind Anwohner."

Dass man in unmittelbarer Nähe der Schule wohnt, das ist man gewöhnt. "Der Lärm ist da, die Autos sind da. Das muss einem klar sein, wenn man an der Schule ein Haus kauft", meint Ritter. "Darum geht es auch nicht." Worum es geht: Im für sie schlechtesten Fall, wird ein vierstöckiges Gebäude bis nah an die Grundstücksgrenze gebaut, das verschattet, das alle anderen Häuser (auch das sanierte Technikgebäude, in dem zwei Grundschulklassen untergebracht sind), deutlich überragt, das sich ihrer Meinung nach nicht in die Bebauung einfügt. "Das Gebäude wäre an diesem Standort eindeutig übertrieben", meint Ritter.

Die Anwohner der Schulstraße waren nicht untätig, haben in den vergangenen Tagen Gemeinderäte und auch Gemeindeverwaltung eingeladen, ihre Argumente und Bedenken vorgetragen. "Leider konnte uns niemand wirklich erklären, warum die Lösung auf dem Areal Schulstraße besser ist", sagt Jan Geier. Einer der Gemeinderäte habe die Grünfläche, die auch als Standort infrage kommt, als "grüne Lunge Obrigheims" bezeichnet. "Das ist doch kein richtiger Park, wie man ihn sich vorstellt, keine grüne Lunge", meint Florian Ritter. "Ich habe den Eindruck, es gibt Misstrauen zwischen dem Gemeinderat und dem Bürgermeister. Die Gemeinderäte wurden aber gewählt, um die Interessen der Bürger zu vertreten, und dazu gehört es auch, die Kosten im Blick zu behalten", meint Jan Geier.

Auch die Schulstraßenanwohner haben Unterschriften gesammelt, die sie heute übergeben wollen. "Wir wollten damit eigentlich ein Zeichen setzen, denn die Unterschriftenliste für den Erhalt des sogenannten Parks wurde von vielen Auswärtigen, Heidelbergern, die bestimmt nicht einmal wissen, wo Obrigheim liegt, unterzeichnet. Außerdem stehen viele Kinder darauf", erzählt Ritter.

Mit den Treffen vor Ort habe man "vielleicht den ein oder anderen Gemeinderat" zum Nachdenken gebracht. "Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man sich über die Option im Park ernsthaft Gedanken macht", sagt Ritter. Geärgert habe man sich zudem darüber, dass den Bedenken der Schulstraßen-Anwohner mit "Scheinargumenten" begegnet worden sei. "Es ging dann um den Umbau des Kindergartens. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich hatte das Gefühl, es soll abgelenkt werden", meint Geier.

Er und seine Nachbarn haben für die Abstimmung am Donnerstag einen Wunsch: "Wir erhoffen uns, dass die Räte sich für die sinnvollste und effektivste Lösung entscheiden – und sich ihrer Verantwortung, im Interesse der Bürger zu entscheiden, bewusst werden."