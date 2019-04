Mosbach/Obrigheim. (ar) Der Einbruch in ein Wohnhaus in Obrigheim im September hat das Landgericht Mosbach schon beschäftigt. Denn ein 37-jähriger Mann musste sich deswegen im Februar verantworten und wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt, seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Am Montag nun hat das Gericht einen 33-jährigen Angeklagten des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchs ebenfalls schuldig gesprochen.

Überdies verurteilte die Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichts-Vizepräsident Dr. Alexander Ganter den Mann wegen weiterer Delikte - einer Körperverletzung und eines versuchten Einbruchs. Das Gericht sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an und verhängte eine siebenjährige Freiheitsstrafe, wobei seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde.

Mit dem Urteil blieb das Gericht knapp unter der Forderung der Anklagebehörde. Die Staatsanwältin Martina Gerstlauer hatte in ihrem Plädoyer eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, eines gemeinschaftlichen Einbruchsdiebstahls mit Waffen sowie eines versuchten Einbruchs eine Gesamtstrafe von acht Jahren sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gefordert.

Dabei berücksichtigte sie, dass der 33-jährige Vorbestrafte während einer Schlägerei in einem gastronomischen Betrieb in Obrigheim "mindestens ein Faustschlag ins Gesicht" ausgeübt habe.

Den gemeinschaftlichen Wohnungseinbruch gestand der Angeklagte. Bei einem versuchten Einbruch war sich Staatsanwältin Martina Gerstlauer aufgrund eines Fingerabdrucks am Tatort sicher, dass der Angeklagte daran beteiligt gewesen sei. Die Verteidigung sah eine Gesamtstrafe von vier Jahren als angemessen an.

Das Landgericht war sich sicher: Der Angeklagte brach gemeinsam mit dem bereits verurteilten Mittäter in das Wohnhaus in Obrigheim ein, mit einer Axt habe das Duo die Wintergartentür des Gebäudes eingeschlagen. Die Täter hätten Wohn- und Schlafzimmer durchsucht, wobei sie ein Beil mit sich geführt hätten.

Laut Ganter sei die Tat keineswegs spontan gewesen, wie der Angeklagte in der Verhandlung glaubhaft machen wollte, da man - auch nach seiner eigenen Aussage - mehrfach geklingelt und an der Tür geklopft habe. Deutliche Worte fand der Richter hinsichtlich der Körperverletzung und sagte: "Was denken Sie sich eigentlich, einem Gast grundlos ins Gesicht zu schlagen."