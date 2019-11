Obrigheim. (RNZ) Die Elektromobilität steckt noch in den Kinderschuhen, aber auch die Gemeinde Obrigheim will ihren Anteil leisten, um die Entwicklung zu fördern. Nachdem der Gemeinderat „grünes Licht“ gegeben hatte, wurde in Obrigheim dieser Tage die erste Ladesäule für E-Autos aufgestellt. Das Projekt wird vom Land mit 50 Prozent der Investitionssumme bezuschusst.

Die Ladesäule bietet drei Anschlüsse mit bis zu 50 Kilowatt Ladeleistung und befindet sich beim Parkplatz Josef-Kraus-Platz. Hier können die Besitzer von Elektroautos Energie auftanken. Bereits nach kurzer Zeit ist das Elektromobil wieder fahrbereit. Die Nutzer profitieren außerdem davon, dass die Ladesäule über alle drei gängigen Steckertypen (CCS-, CHAdeMO und Typ-2-Stecker) verfügt.

Mit der neuen Ladesäule für Elektrofahrzeuge wird das Ladenetz in Baden-Württemberg noch engmaschiger. Laden kann man mit allen gängigen Ladekarten oder einfach über die EnBW-App „mobility“. Dafür muss nur in der App ein Benutzerkonto angelegt und die präferierte Zahlungsart ausgewählt werden. Aktuell stehen den Nutzern mehrere Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung: die Abbuchung per Kreditkarte oder Lastschrift und das Bezahlen per Guthaben. Bald soll auch das Bezahlen per PayPal möglich sein.